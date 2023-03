Teppichschimmel nach Wasserschäden

Erkennen, Entfernen und Vorbeugen

Unter Ihrem Teppich kann Schimmel wachsen, ohne dass Sie es bemerken. Selbst der kleinste Wasserschaden durch ein undichtes Rohr, eine Fehlfunktion eines Geräts oder eine Überschwemmung kann zu Schimmelbildung im Teppichboden Ihres Hauses führen.

Schimmel verursacht Verfärbungen, unangenehme Gerüche und Atemprobleme, wenn er im Teppichboden wächst. Selbst nach dem geringsten Wasserschaden sollte bei der Trocknung des Teppichbodens besondere Vorsicht walten und der betroffene Bereich noch lange nach dem Schaden überwacht werden.

Anzeichen und Erkennung von Schimmel im Teppichboden

Es braucht nur ein wenig Feuchtigkeit und einen dunklen Raum, und schon kann Schimmel wachsen und eine Menge versteckter Schäden verursachen, die die Gesundheit der Bewohner eines Hauses beeinträchtigen.

Im Folgenden finden Sie Anzeichen und Möglichkeiten, um Schimmel in oder unter Ihrem Teppich zu erkennen:

Ein Geruch, den man nicht loswird

Schimmel hat einen unverwechselbaren, unangenehmen Geruch, der die ganze Wohnung durchdringt. Wenn Sie einen muffigen, etwas sauren Geruch in der Luft wahrnehmen, sollten Sie nach der Ursache suchen.

Wenn keine Ihrer Möbel, Fußleisten oder Einrichtungsgegenstände betroffen sind, sollten Sie Ihren Teppichboden überprüfen. Achten Sie besonders auf Bereiche, die kürzlich von einem Wasserschaden betroffen waren oder in der Vergangenheit Probleme mit Feuchtigkeit hatten.

Visuelle Inspektion

Teppichböden gibt es in einer Vielzahl von Farben, und einige dieser Farben können das Wachstum von Schimmel verbergen, bis er zu einem ernsthaften Problem wird.

Achten Sie bei der visuellen Suche nach Schimmel auf kreisförmige Muster aus grünen, weißen oder schwarzen Verfärbungen in Ihrem Teppich. Verwenden Sie eine Handlampe mit hellem (100 W) Licht oder einen Scheinwerfer, um Farbunterschiede oder Verfärbungen in Ihrem Teppich leichter zu erkennen.

Schauen Sie unter Ihren Teppichboden

Wenn eine visuelle Inspektion keine eindeutigen Anzeichen für Schimmelbildung ergibt, der Geruch aber anhält, ist es an der Zeit, Ihren Teppichboden zu untersuchen.

Ziehen Sie in Bereichen, in denen der Geruch am stärksten ist, den Teppichboden aus der Ecke heraus und untersuchen Sie die Unterseite des Teppichs, einschließlich der Unterpolsterung.

Testkits für zu Hause

Ihr örtlicher Baumarkt sollte einfach zu handhabende Schimmeltestsätze für den Heimgebrauch anbieten.

Beauftragen Sie einen professionellen Schimmelpilzinspektionsdienst – Wenn Sie die Quelle des Schimmels nicht finden können oder nicht in der Lage sind, gründlich danach zu suchen, beauftragen Sie einen professionellen Schimmelpilzinspektionsdienst oder ein Unternehmen zur Beseitigung von Wasserschäden, um den Schimmel zu finden und zu beseitigen.

Wie man Teppichschimmel entfernt

Bevor Sie versuchen, Teppichschimmel zu entfernen, vergewissern Sie sich, dass die Quelle der Feuchtigkeit, die ihn verursacht hat, beseitigt wurde. Tragen Sie bei der Arbeit mit Chemikalien oder bei der Beseitigung von Schimmelbefall Schutzkleidung (einschließlich Schutzbrille und Atemmaske) und stellen Sie sicher, dass der Bereich oder Raum gut belüftet ist.

Bei kleinen Schimmelflächen in Ihrem Teppichboden helfen Ihnen die folgenden Methoden, den Schimmel sicher zu entfernen:

Methode 1 – Backpulver und weißer Essig

– Streuen Sie großzügig Backpulver über den Schimmel und um die betroffene Stelle herum. Lassen Sie es über Nacht einwirken, um Feuchtigkeit und Gerüche zu absorbieren.

– Saugen Sie das Backpulver auf und entsorgen Sie den Inhalt des Beutels oder Behälters sorgfältig (vorzugsweise im Freien).

– Tragen Sie großzügig weißen Essig auf die betroffene Stelle auf und schrubben Sie sie gründlich.

– Föhnen Sie die Stelle trocken oder stellen Sie einen Ventilator darüber, um sie vollständig auszutrocknen.

– Ziehen Sie in Erwägung, die Polsterung unter dem Teppichboden auszutauschen, um ein erneutes Auftreten zu verhindern.

– Mieten Sie einen handelsüblichen HEPA-Staubsauger (High-Efficiency Particulate Air), um Ihren Teppichboden noch gründlicher zu reinigen und zu desinfizieren.

Wenn der Schimmel erst einmal entfernt ist, hilft der regelmäßige Einsatz eines Luftentfeuchters, das Problem nicht wieder auftreten zu lassen.

Methode 2 – Anti-Schimmel-Behandlung oder Bleichmittel

– Schimmel- und Pilzbekämpfungsmittel sind in der Regel überall dort erhältlich, wo man Reinigungsmittel für den Haushalt kauft. Lesen Sie das Etikett, um festzustellen, ob das Produkt für die Verwendung auf Teppichen geeignet ist. Produkte, die für die Reinigung von Küche und Bad verwendet werden, können Ihren Teppich beschädigen oder verfärben.

– Suchen Sie nach Produkten, die eine „Schimmelbarriere“ oder eine „verkapselte Behandlung“ enthalten. Diese Produkte hinterlassen eine Schutzbarriere auf den Teppichfasern, die ein erneutes Schimmelwachstum verhindert.

– Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Behälter, um optimale Ergebnisse zu erzielen, und mischen Sie niemals Reinigungsprodukte.

– Anstelle eines handelsüblichen Produkts kann auch eine Mischung aus einer halben Tasse farbsicherem Bleichmittel auf eine Gallone Wasser verwendet werden.

– Tragen Sie die Bleichmittelmischung großzügig auf die betroffene Stelle auf und schrubben Sie sie gründlich.

– Föhnen Sie die Stelle trocken oder stellen Sie einen Ventilator darüber, um sie vollständig zu trocknen.

– Ziehen Sie in Erwägung, die Polsterung unter dem Teppichboden auszutauschen, um ein erneutes Auftreten zu verhindern.

– Mieten Sie anschließend einen handelsüblichen HEPA-Nass-/Trockensauger, um Ihren Teppichboden noch gründlicher zu reinigen und zu desinfizieren.

Um sicherzustellen, dass die Produkte für Ihren Teppich sicher sind und keine Verfärbungen verursachen, testen Sie sie an einer versteckten Stelle oder dort, wo normalerweise Möbel stehen.

Methode 3 – Entfernen Sie den befallenen Teppichboden

In vielen Fällen, in denen der Schimmelpilz durch die Teppichrückseite und in die Polsterung eingewachsen ist, ist es am besten, den Teppich und die Polsterung vorsichtig zu entfernen und zu ersetzen.

Wenn der befallene Bereich, den Sie zu entfernen oder zu behandeln versuchen, größer als ein Blatt Druckpapier ist, die Fußleisten befallen hat oder in die Wände eingewachsen ist, sollten Sie unbedingt ein professionelles Schimmelpilzsanierungsunternehmen beauftragen, um den Schimmel zu entfernen und den betroffenen Bereich gründlich zu sanieren.

In extremen Fällen von Feuchtigkeit oder erneutem Schimmelbefall kann es ratsam sein, den Teppichboden in Ihrer Wohnung vollständig zu entfernen und durch Vinyl, Fliesen, Holz oder andere nicht poröse Bodenbeläge zu ersetzen.

Vorbeugung gegen Teppichschimmel

Die folgenden Schritte helfen Ihnen, einen schimmelfreien Teppich und Haushalt zu erhalten:

– Nach einer Überschwemmung sollten Sie alle betroffenen Bereiche sofort trocknen und desinfizieren.

– Beseitigen Sie alle Feuchtigkeitsquellen oder Wasserlecks, und behandeln Sie alle kontaminierten Bereiche.

– Erhöhen Sie die Belüftung, um die Feuchtigkeit zu verdampfen.

– Öffnen Sie die Fenster in den frühen Morgenstunden, um den Feuchtigkeitsstau über Nacht zu verringern.

– Staubsaugen Sie regelmäßig, um Staubpartikel und Schimmelsporen zu entfernen.

– Lassen Sie in weniger gut belüfteten Räumen einen Luftentfeuchter laufen, um die Feuchtigkeit aus der Luft zu entfernen, bevor sie sich auf dem Teppich niederschlägt.

– Verwenden Sie eine normale Beleuchtung in Ihrem Haus, um Schimmel zu verlangsamen und zu verhindern. Während normale Beleuchtung die Ausbreitung von Schimmelpilzen gut verhindert, sind UV-C-Lampen sehr wirksam bei der Beseitigung von Schimmelsporen.

Überprüfen Sie zusätzlich zu den oben genannten Maßnahmen regelmäßig die Wasseranschlüsse in Bad, Küche und Geräten im ganzen Haus, um sicherzustellen, dass keine Lecks oder Feuchtigkeit zu Schimmel führen können.

