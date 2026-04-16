Testsieger: Aurendis Tallow Creme erhält „Sehr Gut“

Dermatologischer Test bestätigt Verträglichkeit

Die Nachfrage nach natürlicher Hautpflege wächst stetig – und mit ihr der Anspruch an Qualität, Reinheit und Wirksamkeit. Eine aktuelle Bewertung durch das unabhängige Institut dermatest bestätigt nun eindrucksvoll die Leistungsfähigkeit einer traditionellen, neu interpretierten Pflegeform: Tallow Creme auf Basis von Rindertalg.

Im Rahmen einer dermatologischen Prüfung wurde die getestete Tallow Creme umfassend analysiert und mit dem Urteil „Sehr Gut“ ausgezeichnet.

Natürliche Inhaltsstoffe überzeugen

Die Creme basiert auf hochwertigem Rindertalg (Tallow) – einem Inhaltsstoff, der bereits seit Jahrhunderten für seine hautpflegenden Eigenschaften geschätzt wird. Besonders hervorzuheben ist die biologische Ähnlichkeit zu den Lipiden der menschlichen Haut, wodurch Tallow besonders gut aufgenommen werden kann.

Im Test überzeugte die Creme durch:

Sehr gute Hautverträglichkeit, auch bei sensibler Haut

Intensive Pflegewirkung ohne synthetische Zusatzstoffe

Hohe Reinheit und Qualität der Inhaltsstoffe

Dermatologisch bestätigt

Die dermatologische Prüfung durch dermatest bestätigt, dass die Tallow Creme von Aurendis keine reizenden oder bedenklichen Inhaltsstoffe enthält. Stattdessen unterstützt sie die natürliche Hautbarriere und kann zur Regeneration trockener oder strapazierter Haut beitragen.

Das Urteil „Sehr Gut“ unterstreicht die hohe Qualität des Produkts und setzt ein klares Zeichen im Bereich der natürlichen Hautpflege.

Rückkehr zu bewährten Prinzipien

Während viele konventionelle Cremes auf künstliche Inhaltsstoffe setzen, geht der Trend zunehmend zurück zu ursprünglichen, naturbelassenen Rohstoffen. Tallow stellt dabei eine besonders interessante Alternative dar, da es:

reich an fettlöslichen Vitaminen ist

die Haut intensiv nährt

ohne chemische Zusätze auskommt

Fazit

Die Auszeichnung durch dermatest zeigt: Traditionelle Inhaltsstoffe können modernen Qualitätsansprüchen nicht nur gerecht werden – sie können diese sogar übertreffen.

Mit dem Testergebnis „Sehr Gut“ positioniert sich die dermatologisch getestete Tallow Creme als hochwertige, natürliche Alternative im Bereich der Hautpflege.

Carnivoro® ist ein deutsches Unternehmen mit Fokus auf hochwertige tierbasierte Produkte. Der Schwerpunkt liegt auf natürlichen Inhaltsstoffen, transparenter Herkunft und einer sorgfältigen Verarbeitung ohne unnötige Zusatzstoffe.

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