Thailändische Kultur und die Thai Massage in Stuttgart

Immer bescheiden und achtsam: die traditionelle Thai Massage und die thailändische Kultur sind herzensgut.

Thailändische Kultur und die Thai Massage

Der Begriff Herzensgüte, das heißt, ein Seinszustand der die Tugenden Güte und Nächstenliebe am ehesten verkörpert, wird in der thailändischen Kultur stark ausgeprägt. Als Urlauber wird der angereiste Tourist somit gerade von dieser gelebten Herzlichkeit überrascht sein. Konfliktvermeidung, Glück und Bescheidenheit werden im Alltag der Thailänder offen ausgelebt, sodass ein Lächeln stets auf den Lippen des freundlichen Volkes verweilt. Diese Grundgüte wird Ihnen ebenfalls bei der traditionellen Thai Massage zuteil, die stark von der Achtsamkeit gegenüber dem Gast lebt. Eine freundliche Verbeugung sowie eine herzliche Begrüßung gehören zu jeder Thai Massage wie das Atmen der Luft. Aber was unterscheidet die traditionelle Thai Massage von anderen Massagetechniken? Dies möchte Ihnen KITTYS THAI MASSAGE STUTTGART nunmehr gerne beantworten.

Wer sich für eine Thai Massage entscheidet, begibt sich auf Pfade von Buddha

Die „uralte heilsame Berührung“, wie die traditionelle Thai Massage ebenfalls bezeichnet wird, ist eine Massagetechnik, die bis auf das Wirken des Religionsstifters des Buddhismus Gautama Buddha und seinem Begleiter, den Arzt Dr. Jivaka, zurückreicht. Die Einflüsse, welche die neue Massage erlangte, gehen jedoch weit über jene des thailändischen Königreiches Sukhothai hinaus. Vielmehr finden sich verschiedene kulturelle Hintergründe in der Thaimassage wieder, welche die Landesgrenzen von Thailand weit überschreiten. Es ist somit durchaus nachvollziehbar, dass die praktische Anwendung der heilsamen Berührung von buddhistischen Wandermönchen geprägt und stets erweitert wurde. So sind die indischen Einflüsse in der historisch relevanten Massageform unverkennbar.

Wovon profitieren Sie als Gast, wenn Sie Thai-Massagen in Anspruch nehmen?

Ein erfülltes Leben ist jedem Menschen zu wünschen. Mit einem zauberhaften Lächeln im Gesicht gelingt der Alltag um ein Vielfaches leichter. Unser Massage-Team möchten Ihnen dabei behilflich sein und Ihnen die körperliche Erholung und Entspannung geben, die Sie benötigen. Dazu zählt ebenfalls die geistige Entspannung, welche sich ebenfalls in Ihrem Seelenleben positiv bemerkbar macht. Durch ganzheitliche Massagetechniken und Berührungen werden zunächst erst einmal die Energiebahnen, die sogenannten Nadis, energetisch befreit. Dabei wird ebenfalls Bezug auf die Energieknoten genommen, die ebenfalls bei der Akupunktur angesprochen werden. Als Abwandlung ist die Akupressur durchaus damit vergleichbar und führt zu einer Revitalisierung des Körpers.

Dehn- und Streckübungen aus dem Yoga bei der Thai Massage in Stuttgart

Demgegenüber orientieren sich die durchgeführten Dehn- und Streckübungen am Yoga und führen zur körperlichen Entlastung in der Muskeln, Sehnen und Gelenke. Unter Zuhilfenahme von wohlklingenden Klängen und sanft berührenden ätherischen Aromen können sie sich komplett fallen lassen. Das Ergebnis der Thai Massage ist ein rundum glücklicher Mensch, der sich körperlich wieder wohlfühlt. In diesem Zusammenhang kann die kulturell an Thailand geknüpfte Massage in Stuttgart ebenfalls zur Linderung von verschiedenen Krankheitssymptomen eingesetzt werden. Darüber informiert Sie KITTYS THAIMASSAGE STUTTGART jederzeit sehr gerne und würde sich freuen, auch Sie als neuen Gast begrüßen zu dürfen.

