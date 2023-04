Termine abstimmen mit Online-Tool pin-it

Termine gemeinsam abzustimmen kennen viele als langwierigen und komplizierten Prozess. Schon zwischen zwei Protagonisten lassen sich per Kurznachricht oder Anruf übermittelte Terminvorschläge kaum stolperfrei managen. Mit mehreren auf einen Nenner zu kommen? Vollkommen aussichtslos. Es braucht eine leicht zugängliche, einfach bedienbare und übersichtliche Plattform für alle Teilnehmenden. Das rief die IT-Experten von Dr. Eckhardt & Partner auf den Plan. Mit der federleichten Mobile-first-Anwendung pin-it entwickelten sie ein nutzerfreundliches Tool für die schnelle und einfache Termin-Organisation.

Termine abstimmen – ein Problem, das alle Menschen Zeit und Nerven kostet. Gelegenheiten führen zu Fragen wie diesen:

– Welcher Termin passt den Mitarbeiter*innen am besten für das Firmenevent?

– An welchem Wochenende trifft sich der Freundeskreis zur Kanutour?

– Welche Zeiten eignen sich für den Treff der Lerngruppe?

– Wann besteht die beste Chance, viele Bürger*innen für eine kommunale Podiumsdiskussion zu gewinnen?

Die Web-App pin-it stellt sich diesen Herausforderungen. In Windeseile einigen sich unbegrenzt viele Betroffene auf eine gemeinsame Zeit.

Wann hast du Zeit?

Ob auf dem Smartphone oder Notebook – mit pin-it können Initiierende einfach und kostenlos Termine abstimmen, indem sie Online-Umfragen erstellen und zur Abstimmung teilen. Ein Klick auf den Shortlink öffnet die UX-optimierte Oberfläche. Die Web-App funktioniert ohne Anmeldung und komplett DSGVO-konform. Ganz clean und ohne ablenkende Werbung wendet sich pin-it an Puristen, die verlässliche Ergebnisse in kürzester Zeit einholen möchten.

Clevere Features

– Keine Beschränkungen der Terminanzahl und der Teilnehmerzahl

– Terminvorschläge zu Tagen, Uhrzeiten oder Zeiträumen möglich

– Bereitstellung eines Shortlinks zur Weitergabe an Umfrageteilnehmende

– Anpassung der Umfrage bis zur ersten Antwort möglich

– Einsicht der Ergebnisse jederzeit möglich

– Löschung der Umfragen nach drei Monaten

Über Dr. Eckhardt + Partner GmbH

Dr. Eckhardt + Partner wurde 1985 von Wirtschaftswissenschaftler Dr. Klaus Eckhardt in Bad Soden gegründet. Das 40-köpfige Team entwickelt individuelle Software-Lösungen vom Backend zum Frontend. Das Leistungsspektrum reicht von Datenbankmanagement und Datenanalyse über Systemintegration hin zu Anwendungsentwicklungen mit Fokus auf Handel, Logistik und Finanzdienstleistungen. Branchenunabhängig unterstützt das IT-Unternehmen in der Softwareintegration, wenn es um ERP/IoT/BPM-Lösungen von IBM, Software AG und Infor geht; mit diesen Anbietern hält Dr. Eckhardt + Partner Partnerverträge. Mehr zum Unternehmen unter www.epgmbh.de, zum digitalen Wartungs- und Statistikmanagement unter www.excelation.io

