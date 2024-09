THE BALANCE sponsert „Masters Events“, den weltweit wichtigsten Trauma-Kongress in Oxford

– Engagement untermauert weltweiten Anspruch von THE BALANCE

– Mit eigenem Expertenteam vor Ort

(London/Palma/Zürich, September 2024) THE BALANCE, the world“s most exclusive treatment center und eine der weltweit renommiertesten Adressen für die Behandlung von psychischen Erkrankungen und Süchten auf höchstem medizinischen Niveau, tritt beim diesjährigen „Masters Events“ in Oxford als Sponsor auf. Das internationale Trauma-Event, das Fachleute aus aller Welt anzieht und seit Monaten ausgebucht ist, gilt als wichtigste Veranstaltung ihrer Art und bietet eine Plattform für den Austausch und die Diskussion zu den neuesten Erkenntnissen und Ansätzen in der Traumatherapie.

Als Sponsor des Kongresses wird The Balance nicht nur finanziellen Support leisten, sondern auch ein großes Team von Experten vor Ort haben. Zu diesem Team gehören renommierte Psycho-und Traumatherapeuten sowie medizinische Fachkräfte, die sich auf die Behandlung komplexer psychischer Gesundheitsprobleme spezialisiert haben. Das Team wird an verschiedenen Podiumsdiskussionen und Workshops teilnehmen und seine Expertise hinsichtlich integrativer und innovativer Behandlungsansätze teilen.

„Unsere Teilnahme am ‚Masters Events‘ in London zeigt unseren Anspruch, weltweit führend in der Behandlung von Traumata und psychischen Störungen zu sein“, sagt Abdullah Boulad, CEO und Gründer von The Balance: „Zum einen wollen wir über den neuesten Stand der Forschung informieren, aber zugleich unser eigenes Expertenwissen und die konkreten Erkenntnisse aus Hunderten von Praxisfällen mit der Fachwelt teilen.“ Der „Masters Events“ Trauma-Kongress 2024 findet in Oxford, Großbritannien statt. Der Kongress wird vom 11. bis 14. September 2024 an der renommierten Universität Oxford abgehalten.

The Balance ist neben dem Headquarter auf Mallorca auch in Zürich und London jeweils mit einem Hub vertreten. Weitere Informationen zu The Balance und den Behandlungsprogrammen finden Sie unter www.balancerehazentrum.de oder www.balanceluxuryrehab.com.

THE BALANCE ist ein Luxus-Retreat auf Mallorca, das sich auf exklusive und diskrete Reha-Maßnahmen spezialisiert hat. Gründer und Geschäftsführer von THE BALANCE ist der Schweizer Unternehmer Abdullah Boulad (44). Mit einem multidisziplinären Team von rund 70 Ärzten, Psychotherapeuten, Physiotherapeuten, Personal Managern und einer ganzen Reihe von Komplementärtherapeuten hat er eine der weltweit renommiertesten Therapieeinrichtungen für Suchtprobleme, psychische Erkrankungen und Gesundheitsfragen geschaffen. Hier bietet er seinen Klienten individuell zugeschnittene Kuren in luxuriöser Umgebung an. Das Angebot umfasst die drei Säulen Suchttherapie (Alkohol, Drogen, Medikamente, Sex etc.), psychische Erkrankungen (Angststörungen, Burnout, Depression, Trauma und posttraumatische Belastungsstörung) und Gesundheitsbehandlung (Stress, Anti-Aging, chronische Schmerzen, Schlafstörungen etc.). Ein Schwerpunkt des evidenzbasierten medizinischen Konzepts von THE BALANCE ist auch der Einsatz neuester wissenschaftlicher und technologiebasierter Therapieansätze, wie Neuro- und Biofeedbacksysteme oder transkranielle Gleichstromstimulation, für die das Unternehmen permanent hohe Summen in neue Technologien und medizinische Geräte investiert. Ärztliche Leiterin ist Dr. Sarah Boss. THE BALANCE ist ausschließlich für Privatpatienten.

