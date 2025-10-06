TerraMaster October Prime Day 2025 Sale: Bis zu 30 % Rabatt auf All-Flash-Speicherlösungen & mehr!

7. Oktober 2025- TerraMaster, ein weltweit führender Anbieter innovativer Speicherlösungen, kündigt exklusive Prime Day 2025-Angebote mit bis zu 30 % Rabatt auf die gesamte Palette an NAS- und DAS-Geräten an. Diese zeitlich begrenzte Aktion während des Amazon Prime Days im Oktober bietet Heimanwendern, kreativen Profis sowie kleinen und mittleren Unternehmen eine hervorragende Gelegenheit, ihre Speicherkapazitäten zu einem ausgezeichneten Preis zu erweitern.

Top-Produktempfehlungen

TerraMaster-Produkte sind für ihre Kosteneffizienz und robusten Funktionen bekannt. Die folgenden 10 Modelle gehören zu den Highlights dieses Angebots.

Für Heim- und Privatanwender:

F2-424 NAS 2-Bay:Intel N95 Quad-Core-Prozessor, 8 GB DDR5, duale 2,5G-Ethernet-Ports und duale M.2 NVMe-Slots für SSD-Caching, Unterstützung für GPU-Hardware-Transcodierung – ideal für PLEX und HD-Videowiedergabe. (30 % Rabatt)

F4 SSD NAS 4-Bay:All-Flash-NAS, überträgt mit 5GbE-Geschwindigkeit und robustem 4K-Streaming – perfekt für Heim-Multimedia und KI-gestütztes Fotommanagement mit der TNAS Mobile App. (20 % Rabatt)

D1 SSD Plus:Entwickelt für Kreative, USB 4, 40 Gbit/s, Geschwindigkeiten bis zu 3853 MB/s, geeignet für 4K/8K-Videobearbeitung und plattformübergreifende Anwendungen. Die TDAS mobile App unterstützt das Ein-Klick-Backup von Fotos und Videos vom Handy. (20 % Rabatt)

D4-320 USB Gehäuse 4-Bay:USB 3.2 Gen 2 DAS, Geschwindigkeiten bis zu 1030 MB/s. Ideal für Speicher mit großer Kapazität und 4K-Videobearbeitung. (20 % Rabatt)

Für KMU und Entwickler:

F4-424 Pro NAS 4-Bay:Intel Core i3-N305 Prozessor, 32 GB DDR5, duale 2,5G-Ethernet-Ports, Geschwindigkeiten bis zu 283 MB/s. (25 % Rabatt)

F4-424 Max NAS 4-Bay:Intel Core i5 Prozessor, 8 GB DDR5, duales 10GbE – dieses 4-Bay-NAS bietet 4K-Decodierung und Multi-Protocol-Leistung. (30 % Rabatt)

F6-424 Max NAS 6-Bay:Intel Core i5-1235U Prozessor NAS, 8 GB DDR5, duale 10GbE-Ethernet-Ports. (20 % Rabatt)

Für Kreativ- und Medienprofis:(20 % Rabatt)

F8 SSD Plus NAS 8-Bay:All-Flash-NAS für Kreative. Intel Core i3-N305 Prozessor, 16 GB DDR5 und 10GbE, Zielgerichtet für 4K/8K-Videobearbeitung, Virtualisierung und große Projekte.

D4 SSD 40 Gbit/s NVMe SSD Gehäuse 4-Bay:USB 4 bis zu 40 Gbit/s. Im RAID-0-Modus Geschwindigkeiten bis zu 3257 MB/s, ideal für 8K-Videobearbeitung und plattformübergreifende Anwendungen.

Weitere Details finden Sie unter:

https://terramasterus.myshopify.com/de/blogs/news/prime-day-2025-30-off

X: https://www.x.com/TerraMasters

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/terra-master

YouTube: https://www.youtube.com/@TerraMasterGlobal/

TerraMaster ist eine professionelle Marke, die sich auf Speicherprodukte konzentriert, inklusive Netzwerkspeicher und Direct Attached Storage, die sich in mehr als 40 Ländern und Regionen immer größerer Beliebtheit erfreuen. Seit nunmehr 10 Jahren entwickelt die Marke Speichertechnologie, die auf die Bedürfnisse von Kunden wie Privatanwendern, kleinen und mittelständischen sowie Großunternehmen zugeschnitten ist.

