TerraMaster bringt das leiseste 2-Bay-HDD-NAS F2-212 auf den Markt

Bauen Sie das leiseste Home-Multimedia-Center

In Anbetracht dessen, dass die Datenmengen, die wir in unserem Privat- und Arbeitsleben erzeugen, exponentiell wachsen und diese an einem sicheren, einfachen und zugänglichen Ort gespeichert werden müssen, besteht die beste langfristige Option immer darin, ein persönliches NAS, das Sie in Ihren Heim oder im Büro-Server integrieren.

Die meisten Benutzer haben strenge Anforderungen an die Geräuschentwicklung von NAS-Produkten, da diese in unmittelbarer Nähe aufgestellt werden. Der Hochgeschwindigkeitsbetrieb der Festplatte führt zu Vibrationen sowie spürbaren Geräuschen bei Lese- und Schreibvorgängen. Sobald Sie mehrere Festplatten gleichzeitig installieren, wird diese Geräuschentwicklung exponentiell zunehmen, weshalb die Wahl eines leisen NAS für die tägliche Arbeit und das Alltagsleben besonderes wichtig ist.

TerraMaster, eine professionelle Marke, die auf die Bereitstellung innovativer Speicherlösungen für Privatanwender und Unternehmen spezialisiert ist, hat vor Kurzem das nach eigenen Angaben leiseste 2-Bay-NAS F2-212 herausgebracht, das 2 Festplatten mit einer maximalen Speicherkapazität von bis zu 22 TB unterstützt.

Niedrigste Geräuschentwicklung dank eines neuen Designs

Das Gehäuse des F2-212-verfügt über ein brandneues strukturelles Design mit einem ausgehöhlten TerraMaster-LOGO an der Seite, das nicht nur schön und elegant ist, sondern auch die Luftzirkulation erleichtert und damit zur Wärmeableitung und Geräuschreduzierung beiträgt. Es kommt ein kleiner, an der Rückseite montierter Lüfter mit sehr geringem Geräuschpegel zum Einsatz, der die Vibrationen stark einschränkt. Darüber hinaus verwendet das Gerät den neuesten ARM 64-Bit Quad-Core-Prozessor, der sich durch einen extrem geringen Stromverbrauch auszeichnet und dadurch sowohl die Wärmeentwicklung als auch die Notwendigkeit von Lüftern mit hoher Drehzahl verringert, was seinerseits zur Folge hat, dass auch die Geräuschentwicklung erheblich reduziert werden kann. Nach umfangreichen Tests hat die neue Generation des F2-212 ein äußerst leises Niveau erreicht, das sich durch den niedrigsten Geräuschpegel von lediglich 19 dB(A) unter allen derzeit auf dem Markt befindlichen 2-Bay-NAS mit Festplatten auszeichnet.

(Testbedingungen: Verwendung von 2 SATA-Festplatten im Standby-Modus, Umgebungsgeräusche: 17,3 dB(A), Testabstand: 1 Meter.)

Neuester Prozessor

Im Vergleich zur Vorgängergeneration des F2-210 ist der F2-212 mit einem leistungsstärkeren ARM V8.2 Cortex-A55 64-Bit Quad-Core-Prozessor 1619B von Realtek mit 1,7 GHz sowie einer eigenen NPU ausgestattet. Integrierte Floating Point Unit (FPU) und NEON SIMD-Engine, Video-DSP-Hardwarebeschleunigung sowie leistungsstärkere 4K-Videodecodier- (H.265 60 FPS) und 1080-p-Codierfunktionen (H.264 60 FPS). Im Vergleich zur Vorgängergeneration RTD1296 konnte die Leistung um 40 % verbessert werden.

Home-Multimedia-Center

Es ist mit dem uPnP/DLNA-Protokoll kompatibel und unterstützt gängige Multimedia-Tools wie PLEX und EMBY, wodurch ein besseres Home-Entertainment-Erlebnis gewährleistet wird. Es kann Videos auf eine Vielzahl von Multimedia-Geräten streamen, einschließlich Smartphones, Tablets, Roku, Apple TV, Google Chromecast, Amazon Fire TV sowie Smart-TVs, und bietet Benutzern dadurch ein sowohl kontinuierliches als auch zuverlässiges Unterhaltungserlebnis.

Mühelose Sicherung von Mobiltelefondaten auf dem TNAS

Das neue TNAS Mobile 3 kann so eingestellt werden, dass Fotos und Videos im Fotoalbum des Mobiltelefons automatisch oder manuell auf dem TNAS gesichert werden und ermöglicht es somit, wertvollen Speicherplatz auf dem Telefon freizugeben. Darüber hinaus verfügt das Backup-Album des Mobiltelefons über automatische Sortier- und Abruffunktionen, die Ihnen die Möglichkeit bieten, bequem und schnell auf Ihre gesicherten Fotos und Videos zuzugreifen.

KI-Fotoerkennung

Unterstützt die intelligente Fotoverwaltung und KI-Erkennung von TerraPhotos. Erleichtert das Klassifizieren, Speichern, Verwalten und Teilen von Fotos.

Neben dem gerade eingeführten F2-212 gibt es mit den F4-212 und U4-212 zwei neue 4-Bay-NAS-Produkte, die kurz vor der Markteinführung stehen und voraussichtlich Anfang Oktober zum Kauf verfügbar sein werden.

F2-212: https://www.terra-master.com/global/products/homesoho-nas/f2-212.html

TerraMaster ist eine professionelle Marke, die sich auf Speicherprodukte konzentriert, inklusive Netzwerkspeicher und Direct Attached Storage, die sich in mehr als 40 Ländern und Regionen immer größerer Beliebtheit erfreuen. Seit nunmehr 10 Jahren entwickelt die Marke Speichertechnologie, die auf die Bedürfnisse von Kunden wie Privatanwendern, kleinen und mittelständischen sowie Großunternehmen zugeschnitten ist.

