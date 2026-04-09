Textilunternehmer Mehmet Oktay Deger baut Geschäft in Niedersachsen aus

E-Commerce-, Handels- und Logistikstruktur in Boffzen wächst

Boffzen (Niedersachsen) – Die EDSA Casual Wear International Textile Trade und Service GmbH, die seit 2025 in Boffzen ansässig ist, baut ihre Aktivitäten im Bereich internationaler Textilhandel, E-Commerce und logistischer Dienstleistungen konsequent weiter aus. Hinter der Entwicklung steht der Unternehmer Mehmet Oktay Deger, der auf mehr als 25 Jahre Erfahrung in der internationalen Bekleidungsindustrie zurückblickt und umfassende Expertise in Produktion, Export sowie globalen Lieferketten mitbringt.

Die Geschäftsführung des Unternehmens liegt bei Ali Esen, einem in Deutschland ansässigen Unternehmer mit langjähriger Erfahrung in internationalen Handels- und Projektstrukturen. Während Esen die gesellschaftsrechtliche und strukturelle Führung verantwortet, übernimmt Mehmet Oktay Deger als leitender Angestellter und Prokurist die operative Steuerung sowie die strategische Weiterentwicklung der Geschäftstätigkeit. Diese Kombination aus internationaler Produktionskompetenz und lokaler Marktverankerung bildet die Grundlage für die nachhaltige Entwicklung des Unternehmens.

Mehmet Oktay Deger ist Mitgründer eines etablierten Produktionsunternehmens in der Türkei, das seit vielen Jahren Bekleidungsprodukte für europäische Handelsunternehmen fertigt. Auf dieser Basis wird die bestehende Wertschöpfungskette gezielt erweitert. Ziel ist es, Produktionskapazitäten, Handelsstrukturen und digitale Vertriebskanäle enger miteinander zu verzahnen und so eine direkte Verbindung zwischen Herstellung und europäischem Absatzmarkt zu schaffen.

Im Zentrum der Geschäftstätigkeit steht der Vertrieb von Bekleidungsprodukten über digitale Plattformen wie Amazon und eBay. Parallel dazu wird die Eigenmarke LUVIGANCE systematisch aufgebaut und im europäischen Markt positioniert. Die Marke steht für qualitativ hochwertige, zeitlose Bekleidung und soll langfristig als eigenständiger Bestandteil der Unternehmensstrategie etabliert werden.

Ergänzend dazu entwickelt das Unternehmen den Standort Boffzen schrittweise zu einem logistischen Knotenpunkt weiter. Geplant ist insbesondere der Ausbau von Fulfillment-Dienstleistungen, um neben dem eigenen Handel künftig auch externe E-Commerce-Unternehmen bei Lagerung, Versand und Prozessabwicklung zu unterstützen. Damit reagiert das Unternehmen auf die steigende Nachfrage nach integrierten Logistiklösungen im digitalen Handel.

„Deutschland bietet stabile wirtschaftliche Rahmenbedingungen, eine verlässliche Infrastruktur und eine zentrale Position im europäischen Markt. Diese Faktoren sind entscheidend für nachhaltige Investitionen und langfristiges Wachstum“, erklärt Oktay Deger.

Die Standortwahl fiel bewusst auf Boffzen in Niedersachsen. Neben der guten logistischen Anbindung innerhalb Deutschlands und Europas profitiert das Unternehmen insbesondere von der regionalen Marktkenntnis und unternehmerischen Erfahrung von Geschäftsführer Ali Esen. Gleichzeitig bietet der Standort geeignete Rahmenbedingungen für den Aufbau effizienter Lager- und Versandstrukturen.

Die bisherigen und geplanten Investitionen belaufen sich auf rund 100.000 Euro und werden vollständig aus Eigenmitteln finanziert. Die Mittel fließen insbesondere in den Ausbau von Warenbeständen, digitale Vertriebs- und IT-Systeme, Marketingmaßnahmen sowie in die Weiterentwicklung der logistischen Infrastruktur.

Auch im Bereich Beschäftigung sind klare Wachstumsschritte vorgesehen. Bereits in der aktuellen Entwicklungsphase ist der Aufbau eines Teams von rund sechs Mitarbeitern geplant. Mittelfristig soll die Mitarbeiterzahl auf bis zu 15 Beschäftigte steigen, insbesondere in den Bereichen E-Commerce, Logistik, Marketing und Vertrieb.

Mit dem weiteren Ausbau der Geschäftstätigkeit positioniert sich die EDSA Casual Wear International Textile Trade und Service GmbH als Schnittstelle zwischen internationaler Produktion und europäischem Konsumentenmarkt. Gleichzeitig leistet das Unternehmen einen Beitrag zur regionalen Wirtschaftsentwicklung und stärkt die Rolle Niedersachsens als Standort für digitalen Handel und moderne Logistiklösungen.

Weitere Infos zum Unternehmen

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Die EDSA Casual Wear International Textile Trade und Service GmbH ist ein in Boffzen (Niedersachsen) ansässiges Unternehmen, das sich auf internationalen Textilhandel, E-Commerce und logistische Dienstleistungen spezialisiert hat. Das Unternehmen verbindet langjährige Erfahrung in der globalen Bekleidungsproduktion mit modernen digitalen Vertriebsstrukturen und bedient den europäischen Markt über Plattformen wie Amazon und eBay.

Kontakt

EDSA Casual wear international Textil Trade & Service GmbH

Ahmet Sapci

Bahnhofstraße 9

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