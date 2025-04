Thalia setzt auf Tik Tok: FIS/TradeFlex ermöglicht Shop-Anbindung

Grafenrheinfeld, 22. April 2025 – Mit der neuen Anbindung an den TikTok Shop erweitert FIS/TradeFlex sein Portfolio an Marktplatz-Integrationen. Unternehmen, die SAP einsetzen, können ihre Produkte nun auch über die beliebte Social-Commerce-Plattform vertreiben – vollständig integriert in ihre bestehende Systemlandschaft. Die Thalia Bücher GmbH zählt zu den ersten Unternehmen, die TikTok Shop mit FIS/TradeFlex erfolgreich in Betrieb genommen haben.

TikTok zählt mit 20,9 Millionen Nutzerinnen und Nutzern in Deutschland zu den wachstumsstärksten Plattformen im Social-Media-Bereich. Der integrierte TikTok Shop eröffnet Händlern neue Möglichkeiten, insbesondere durch die Kombination aus Reichweite, Viralität und direktem In-App-Kauf. Die Einbindung von Influencer-Marketing schafft zusätzliche Umsatzpotenziale – gerade bei jüngeren Zielgruppen.

Nahtlose Anbindung an SAP durch FIS/TradeFlex

Die Middleware FIS/TradeFlex ermöglicht eine durchgängige Integration des TikTok Shops in SAP-Systeme. Bestellungen, Angebote, Preise und Verfügbarkeiten werden automatisch und in Echtzeit synchronisiert. Dies erlaubt eine konsistente Darstellung über alle Verkaufskanäle hinweg – eine essenzielle Voraussetzung für Unternehmen mit Multichannel-Strategien.

„Mit der Anbindung an den TikTok Shop reagieren wir auf die wachsende Bedeutung von Social Commerce und ermöglichen SAP-Kunden einen schnellen und skalierbaren Einstieg in diesen Vertriebskanal“, betont Dirk Schneider, Geschäftsführer, FIS Informationssysteme und Consulting GmbH.

Thalia setzt auf FIS/TradeFlex

Auch die Thalia Bücher GmbH, marktführender Buchhändler im deutschsprachigen Raum, hat die Potenziale des TikTok Shops erkannt und ist pünktlich zum Launch mit einem eigenen Shop an den Start gegangen. Für die technische Umsetzung setzt das Unternehmen auf FIS/TradeFlex – als zentrales System für die Anbindung aller relevanten Online-Marktplätze.

Mit dem neuen Integrationsmodul für TikTok Shop baut FIS/TradeFlex seine Position als leistungsfähige SAP-Erweiterung im Bereich Marktplatzintegration weiter aus.

Über FIS

FIS Informationssysteme und Consulting GmbH ist ein expandierendes, unabhängiges Unternehmen und bildet das Dach der FIS-Gruppe. Innerhalb dieser sind rund 850 Mitarbeiter/innen beschäftigt, um Unternehmen jeden Tag moderner, wirtschaftlicher und wettbewerbsfähiger zu machen. Der Schwerpunkt von FIS liegt in SAP-Projekten und der Entwicklung effizienter Lösungen, welche die Digitalisierung in Unternehmen vorantreiben. Als eines der führenden SAP-Systemhäuser in der Region D-A-CH ist FIS mit der Komplettlösung FIS/wws im Technischen Großhandel Marktführer. Gemeinsam mit dem Tochterunternehmen Medienwerft deckt der SAP Gold Partner das komplette SAP-Themenspektrum für den Bereich Customer Experience (CX) ab. In der Tochtergesellschaft FIS-ASP betreiben und administrieren mehr als 100 Spezialisten die SAP-Systeme von Kunden in eigenen Rechenzentren in Süddeutschland.

Firmenkontakt

FIS Informationssysteme und Consulting GmbH

Stefanie Wenzel

Röthleiner Weg 1

97506 Grafenrheinfeld

+49 (0) (9723) 9188-0



http://www.fis-gmbh.de

Pressekontakt

WORDFINDER GmbH & Co. KG

Ann Pohns

Osterbrooksweg 35

22869 Schenefeld

Tel.: +49 (0) 40 840 55 92-12



http://www.wordfinderpr.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.