Testierte Zahlen 2025 – FFO steigt auf 2,25 Mio. EUR, Eigenkapital auf 34,9 Mio. EUR

München, den 26.06.2026 (IRW-Press/26.06.2026) – Die BENO Holding AG (ISIN: DE000A11QLP3) hat das Geschäftsjahr 2025 mit einer deutlichen Verbesserung der operativen und finanziellen Kennzahlen abgeschlossen. Der testierte Konzernabschluss zeigt eine weitere Stärkung der Ertragskraft, der Bilanzqualität und der Liquiditätsposition.

Die Umsatzerlöse stiegen im Geschäftsjahr 2025 auf rund 9,2 Mio. EUR (Vorjahr: 8,7 Mio. EUR). Das Konzernergebnis nach Steuern belief sich auf 4,7 Mio. EUR (Vorjahr: 4,1 Mio. EUR). Besonders deutlich verbesserte sich die operative Ertragskraft: Die Kennzahl „Funds from Operations“ (FFO) stieg von -0,07 Mio. EUR im Vorjahr auf 2,25 Mio. EUR.

Gleichzeitig erhöhte sich der operative Cashflow von -0,5 Mio. EUR auf 3,6 Mio. EUR. Die Liquiditätsposition des Konzerns verbesserte sich auf 4,8 Mio. EUR (Vorjahr: 2,5 Mio. EUR).

Das Eigenkapital des Konzerns erhöhte sich zum Bilanzstichtag auf 34,9 Mio. EUR (Vorjahr: 30,1 Mio. EUR). Dies entspricht einem Eigenkapital je Aktie von 10,04 EUR. Unter Berücksichtigung der im IFRS-Abschluss ausgewiesenen Rückstellung für latente Steuern ergibt sich ein Net Asset Value (NAV) von rund 39,7 Mio. EUR bzw. 11,42 EUR je Aktie. Die Eigenkapitalquote stieg auf 35,1 %.

Das Immobilienportfolio der Gruppe erreichte zum Jahresende einen Marktwert von rund 90 Mio. EUR. Bei jährlichen Nettokaltmieten von rund 7,2 Mio. EUR ergibt sich daraus ein durchschnittlicher Portfoliomultiplikator von rund 12,4 auf die Jahresnettokaltmiete.

Neben dem Bestandswachstum wirkten sich insbesondere aktive Asset-Management-Maßnahmen positiv auf die Entwicklung aus. Im Berichtsjahr konnten dadurch zusätzliche Ertragspotenziale im Bestand realisiert werden. Aus diesem Grund hat die BENO Holding AG frühzeitig auf digitale Zwillinge gesetzt. Das dafür aufgebaute System dient nicht nur dem Betrieb einer zentralen Dateninfrastruktur, sondern auch als Beschleuniger für künftig zu akquirierende Objekte. Darüber hinaus leistete die im Vorjahr in Betrieb genommene Photovoltaikanlage in Dortmund erstmals einen vollen Jahresbeitrag zum Konzernergebnis.

Der Abschlussprüfer NPP Niethammer, Posewang & Partner GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hat für den Jahresabschluss der BENO Holding AG sowie den IFRS-Konzernabschluss einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt.

Michael Bussmann, Vorstand der BENO Holding AG, kommentiert:

„Welche Technologien, Geschäftsmodelle oder Anwendungen in zehn Jahren erfolgreich sein werden, weiß heute niemand mit Sicherheit. Sicher ist jedoch, dass jede dieser Entwicklungen Energie, Produktion, Logistik und digitale Infrastruktur benötigt. Unser Ansatz ähnelt damit dem klassischen ‚Pick-and-Shovel‘-Prinzip aus dem Goldrausch: Wir investieren nicht in einzelne Trends, sondern in die physische Grundlage, auf der wirtschaftliche Entwicklung stattfindet. Die Verbesserung von FFO, Cashflow und Eigenkapital zeigt, dass unser Fokus auf drittverwendungsfähige, qualitativ wertbeständige Bestandsimmobilien und aktives Asset Management mithilfe modernster digitaler Tools zunehmend Wirkung entfaltet.“

Nach dem Aufbau des Seed-Portfolios und der Etablierung einer integrierten Asset-Management-Plattform sieht sich die Gesellschaft gut positioniert, weiteres Wachstum effizient in bestehende Strukturen zu integrieren. Die Kombination aus langfristigen Miet-Cashflows, aktiver Bestandsentwicklung und digital unterstütztem Management bildet die Grundlage für die weitere Skalierung der Plattform.

Der testeierte und festgestellte Jahresabschluss 2025 und der vollständige testierte Konzernabschluss sowie der Konzernlagebericht zum 31.12.2025 stehen auf der Webseite der BENO Holding AG zum Download bereit.

Über die BENO Holding AG

Die BENO Holding AG ist ein auf Light-Industrial-Immobilien spezialisierter Bestandshalter und Asset Manager. Die Gesellschaft investiert in flexibel nutzbare, drittverwendungsfähige Bestandsimmobilien mit laufenden Cashflows und Entwicklungspotenzial.

BENO verfolgt einen plattformbasierten Managementansatz, bei dem langfristiges Eigentum mit digital unterstützter Bewirtschaftung verbunden wird. Durch aktives Asset Management, technische Weiterentwicklung und die Nutzung digitaler Werkzeuge werden Produktivitäts- und Wertsteigerungspotenziale im Bestand systematisch erschlossen.

Die im eigenen Bestand gehaltenen Immobilien umfassen derzeit zwölf deutsche Standorte mit rund 36 Mietern und einer Gesamtnutzfläche von rund 158.000 m². Der Verkehrswert des Portfolios beläuft sich auf rund 90 Mio. EUR.

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