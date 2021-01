Terrassenstuhl Nicole: Pflegeleicht in Holz-Optik

Wetterfest und UV-beständig

Der Outdoor-Stuhl “Nicole” aus glasfaserverstärktem Polypropylen gibt es in zwei Varianten: in Ivory mit elfenbeinfarbenem Gestell und in Espresso mit braunem Gestell. Die Belattung wirkt wie von einem Holzstuhl, ist aber viel pflegeleichter. Somit ist dieser stapelbare Stuhl eine günstige, moderne Alternative zum Terrassenstuhl aus Holz. Dieses Stuhlmodell ist vom italienischen Prüfinstitut Catas-getestet. Nicole gibt es auch in der hellen Ausführung Ivory.

Polypropylen ist nicht einfach Plastik, sondern ein hochbelastbarer und dazu unempfindlicher Werkstoff, der sich optimal für die Stuhlherstellung eignet. Das Material hat eine sehr gute Wärme-, Kälte- und Witterungsbeständigkeit. Es ist UV-beständig und bleicht nicht aus. Zudem ist es weitgehend unempfindlich gegen Schläge oder Schrammen. In der Pflege ist Polypropylen genügsam, denn ein Abwischen mit feuchtem Tuch reicht völlig aus.

Terrassenstühle aus Polypropylen haben noch einen weiteren, entscheidenden Vorteil: Durch ihr geringes Gewicht lassen sie sich einfach hin- und hertragen, ohne das Personal übermäßig zu belasten.

