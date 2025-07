The Barn ist Röster des Jahres 2025

Das crema Magazin kürt Berliner Rösterei The Barn zum Röster des Jahres 2025 für Qualität, Nachhaltigkeit und klare Vision im Specialty Coffee.

Die Berliner Kaffeerösterei The Barn wurde vom crema Magazin erstmals mit dem renommierten Titel „Röster des Jahres“ ausgezeichnet – die wohl höchste Ehrung in der deutschsprachigen Kaffeeszene, vergeben seit 2008. Die unabhängige Fachjury überzeugten die konsequent hohe Kaffeequalität, die nachhaltige Rohkaffeebeschaffung sowie Verpackung, Kundenservice und Lieferleistung.

Gegründet 2010 von Ralf Rüller, steht The Barn für kompromisslose Qualität, klare Prinzipien und Pioniergeist in der Welt des Specialty Coffee. Aus einem kleinen Cafe in Berlin-Mitte entwickelte sich ein internationales Unternehmen mit heute rund 100 Mitarbeitenden, 13 Cafes in Deutschland sowie Standorten in London, Palma, Dubai und Südkorea. „Unser Anspruch war von Anfang an, Kaffee neu zu denken – klar, transparent, hochwertig“, sagt Gründer Rüller. The Barn setzt ausschließlich auf Single Origin Kaffees, die sorgfältig ausgewählt und schonend geröstet werden – ohne Mischungen, ohne White-Label-Produkte. Das Unternehmen lebt von Saisonalität, Vielfalt und konsequenter Qualitätskontrolle.

Die enge Zusammenarbeit mit Produzenten in 16 Ursprungsländern bildet das Herzstück der Philosophie. Statt klassischem Direct Trade liegt der Fokus auf langfristigen Beziehungen, in denen Preis, Wissenstransfer und Nachhaltigkeit im Mittelpunkt stehen. Projekte wie der „The Barn Forest“ in Brasilien mit inzwischen über 28.000 gepflanzten Bäumen zeigen das soziale und ökologische Engagement über die Tasse hinaus.

Auch im B2B- und Onlinebereich ist The Barn international gefragt. Über 95% des Großkundengeschäfts erfolgt im Ausland – etwa in Großbritannien, Irland, Korea oder der Golfregion. Mit Formaten wie dem Abo-Modell oder der Low-Caf-Alternative bietet The Barn auch für anspruchsvolle Kaffeetrinker flexible Lösungen – immer auf höchstem Niveau. Mit der erstmaligen Auszeichnung als „Röster des Jahres 2025“ bestätigt The Barn seinen Ruf als stilprägender Akteur der Spezialitätenkaffeeszene – ein Unternehmen, das Genuss, Verantwortung und Qualität auf einzigartige Weise verbindet.

„Röster des Jahres“ – so wurde bewertet

Die Auswahl zum „Röster des Jahres“ erfolgt nach drei Hauptkriterien: 1. Qualität der angebotenen Kaffees bzw. der Röstungen, 2. Leistungen bei Lieferung, Service und Verpackung und 3. Fairness und Nachhaltigkeit beim Einkauf des Rohkaffees. Alle drei Kriterien werden im Laufe eines Jahres über Testbestellungen bei den Röstereien mehrmals überprüft. Das garantiert, dass die zu bewertenden Leistungen über einen längeren Zeitraum eingeschätzt werden können. Getestet werden ausschließlich Röstereien im deutschsprachigen Raum. Die Auswahl der zu testenden Röstereien sowie der Test selbst werden von einer Fachjury aus unabhängigen Experten und Fachjournalisten durchgeführt. Die Auszeichnung zum „Röster des Jahres“ ist die wohl höchste Ehrung in der deutschsprachigen Kaffee- und Rösterszene. Verlag und Redaktion des „crema Magazins“ garantieren einen fairen und unabhängigen Wettbewerb. Das Heft dazu

Das crema Magazin ist das führende Fachmagazin für Kaffeekultur im deutschsprachigen Raum. Seit über 15 Jahren bietet crema seinen Lesern fundierte Informationen, spannende Reportagen und praktische Tipps rund um das Thema Kaffee. Mit unabhängigen Tests und Bewertungen setzt das crema Magazin Maßstäbe in der Branche und genießt hohe Anerkennung bei Experten und Kaffeeliebhabern. Ob Kaffeeröster, Barista oder Genießer – crema ist die erste Adresse für alle, die mehr über Kaffee erfahren möchten.

