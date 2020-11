Teneriffa: Las Terrazas de Abama zum besten Luxushotel in Spanien gewählt

Die von My Way Meaningful Hotels betriebene Hotelanlage Las Terrazas de Abama auf Teneriffa wurde bei den diesjährigen International Hotel Awards (IHA) zum “Besten Luxushotel in Spanien” gewählt. Die unabhängige Jury aus 80 Branchenexperten zeichnete das Resort außerdem in den Kategorien “Bestes Golfhotel in Spanien” und “Bestes Golfhotel in Europa” aus.

Der 2015 eröffnete My Way-Komplex bietet auf 160 Hektar über 150 Luxusresidenzen inmitten der unvergleichlichen Landschaft des Abama Resorts. Die Sportkomplexe Abama Golf und Abama Tennis Academy setzen auf erstklassige Standards. Das ruhig gelegene Resort ist geprägt von einer schönen Architektur, akribischen Inneneinrichtungen sowie höchsten Ansprüchen bei Service, Sicherheit und Nachhaltigkeit.

Das 5-Sterne-Resort verfügt über drei beheizte Swimmingpools, ein Kids-Camp, einen Fitnessbereich sowie einen Gourmet-Shop mit vielen lokalen Produkten. Darüber hinaus ist Las Terrazas de Abama zu einem gastronomischen Hotspot geworden. Aushängeschild ist das Restaurant Melvin von Sternekoch Martín Berasategui. Auf den Kanarischen Inseln ist Las Terrazas de Abama eines der wenigen Hotels der Marke “Preferred Residences”, die von ihren Mitgliedern für die Aufnahme hohe Anforderungen verlangt.

Las Terrazas sind eingebettet in die Landschaft der Abama Luxury Residences. Diese bieten Villen, Luxuswohnungen und Grundstücke mit spektakulärem Blick auf den Atlantik zum Kaufen an. Vor allem diejenigen, die sich ein ganzjährig mildes Klima, einen außergewöhnlichen und zugleich sicheren Zweitwohnsitz in Europa wünschen, sind hier richtig. Über 200 Familien aus mehr als dreißig Nationen haben sich bereits dafür entschieden.

Die ArumGroup kümmert sich um die Vermarktung der Abama Luxury Residences. Sie besitzt, entwickelt und managt innovative Luxusresorts mit Fokus auf Freizeit, Sport und Wellness in Spanien – neben dem Abama Resort u.a. La Manga Club, El Dorado Playa und Med Cambrils Resort.

