TerraMaster bietet zwei Hochgeschwindigkeits-Speicherlösungen für die 4K-Videobearbeitung an

Thunderbolt3 RAID Storage und 10 GbE NAS

Die Profi-Marke TerraMaster, die sich auf die Bereitstellung innovativer Speicherlösungen für Privatanwender und Unternehmen spezialisiert hat, hat mit der Thunderbolt 3 RAID Storage- und der 10 GbE NAS-Serie 2 Hochgeschwindigkeits-Speicherlösungen für die 4K-Videobearbeitung entwickelt, die sich perfekt für Profis mit hohen Anforderungen eignen.

Thunderbolt 3 RAID-Speicherlösung

Bei der Verwendung von Thunderbolt 3-Produkten, wie zum Beispiel TerraMaster D8-332 and D16 Thunderbolt 3 wird für nahezu alle Arbeitsschritte in der Postproduktion weniger Zeit benötigt. Benutzer können Stunden an Filmmaterial von Blackmagic-Geräten blitzschnell auf Adobe Premiere Pro übertragen. Für unkomprimierte HD-Videos mit 10 und 12 Bit können Sie dagegen ProRes 422 (HQ), ProRes 4444 XQ und andere Streams bearbeiten. Das Rendering von Thumbnails und Previews ist wesentlich schneller, wenn Sie mit großen Projekten mit einer großen Anzahl von HD-Clips arbeiten.

10 GbE NAS-Lösung

Wenn Sie mehrere Editors oder sogar mehrere Teams in der Video-Postproduktion haben, sollten Sie das Projekt auf mehreren Computern und in mehreren Büros gemeinsam bearbeiten und nutzen können. Derzeit sind Hochgeschwindigkeits-NAS-Geräte für die Zusammenarbeit und gemeinsame Nutzung im Team besser geeignet.

Durch den Einsatz eines 10 G-Netzwerks können mehrere Windows/Mac-Workstations gleichzeitig an die 10GbE NAS wie zum Beispiel TerraMaster 9 Bay T9-450, 12 Bay T12-450 und 8Bay Short Depth Rackmount U8-450 angeschlossen werden. Die gemeinsame Arbeit beim Online-Editing von mehrspurigem 4K-Material, bei der Produktion von Spezialeffekten, bei der Videosynthese und beim Import und Export von Objektivclips wird dadurch vereinfacht, was die Arbeitseffizienz erheblich verbessert und die Produktionszeit des Projekts deutlich verkürzt.

Alle TerraMaster Hochgeschwindigkeits-10Gb-NAS-Serien unterstützen verschiedene Videobearbeitungssoftware wie Edius, Adobe Premiere Pro, DaVinci Resolve und Final Cut Pro. Reibungslose gemeinsame Bearbeitung von mehrspurigen 4K-Medien, Produktion von Spezialeffekten, Video-Compositing und Clip-Import/Export.

Thunderbolt 3 RAID Storage + 10 GbE NAS

Um Ihr Team besser zu unterstützen und die Arbeitseffizienz zu steigern, können Sie TerraMaster Thunderbolt 3 RAID Storage und 10 GbE NAS gleichzeitig nutzen. Sie können Thunderbolt 3 RAID Storage direkt an Ihren Computer für 4K/8K-Videobearbeitung anschließen und dann das 10 GbE NAS zur gemeinsamen Nutzung Ihrer Projekte für eine bessere Hochgeschwindigkeits-Videobearbeitung und gemeinsame Arbeit an Projekten verwenden.

Weitere Informationen finden Sie unter den nachstehenden Produktlinks:

D8-332:

https://www.terra-master.com/global/products/video-professional-das/d8-332.html

D16 Thunderbolt 3:

https://www.terra-master.com/global/products/video-professional-das/d16-thunderbolt-3.html

T9-450

https://www.terra-master.com/global/products/smallmedium-businesses-nas/t9-450.html

T12-450

https://www.terra-master.com/global/products/smallmedium-businesses-nas/t12-450.html

U8-450:

https://www.terra-master.com/global/products/enterprise-network-storage-server/u8-450.html

TerraMaster ist eine professionelle Marke, die sich auf Speicherprodukte konzentriert, inklusive Netzwerkspeicher und Direct Attached Storage, die sich in mehr als 40 Ländern und Regionen immer größerer Beliebtheit erfreuen. Seit nunmehr 10 Jahren entwickelt die Marke Speichertechnologie, die auf die Bedürfnisse von Kunden wie Privatanwendern, kleinen und mittelständischen sowie Großunternehmen zugeschnitten ist.

Kontakt

TerraMaster Technology Co., Ltd.

Yuki Shi

Longhua District, ZhangKeng Industry Park, Building A, Floor 2, A1 A1

518131 Shenzhen

+86 755 81798272



http://www.terra-master.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.