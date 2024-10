Textilkünstlerin Loes Bosveld bei ZiC’nZaC in Essen

Erste Ausstellung in Deutschland vom 11.10.2024 – 2.11.2024

Mit einer eindrucksvollen Quilt-Ausstellung der holländischen Textilkünstlerin Loes Bosveld aus Friesland

startet der vielfach prämierte Essener Trendsetter ZiC“nZaC den Einbezug des Themas Patchwork/ Quilten in das erweiterte Angebot bei Stoffen, Kursen und den sehr beliebten Nähreisen in die Toskana. www.zicnzac.de/naehreisen

Mit einer Vernissage am 11.10.2024 startet die Ausstellung im Essener Zentrum (III. Hagen 37) in einem Segment der Bildenden Kunst – das man als „Malen mit Stoffen“ interpretieren kann. Es erschließt sich hier eine völlig andere Welt des Kunstschaffens.

Loes Bosveld ist Mitglied der holländischen Quiltersgilde und hat ihre 16 Lieblings-Arbeiten aus jahrelangem Werken mit Stoffen für die Ausstellung in Deutschland zur Verfügung gestellt. Das Besondere an ihren Werken ist, dass sie es bevorzugt, Themen aus der Natur dreidimensional zu interpretieren.

Während andere Textilkünstlerinnen geometrische Formen bevorzugen, wagt sie sich an Themen, wie „Der Herbstwald“, „Die Abendsonne“ oder „Die Mondnacht“ heran. Für diese Arbeiten braucht sie unendlich viel Geduld und eine unzählige Anzahl an farblich unterschiedlichen Stoff-Abschnitten.

In der jüngeren Phase ihres Schaffen hat sie die Komposition sogenannter Stoff-Collagen entdeckt. Kleine, farbige, unregelmäßig wirkende aber dennoch harmonisch ineinanderfließende Stoff-Kompositionen. Wer die Liebe zu Stoffen und zum Nähen teilt, wird in den kommenden Wochen dazu im Essener Näherholungsgebiet® vielfältige Inspirationen erwarten können. Täglich durchgehend geöffnet während der üblichen Geschäftszeiten von 10.00 Uhr bis 19.00 Uhr (samstags bis 16 .00 Uhr)

Ergänzend sei darauf hingewiesen, dass auf den MHH-Erlebniswelten vom 7. – 10.11.24 in Halle 8 auf dem Essener Messegelände ein ZiC“nZaC-Näherholungsgebiet® auf 400 qm geboten wird, auf dem u.a. eine ganz große Patchwork/Quilt-Ausstellung zu sehen sein wird. Die textilen Kunstwerke von Loes Bosveld werden Teil dieser großen Ausstellung sein. Die Patchworkgilde Deutschland e.V. ist auf dieser größten Verbrauchermesse in NRW als kompetenter Kooperationspartner von ZiC“nZaC mit eingebunden.

ZiC’nZaC trägt den geschützten Untertitel „Dein Näh-Erholungsgebiet“ und hat sich zum angesagtesten Näh-Szene-Store in Essen entwickelt. Der Store wurde 2016 mit dem „Goldenen Fingerhut“ ausgezeichnet als eine der besten Nähschulen in D.A.CH. ZiC’nZaC bietet ein All-Inclusive-Sortiment von 25.000 Artikeln rund um das Thema Nähen: Vom Nähkurs über Nähmaschinen, Zubehör, Büchern und Stoffen – alles findet man hier unter einem Dach.

Kontakt

Store-Development GmbH

Joachim H. Bürger

Dritter Hagen 37

45127 Essen-Zentrum

0201 – 74 71 67 25

0201 – 74 71 67 26



http://www.zicnzac.de

