Einfach einmal abschalten vom stressigen Alltag und die Seele baumeln lassen. Unser Vorschlag: Gönnen Sie sich eine Thaimassage als wohltuende Wellness Massage in Stuttgart bei Kitty´s Thai Massage Stuttgart.

Wellness beginnt von innen heraus. Neben den drei Säulen der gesunden Lebensführung: Schlaf, Ernährung und Bewegung ist die Massage eines der ältesten Heilmittel, die es in der Menschheitsgeschichte gibt. Allein die Vorstellung, dass sich nahezu jeder eine gestoßene und schmerzende Körperstelle reibt und knetet, ist die Basis dieser Vermutung. Bekannt ist, dass unsere aus Südostasien stammende und weit verbreitete Thaimassage in Stuttgart zu einer der ältesten Massagepraktiken zählt. Die “uralte heilsame Berührung” greift dabei auf ZEN-buddhistische und ayurvedische Heilpraktiken zurück, sodass die Massage Stuttgart oftmals Thai-Yoga-Massage, indische Yogamassage oder ayurvedische Massage genannt wird.

Bequem & sicher online buchen – Kitty´s Thaimassage als wohltuende Wellness Massage in Stuttgart genießen

Die traditionell asiatische Lehre bei Kitty´s Thai Massage Stuttgart basiert auf dem ayurvedischen Wissen der 72.000 Energielinien, den sogenannten Nadis. Diese bilden in ihren Überkreuzungen Energiepunkte aus, die durch Dehnen oder Druck aktiviert werden können. Vielmehr fließen in eine Massage Stuttgart Yogaelemente wie die Brücke oder der Fisch mit ein, sodass es körperlich sowohl zu Dehnbewegungen und Druckpunktmassagen kommt. In der Kombination aus Akupressur und passivem Yoga fließt der Körper in eine angenehme Entspannung und mobilisiert die Gelenke, Muskeln und Sehnen. Die Thai Massage Stuttgart ist somit die ideale Geschenkidee und Abwechslung eines stressigen Büroalltags. Gerade hier ist aufgrund der Zunahme von Rückenproblemen sowie den damit verbundenen Nacken- und Kopfschmerzen, eine Thai-Massage nur zu empfehlen. Dazu werden Massage Gutscheine online angeboten.

Professionelle Thai Massage kann Ihre körperlichen Beschwerden lindern

Es kann wissenschaftlich belegt werden, dass die Thai-Yoga-Massage die Blutzirkulation anregt, die körperliche Beweglichkeit fördert sowie die Muskulatur entspannt. Außerdem ist anzunehmen, dass die Massage Stuttgart bei körperlichen Leiden wie Kopfschmerzen, Übelkeit und Schwindel hilft. Die Akupressur kann außerdem zur Linderung von Knie- und Rückenschmerzen führen und Schlafstörungen reduzieren. Die körperliche Entspannung kann demzufolge als Ganzheit wirken und wird von zertifizierten Spezialisten durchgeführt. Jemandem etwas Gutes zu tun, ist somit das Hauptanliegen der körperlichen Genesung. Mit einem Gutschein unterstreichen Sie dieses Ansinnen und bieten Ihrem Freund, der Freundin oder den Bekannten ein Geschenk, welches sich optimal als Massage in Stuttgart online buchen lässt.

Loslassen und abtauchen in die Welt des Wohlfühlens – dafür steht Kitty’s Thaimassage in Stuttgart. Qualifizierte und zertifizierte Masseurinnen durch die “Thai Traditional Medical Service Society” bieten Ihnen Thai Massagen, Öl Massagen, Rückenmassagen, Anti Migräne Massagen, Fußmassagen und Paarmassagen an. In Verbindung aus Aktivierung, Dehnung und Akupressur entsteht und fließt neue Energie.

