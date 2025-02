Tenable will mit Übernahme von Vulcan Cyber Führungsposition im Bereich Exposure-Management stärken

COLUMBIA, Md. (6. Februar 2025) – Tenable Holdings, Inc. („Tenable“) (Nasdaq: TENB), das Unternehmen für Exposure-Management, hat eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme von Vulcan Cyber Ltd. („Vulcan Cyber“), einem Innovationsführer im Bereich Exposure-Management, unterzeichnet. Die Funktionen von Vulcan Cyber werden die branchenführende Exposure-Management-Plattform von Tenable erweitern und es Kunden erleichtern, Schwachstellen über ihren Security-Stack hinweg zu konsolidieren, Risiken zu priorisieren und Behebungsmaßnahmen entlang der gesamten Angriffsfläche zu optimieren.

Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung wird Tenable Vulcan Cyber für rund 147 Millionen US-Dollar und 3 Millionen US-Dollar in Restricted Stock Units (RSUs) übernehmen, die über einen zukünftigen Zeitraum übertragen werden. Der Abschluss der Übernahme wird für das erste Quartal 2025 erwartet, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen.

„CISOs sind mit Unmengen an Security-Produkten, isolierten Tools und verteilten Teams konfrontiert, was den Schutz ihrer Unternehmen vor Bedrohungen zu einer enormen Herausforderung macht. Als Pionier im Bereich Exposure-Management haben wir es uns zum Ziel gesetzt, genau diese zentrale Security-Herausforderung zu bewältigen: einen fragmentierten Ansatz bei der Identifizierung und Bekämpfung von Cyber-Risiken“, so Steve Vintz, Co-CEO und CFO von Tenable. „Darum geht es bei dieser Übernahme. Vulcan bringt uns unserer Vision einen entscheidenden Schritt näher, mit Tenable One umfassende Sichtbarkeit und handlungsrelevante Erkenntnisse entlang der gesamten Angriffsfläche – vom Rechenzentrum bis zur Cloud – zu bieten, um Sicherheitslücken, die Unternehmen gefährden, schnell zu identifizieren und zu schließen.“

Tenable plant, die Tenable One Exposure-Management-Plattform um die leistungsstarken Funktionen von Vulcan Cyber zu erweitern, einschließlich verbesserter Sichtbarkeit, erweiterter Third-Party Data Flows, erstklassiger Risikopriorisierung und optimierter Behebungsmaßnahmen. Durch die Konsolidierung und Aggregation riesiger Datenmengen in der umfassendsten Exposure-Management-Plattform ermöglicht es Tenable Unternehmen, Risiken in ihrer gesamten Umgebung wirksam zu minimieren.

„Diese Funktionen sind nicht nur technische Verbesserungen – sie stellen einen grundlegenden Wandel in der Art und Weise dar, wie Unternehmen in Zukunft Cyber-Risiken ganzheitlich managen werden. Eine Cloud-Security-Plattform ist für sich genommen bereits von entscheidender Bedeutung, ihre Leistungsfähigkeit wird jedoch exponentiell gesteigert, wenn sie als Teil eines ganzheitlichen Exposure-Management-Ansatzes betrachtet wird“, ergänzt Mark Thurmond, Co-CEO und COO von Tenable. „Durch die Zusammenführung unterschiedlichster Tools und Daten unter einem Dach bieten wir Security-Teams einen umfassenden Überblick über ihre Angriffsfläche und ermöglichen es ihnen, Schwachstellen zu priorisieren und gezielt zu beheben.“

Ganzheitliches Exposure-Management

Durch die Integration von Vulcan Cyber profitieren Tenable One Kunden von:

– erweiterten Third-Party-Ökosystem-Daten: Durch Integrationen mit mehr als 100 Security-Produkten aus den Bereichen Vulnerability Assessment, Endpoint Security, Cloud Security, Application Security Und Threat Intelligence erfasst, normalisiert und vereinheitlicht Tenable Daten über den gesamten Security-Stack hinweg. Dieser ganzheitliche Ansatz zentralisiert kritische Daten und ermöglicht es Security-Teams, entlang der gesamten Angriffsfläche effizienter und proaktiver zu agieren.

– KI-gestützter Risikopriorisierung: Isolierte Security-Produkte führen zu blinden Flecken und kritischen Lücken entlang der gesamten Angriffsfläche, die Bedrohungsakteuren Tür und Tor öffnen. Verbesserte Risikopriorisierung schließt diese Lücken mithilfe detaillierter Bedrohungs- und Kontextinformationen und hilft Unternehmen, sich auf die kritischsten Schwachstellen zu konzentrieren und gleichzeitig den Einsatz ihrer Security-Tools und -Technologien zu optimieren.

– automatisierten Remediation-Workflows: Optimierte Remediation-Workflows mit automatisierten Kampagnen, Tagging und Ticketing stellen sicher, dass Sicherheitsprobleme zusammen mit Handlungsempfehlungen an die richtigen Mitglieder des Security-Teams weitergeleitet werden, sodass Schwachstellen schnell behoben werden können, wo immer sie in der Umgebung auftreten.

– leistungsstarken KI-Funktionen: Durch die Nutzung eines einzigen, einheitlichen Risikodatensatzes legt Tenable den Grundstein für leistungsstarke Exposure-AI-Funktionen, die die Art und Weise, wie Kunden Risiken über den gesamten Security-Stack hinweg managen und minimieren, grundlegend verändern werden.

„Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit Tenable. Die Integration der Funktionen von Vulcan Cyber in die Tenable One Plattform deckt praktisch alle Exposure-Management-Use-Cases entlang der gesamten Angriffsfläche ab“, so Yaniv Bar-Dayan, Mitbegründer und CEO von Vulcan Cyber. „Security-Teams werden zum ersten Mal in der Lage sein, Schwachstellen aus verschiedenen Quellen skaliert in einer einzigen, intuitiven Schnittstelle konsolidieren. Wir können es kaum erwarten, gemeinsam mit Tenable und seinen Kunden neue Maßstäbe im Bereich Exposure-Management zu setzen.“

About Vulcan Cyber

Vulcan Cyber is a pioneer in cyber risk management. Its flagship ExposureOS platform helps businesses reduce vulnerabilities and asset risk through measurable and efficient attack surface security. Investors include YL Ventures, TenEleven Ventures, Dawn Capital, Maor Investments and Wipro Ventures. Learn more at https://vulcan.io

Über Tenable

Tenable®, das Unternehmen für Exposure-Management, identifiziert und schließt Sicherheitslücken, die den Wert, die Reputation und die Vertrauenswürdigkeit von Unternehmen gefährden. Die KI-gestützte Exposure-Management-Plattform von Tenable bietet umfassende Sichtbarkeit und handlungsrelevante Erkenntnisse entlang der gesamten Angriffsfläche und ermöglicht es Unternehmen, sich vor Cyberangriffen zu schützen – von IT-Infrastrukturen über Cloud-Umgebungen bis hin zu kritischen Infrastrukturen und allen dazwischen liegenden Bereichen. Rund 44.000 Kunden weltweit verlassen sich auf Tenable, wenn es darum geht, Sicherheits- und Geschäftsrisiken zu minimieren. Weitere Informationen finden Sie auf de.tenable.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen in Bezug auf Tenable und die mögliche Übernahme von Vulcan Cyber Ltd. durch Tenable, die mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden sind, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in solchen Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Sie können zukunftsgerichtete Aussagen im Allgemeinen an der Verwendung von zukunftsgerichteter Terminologie erkennen, wie z. B. den Wörtern: „antizipieren“, „glauben“, „fortsetzen“, „könnten“, „schätzen“, „erwarten“, „erforschen“, „evaluieren“, „beabsichtigen“, „können“, „könnten“, „planen“, „potenziell“, „vorhersagen“, „projizieren“, „suchen“, „sollten“ oder „werden“ oder deren Verneinung oder andere Variationen davon oder eine vergleichbare Terminologie. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung basieren auf den aktuellen Plänen, Zielen, Schätzungen, Erwartungen und Absichten von Tenable und sind von Natur aus mit erheblichen Risiken und Unwägbarkeiten verbunden, von denen viele außerhalb der Kontrolle von Tenable liegen. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Mitteilung gehören unter anderem Aussagen über die potenziellen Vorteile der Übernahme und Produktentwicklungen sowie andere mögliche oder angenommene Geschäftsstrategien, potenzielle Wachstumschancen, neue Produkte, potenzielle Marktchancen und den voraussichtlichen Zeitpunkt des Abschlusses der Übernahme. Zu den Risiken und Unwägbarkeiten gehören unter anderem unsere Fähigkeit, die Geschäftstätigkeit von Vulcan Cyber erfolgreich zu integrieren; unsere Fähigkeit, unsere Pläne und Erwartungen in Bezug auf das Geschäft von Vulcan Cyber umzusetzen; unsere Fähigkeit, die erwarteten Vorteile der Übernahme zu realisieren, einschließlich der Möglichkeit, dass die erwarteten Vorteile der Übernahme nicht oder nicht innerhalb des erwarteten Zeitraums realisiert werden; Störungen durch die Übernahme, die es schwieriger machen, Geschäfts- und Betriebsbeziehungen aufrechtzuerhalten; die Unfähigkeit, wichtige Mitarbeiter zu halten; die negativen Auswirkungen des Vollzugs der Übernahme auf den Marktpreis unserer Stammaktien oder auf unsere Betriebsergebnisse; unbekannte Verbindlichkeiten; die Gewinnung neuer Kunden und die Aufrechterhaltung und Erweiterung unseres bestehenden Kundenstamms; unsere Fähigkeit, unsere Plattform zu skalieren und zu aktualisieren, um auf die Bedürfnisse der Kunden und den raschen technologischen Wandel zu reagieren, der zunehmende Wettbewerb auf unserem Markt und unsere Fähigkeit, effektiv zu konkurrieren, sowie die Ausweitung unserer Geschäftstätigkeit und die zunehmende internationale Akzeptanz unserer Plattform.

Weitere Risiken und Unwägbarkeiten, die sich auf unsere Finanzergebnisse auswirken könnten, sind im Abschnitt „Risikofaktoren“ und „Erläuterungen und Analyse der Finanzlage und der Betriebsergebnisse durch die Geschäftsführung“ in unserem Jahresbericht auf Formular 10-K für das am 31. Dezember 2023 endende Jahr, unserem Quartalsbericht auf Formular 10-Q für das am 30. September 2024 endende Quartal und anderen Unterlagen, die wir von Zeit zu Zeit bei der Securities and Exchange Commission (SEC) einreichen und die auf der Website der SEC unter www.sec.gov abrufbar sind, aufgeführt. Darüber hinaus basieren alle in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen, die wir zum jetzigen Zeitpunkt für angemessen halten. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernehmen wir keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder die Gründe zu aktualisieren, wenn die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ergebnissen abweichen.

