TerraMaster bringt mit BBS eine integrierte Backup-Lösung auf den Markt

In Anbetracht der welweit steigenden Zahl von Datensicherheitsvorfällen gewinnt der Schutz von Unternehmensdaten immer mehr an Bedeutung.Um dieser Herausforderung zu begegnen, hat TerraMaster, eine professionelle Marke, die sich auf die Bereitstellung innovativer Speicherprodukte für Familien- und Unternehmensanwender konzentriert, offiziell seine integrierte Backup-Lösung BBS auf den Markt gebracht, die umfassende Datensicherungslösungen für kleine und mittelständische Unternehmen anbietet.

Diese integrierte ein professionelles Speicherverwaltungssystem, ein Paket an Backup-Softwaretools sowie eine Hardwareplattform kombinierende Backup-Lösung erreicht somit eine tiefgehende Integration ohne den Kostenaufwand zusätzlicher Software.Die Backup-Aufgaben und Speicherkapazität sind unbegrenzt.Ganz gleich, ob es sich um Daten von Mitarbeiter-PCs, physischen Servern oder virtuellen Maschinen handelt: Der TerraMaster Backup-Server bietet einen Allround-Datensicherungsdienst für Unternehmen.

Die Kernkomponenten der BBS-Suite umfassen Centralized Backup, TerraSync, Duple Backup, CloudSync und Snapshot.Zusammen bilden diese Komponenten eine robuste Datenschutzbarriere.Centralized Backup ist für die zentrale Sicherung interner Unternehmensdaten zuständig, TerraSync ermöglicht die Datensynchronisation, Duple Backup kümmert sich um die externe Notfallwiederherstellung, CloudSync bietet Cloud-basierte

Notfallwiederherstellungslösungen und Snapshot wird zur Abwehr von Ransomware-Angriffen eingesetzt.

Hauptmerkmale der BBS

Flexible Kombination und Einsatz in sämtlichen Szenarien

Die Vorteile der integrierten Backup-Lösung von TerraMaster liegen in ihrer flexiblen Kombination sowie ihrer szenarienübergreifenden Einsatzmöglichkeiten.Auf der Grundlage unterschiedlicher Anwendungsszenarien und Unternehmensgrößen frei kombinierbar, ermöglicht sie damit die Umsetzung vielfältiger Backup-Strategien.Darüber hinaus zeichnet sie sich durch einen sowohl einfachen als auch effizienten Einsatz über eine grafische Benutzeroberfläche aus, die keinerlei Lernkurve erfordert, was die Verwaltungs- und Wartungskosten für Unternehmen erheblich reduziert.Die Lösung verfügt zudem über robuste Sicherheitsfunktionen, die in der Lage sind, den Sicherungsbedarf von Millionen von Dateien zu bewältigen, und verschiedene Sicherheitsstrategien anzubieten.

TerraMaster bietet maßgeschneiderte Lösungen für Unternehmen unterschiedlicher Größe.Unternehmen mit weniger als 50 Mitarbeitern können Centralized Backup oder TerraSync verwenden, um PCs auf TNAS zu sichern, und Duple Backup zum Replizieren der Daten auf ein lokales oder Remote-TNAS.Unternehmen mit 50-100 Mitarbeitern können die Daten der Zweigstelle mit TerraSync auf dem zentralen Server der Hauptgeschäftsstelle synchronisieren und die Daten mit Duple Backup kontinuierlich auf Remote-TNAS-Servern und in der Cloud sichern.Große Unternehmen mit 100-200 Mitarbeitern können Centralized Backup verwenden, um PCs, Server und virtuelle Maschinen auf dem zentralen TNAS-Server zu sichern sowie ebenfalls von Sicherungen auf einem Remote-TNAS-Server profitieren.

Die bevorstehende Veröffentlichung des TOS-6-Systems der nächsten Generation, welche die szenarienübergreifende BBS-Sicherungslösung integriert, wurde speziell für kleine und mittlere Unternehmen konzipiert und bietet eine beispiellose Upgrade-Erfahrung.Dieses Betriebssystem verfügt über ein brandneues Benutzerinteraktionsmodell, das eine vollständige und allumfassende Umgestaltung bietet! Darüber hinaus verbessert TOS 6 die Sicherheits- und Schutzmechanismen durch die Einführung der SPC-Funktion, die sicherstellt, dass die Daten der Benutzer sicherer und zuverlässiger gespeichert werden.Vor allem ist TOS 6 aber vollständig mit dem Ubuntu-Root-Dateisystem kompatibel, was es zu einem vertrauteren und einfacher zu wartenden Betriebssystem für einen breiten Kreis von Anwendern macht.

Die Einführung der integrierten Backup-Suite TerraMaster BBS bietet Unternehmen in Verbindung mit dem neuen TOS 6-System zweifellos eine umfassendere und effizientere Datenschutzlösung im Digital- und Informationszeitalter.Ganz gleich, ob Kosten-, Effizienz- oder Sicherheitserwägungen im Vordergrund stehen: Die TerraMaster BBS Suite ist bereit, eine der besten Datensicherungslösungen für Unternehmen zu werden.

TerraMaster ist eine professionelle Marke, die sich auf Speicherprodukte konzentriert, inklusive Netzwerkspeicher und Direct Attached Storage, die sich in mehr als 40 Ländern und Regionen immer größerer Beliebtheit erfreuen. Seit nunmehr 10 Jahren entwickelt die Marke Speichertechnologie, die auf die Bedürfnisse von Kunden wie Privatanwendern, kleinen und mittelständischen sowie Großunternehmen zugeschnitten ist.

