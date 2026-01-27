Tenable weitet Exposure Management auf KI-Angriffsfläche aus

Tenable One vereint Erkennung, Schutz und Governance von KI in einer zentralen Exposure Management-Plattform

COLUMBIA, Md. (27. Januar 2026) – Tenable® Holdings, Inc. (NASDAQ: TENB), das Unternehmen für Exposure Management, gab heute die allgemeine Verfügbarkeit von Tenable One AI Exposure bekannt. Mit dieser Version vereint die Exposure Management-Plattform Tenable One Erkennung, Schutz und Governance der KI-Nutzung im gesamten Unternehmen – einschließlich SaaS-Plattformen, Cloud-Services, APIs und Agents.

KI ist tief in Unternehmen eingebettet und vernetzt. Dadurch entsteht das „AI Exposure Gap“, eine weitgehend unsichtbare Form der Gefährdung, die über Anwendungen, Infrastruktur, Identitäten, Agents und Daten hinweg auftritt und für deren Verwaltung die meisten Sicherheitsteams nicht gerüstet sind. Vielen Unternehmen fehlt der Überblick darüber, wo KI eingesetzt wird, welche Daten oder Prozesse sie berührt, wer sie besitzt oder Zugriff darauf hat oder wie die Benutzer mit ihr interagieren.

Tenable bietet eine umfassende Exposure Management-Plattform für KI-bezogene Risiken, bei der KI-Risiken in denselben einheitlichen Ansatz eingebunden werden, den Unternehmen bereits für das Management von Cyberrisiken auf ihrer gesamten Angriffsfläche verwenden. Mit den neuen Sicherheitsfunktionen für KI erfasst Tenable One jetzt kontinuierlich die KI-Nutzung im gesamten Unternehmen, intern und extern, On-Prem und in der Cloud, und liefert so einen vollständigen, risikobezogenen Überblick darüber, wo KI eingesetzt wird, wie sie vernetzt ist und wo Sicherheitslücken entstehen. Erweiterte Funktionen umfassen unter anderem:

> Einheitliche Sichtbarkeit von KI: Erfassen Sie kontinuierlich sowohl genehmigte KI als auch Schatten-KI in internen, cloudbasierten und externen Umgebungen, einschließlich Anwendungen, Workloads, APIs und Agents, um nachzuvollziehen, wo KI vorhanden ist, wie sie genutzt wird und wo die Gefährdung beginnt.

> Kontextbezogene Exposure-Erkenntnisse: Korrelieren Sie KI-Nutzung, Infrastruktur, Identitäten und Daten, um zu ermitteln, wie Risiken über vernetzte Systeme hinweg entstehen, irrelevante Warnmeldungen zu eliminieren, potenzielle KI-Angriffspfade zu erkennen und KI-Risiken auf Grundlage der tatsächlichen geschäftlichen Auswirkungen zu priorisieren.

> Umsetzbare Risikominderung und Governance: Reduzieren Sie KI-Risiken, indem Sie Fehlkonfigurationen beheben, gefährdete Dienste schließen, Richtlinien für die akzeptable Nutzung von KI durchsetzen, die Gefährdung von Daten begrenzen und revisionssichere Nachweise zur Unterstützung von Governance und Compliance erstellen.

„Tenable One löst KI-Risiken aus isolierten Strukturen und überführt sie in ein einheitliches operatives Cyberrisiko-Modell, in dem sie erkannt, nachvollzogen und reduziert werden können“, erklärt Eric Doerr, Chief Product Officer bei Tenable. „Tenable stellt die Verbindung zwischen KI-Risiken und übergreifendem Geschäftsrisiko her und liefert damit die Sichtbarkeit und den Kontext, die Sicherheitsverantwortliche für eine informierte, proaktive Verteidigung benötigen.“

Im „AI Vendor Race“ von Gartner wurde Tenable vor kurzem als „Company to Beat“ eingestuft, also als das Unternehmen, das es bei KI-gestütztem Exposure Assessment zu schlagen gilt.* Im Gartner-Bericht heißt es: „Tenable hat seinen Status als Spitzenreiter im Bereich EAP nicht nur durch seine langjährige Dominanz bei der Schwachstellenanalyse erworben, sondern auch durch die Kombination seiner starken Funktionen zur Erkennung von Assets und Angriffsflächen sowie der Unterstützung für die Einbindung von Telemetriedaten Dritter und KI.“ (Übersetzung von Tenable)

Tenable wurde außerdem im ersten Gartner Magic Quadrant 2025 for Exposure Assessment Platforms als führender Anbieter eingestuft.** Tenable erreichte die höchste Platzierung für „Ability to Execute“ (Umsetzungsfähigkeit) und lag im Quadranten „Completeness of Vision“ (Vollständigkeit der Vision) am weitesten rechts.

Weitere Informationen zu Tenable One AI Exposure finden Sie unter de.tenable.com/products/ai-exposure

* Gartner Research, „AI Vendor Race: Tenable Is the Company to Beat for AI-Powered Exposure Assessment“, 8. Dezember 2025 von Elizabeth Kim, Isy Bangurah, Mitchell Schneider

** Gartner Research, „2025 Gartner Magic Quadrant for Exposure Assessment Platforms“, November 2025

Über Tenable

Tenable®, das Unternehmen für Exposure-Management, identifiziert und schließt Sicherheitslücken, die den Wert, die Reputation und die Vertrauenswürdigkeit von Unternehmen gefährden. Die KI-gestützte Exposure-Management-Plattform von Tenable bietet umfassende Sichtbarkeit und handlungsrelevante Erkenntnisse entlang der gesamten Angriffsfläche und ermöglicht es Unternehmen, sich vor Cyberangriffen zu schützen – von IT-Infrastrukturen über Cloud-Umgebungen bis hin zu kritischen Infrastrukturen und allen dazwischenliegenden Bereichen. Rund 44.000 Kunden weltweit verlassen sich auf Tenable, wenn es darum geht, Sicherheits- und Geschäftsrisiken zu minimieren. Weitere Informationen finden Sie auf de.tenable.com.

