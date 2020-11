Terminabsagen mit Sondenreparatur umgehen

Medi-Manage Innovation: Wissenswertes für Ärzte und medizinische Einrichtungen zur Sondenreparatur

Die Mainzer Medizintechnikunternehmen Medi-Manage Innovation GmbH hat sich auf die Sondenreparatur spezialisiert. Arztpraxen, deren Geräte ausfallen, stehen mitunter vor einer Herausforderung. Denn der Alltagsbetrieb soll ungeachtet eines Geräteausfalls wirtschaftlich weiterlaufen können. Mit einer Reparatur und einem Leihgerät können Ausfallzeiten vermieden werden. Aber ist eine Sondenreparatur überhaupt finanziell sinnvoll? Oder ist doch eher eine Neuanschaffung die bessere Wahl? Bei der Antwort auf diese Frage hilft Medi-Manage Innovation

Sondenreparatur kann zur Wirtschaftlichkeit von Arztpraxen beitragen

Kein Arzt möchte in seiner Praxis während der Sondenreparatur geplante Untersuchungstermine absagen müssen. Das weiß Medi-Manage Innovation Geschäftsführerin Monika Wüster nur zu gut. “Für einen effektiven und reibungslosen Praxisablauf ist es wichtig, dass Geräte durchgängig zur Verfügung stehen.” Aus diesem Grund stimmt ihr Unternehmen Reparaturtermine so mit den Praxisabläufen ab, dass Ausfälle vermieden werden können. Ärzten bzw. medizinischen Einrichtungen stehen während der Reparatur bei Bedarf über die Medi-Manage Innovation GmbH Mietgeräte zur Verfügung. Mit diesen lassen sich Reparaturzeiten überbrücken. Wenn eine mietbare Ersatzsonde verfügbar ist, trifft diese spätestens 48 Stunden nach Eingang des Schadensfalles beim Kunden ein, verspricht das Unternehmen.

Den Schaden am Gerät versuchen die Techniker von Medi-Manage Innovation meist anhand einer Beschreibung und mit Hilfe von Fotos einzugrenzen. Auf diese Weise wird der Umfang des Schadens und der notwendigen Sondenreparatur abgeschätzt. So ist schnell klar, ob es nur eine Reparatur im kleinen Rahmen braucht oder ob der technische Eingriff größer ausfällt. Eine beschädigte Sonde kann sowohl abgeholt als auch versandt werden.

Wäre eine Neuanschaffung vielleicht doch besser als eine Sondenreparatur?

Ob sich eine Sondenreparatur überhaupt lohnt, ist dabei eine entscheidende Frage – gerade, wenn Geräte schon etwas älter sind. Ist eine Bestandsaufnahme der Schäden erfolgt, lässt sich eine genaue Fehlerdiagnose formulieren. Ein anschließend folgender Kostenvoranschlag soll dem Kunden helfen, eine Entscheidung zu treffen. In vielen Fällen ist eine Sondenreparatur günstiger als eine Neuanschaffung. Wenn die Beseitigung der Schäden doch teurer als ein Neugerät ist, kann Medi-Manage Innovation mit einer großen Auswahl aus Gebraucht- und Neusonden unterstützen.

Das Unternehmen Medi-Manage Innovation in Mainz hat sich auf den Vertrieb und Service von medizintechnischer Systeme spezialisiert. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der effizienten Sonden- und MRT-Spulen Reparatur. Im Bereich der Knochendichtemessung stellt das Unternehmen hochwertige Technologien zur Verfügung.

Kontakt

Medi-Manage Innovation GmbH

Monika Wüster

Göttelmannstraße 48

55131 Mainz

06131 – 588870

06131 – 5888720

presse@medi-manage.de

http://www.medi-manage.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.