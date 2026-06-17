Tenable zeichnet Controlware, Trust2Protect und telent mit EMEA Partner Awards 2026 aus

Awards würdigen herausragende Leistungen in den Bereichen Exposure-Management, Managed Security Services und OT-Security

COLUMBIA, Maryland, USA (17. Juni 2026) – Tenable, das Unternehmen für Exposure-Management, hat im Rahmen seiner Partnerkonferenz Tenable AssureWorld die deutschen Gewinner der EMEA Partner Awards 2026 bekannt gegeben. Ausgezeichnet wurden Controlware als „EMEA Partner of the Year“, Trust2Protect als „EMEA MSSP Partner of the Year“ sowie telent als „EMEA OT Security Partner of the Year“.

Mit den Awards würdigt Tenable Partnerunternehmen, die durch besondere Expertise, enge Zusammenarbeit und innovative Sicherheitslösungen maßgeblich zum gemeinsamen Kundenerfolg beitragen.

„Während die Branche den Aufstieg autonomer Agenten diskutiert, konzentrieren wir uns darauf, unsere Partner mit einer Plattform auszustatten, die ihnen die notwendige Transparenz und relevante Erkenntnisse bietet, um Risiken effektiv zu reduzieren“, erklärt Jeff Brooks, Senior Vice President Global Channels bei Tenable. „Mit diesen Awards würdigen wir Partner, die bereits heute Maßstäbe im Exposure-Management setzen und gemeinsam mit uns die Grundlage für automatisierte, hochdynamische Sicherheitsprogramme der Zukunft schaffen.“

Tenable AssureWorld ist die jährliche Partnerkonferenz von Tenable und bietet Partnern weltweit die Möglichkeit, sich über Strategien und Trends im Bereich Cybersecurity auszutauschen. Führungskräfte von Tenable geben dabei Einblicke in die Unternehmensvision, die Wachstums- und Geschäftsstrategie, die Produkt-Roadmap sowie weitere zentrale Themen der Cybersecurity.

Mit dem Tenable Assure Partnerprogramm stellt Tenable Resellern, Distributoren, MSSPs und Systemintegratoren Vertriebs- und Marketingressourcen, Trainings- und Zertifizierungsangebote, Service-Delivery-Zertifizierungen sowie technischen Support zur Verfügung. Damit sollen Partner ihr Geschäft gezielt ausbauen und Kunden bei der Reduzierung von Cyberrisiken noch umfassender unterstützen können. Weitere Informationen zum Tenable Assure Partner Program unter: https://www.tenable.com/partners/channel-partner-program

Controlware erhält „EMEA Partner of the Year“ Award

Mit dem „EMEA Partner of the Year“ Award zeichnet Tenable Partner aus, die im Jahresverlauf durch außergewöhnliche Zusammenarbeit, nachhaltigen Kundenerfolg und besonderes Engagement überzeugen. Controlware habe durch starke Vertriebsperformance, gemeinsame Marketinginitiativen und eine enge strategische Zusammenarbeit mit Tenable Maßstäbe gesetzt.

„Die Auszeichnung als ‚EMEA Partner of the Year‘ unterstreicht die enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit, die Controlware und Tenable seit vielen Jahren verbindet“, so Controlware Geschäftsführer Bernd Schwefing. „Die Kombination aus der marktführenden Tenable One Plattform und den Managed Services der Controlware bietet unseren Kunden eine optimale Unterstützung bei der Priorisierung ihrer Risken und damit die Grundlage für den optimierten Einsatz der knappen Ressourcen. Angesichts der Beschleunigung bei der KI-gestützten Entdeckung von Schwachstellen hat dieses wichtige Thema nochmal massiv an Bedeutung gewonnen.“

Trust2Protect als „EMEA MSSP Partner of the Year“ ausgezeichnet

Der „EMEA MSSP Partner of the Year“ Award würdigt Managed Security Service Provider, die besondere Kompetenz bei der Bereitstellung und dem Betrieb von Sicherheitslösungen zeigen. Trust2Protect habe seine Expertise im MSSP-Umfeld durch innovative Ansätze in den Bereichen Threat Detection und Response und ein hohes Maß an Kundenorientierung unterstrichen.

„Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung als ‚EMEA MSSP Partner of the Year‘“, so Anton Frigge, Geschäftsführer bei Trust2Protect. „Sie bestätigt sowohl die enge Zusammenarbeit mit Tenable als auch unser tägliches Engagement, Kunden mit modernen Managed Security Services und hoher technischer Expertise dabei zu unterstützen, ihre Cyberresilienz nachhaltig zu stärken.“

telent wird „EMEA OT Security Partner of the Year“

Der „EMEA OT Security Partner of the Year“ Award geht an Partner, die besondere Kompetenz bei der Absicherung industrieller und kritischer Infrastrukturen unter Beweis stellen. telent wurde für seine Expertise im Bereich Operational Technology (OT) Security sowie seinen Beitrag zur Weiterentwicklung moderner Sicherheitskonzepte für industrielle Umgebungen ausgezeichnet.

„Der ‚EMEA OT Security Partner of the Year‘ Award ist für uns Ausdruck der erfolgreichen Zusammenarbeit mit Tenable und unseres Fokus auf robuste, praxisnahe OT-Sicherheitskonzepte“, so Ralph Keil, Leiter Vertrieb und Mitglied der Geschäftsleitung bei telent. „Gerade im Umfeld industrieller und kritischer Infrastrukturen gewinnen Betriebssicherheit und resiliente digitale Prozesse zunehmend an Bedeutung.“

Über Tenable

Tenable®, das Unternehmen für Exposure-Management, identifiziert und schließt Sicherheitslücken, die den Wert, die Reputation und die Vertrauenswürdigkeit von Unternehmen gefährden. Die KI-gestützte Exposure-Management-Plattform von Tenable bietet umfassende Sichtbarkeit und handlungsrelevante Erkenntnisse entlang der gesamten Angriffsfläche und ermöglicht es Unternehmen, sich vor Cyberangriffen zu schützen – von IT-Infrastrukturen über Cloud-Umgebungen bis hin zu kritischen Infrastrukturen und allen dazwischenliegenden Bereichen. Über 44.000 Kunden weltweit verlassen sich auf Tenable, wenn es darum geht, Sicherheits- und Geschäftsrisiken zu minimieren. Weitere Informationen finden Sie auf de.tenable.com.

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