The Forrester Wave™: Unified Vulnerability Management, Q3 2025: Tenable als „Leader“ eingestuft

Tenable ist Spitzenreiter in der Kategorie „Strategy“ und erzielte bei sieben Kriterien die Höchstwertung

COLUMBIA, Md. (5. August 2025) – Tenable®, das Unternehmen für Exposure-Management, wurde im Report The Forrester Wave™: Unified Vulnerability Management, Q3 2025 als „Leader“ eingestuft. Tenable ist Spitzenreiter in der Kategorie „Strategy“ und erzielte bei sieben Kriterien – darunter „Vision“ und „Roadmap“ – die Höchstwertung von 5,0.

Forrester definiert Unified Vulnerability Management als „eine Lösung, die als zentraler Hub für alle Schwachstellen eines Unternehmens fungiert und Remediation-Workflows verbessert und vereinfacht.“* Der Report bewertete die Unified-Vulnerability-Management-Kompetenzen von zehn Anbietern anhand von 19 verschiedenen Kriterien.

Tenables Einstufung als „Leader“ basiert auf einer Analyse der Strategie und des aktuellen Portfolios. Die Tenable One Exposure Management Platform erzielte bei sieben verschiedenen Kriterien die Höchstwertung, darunter:

– „Vision“: Tenable führt die Bewertung von 5,0 auf seine Marktdynamik und den klaren Fokus zurück, die Spielregeln für proaktive Security-Teams neu zu definieren. Im Forrester Report heißt es: „Tenable entwickelt seine etablierten Vulnerability-Management-Angebote mit der Tenable One Plattform konsequent in Richtung Exposure-Management weiter.“

– „Breadth of Assets Supported“: Tenable begründet die Höchstwertung mit seiner umfassenden Transparenz über IT, Cloud, OT und Identitäten hinweg – sowohl dank nativer Discovery-Funktionen als auch nahtloser Integration von Drittanbieterdaten.

– „Exposure Assessment and Prioritization“: Tenable führt diese Bewertung auf seine ganzheitliche, kontextbezogene Risikobetrachtung zurück – basierend auf dem Bedrohungspotenzial und der Modellierung möglicher Angriffswege über verschiedene Umgebungen hinweg.

– „Reporting“: Im Report heißt es: „[Tenables] Reporting überzeugt durch präsentationsreife Berichte mit Trendanalysen und Benchmark-Vergleichen.“

– „Benchmarking“: Tenable erklärt die Bewertung mit seinen individuell anpassbaren Peer-Analysen – etwa nach Branche, Region und weiteren Kriterien – mit für Unternehmen relevanten Vergleichsdaten.

Laut Forrester Report „berücksichtigt Tenables Vision, dass proaktive Security-Teams in den kommenden drei bis fünf Jahren neue Strategien benötigen werden, um auf die sich weiterentwickelnden Angriffstechniken zu reagieren. Die Strategie wird durch eine überzeugende Roadmap ergänzt, die unter anderem den Ausbau der Remediation- und Response-Fähigkeiten vorsieht – mit einem besonderen Fokus auf der Orchestrierung von Remediation-Prozessen. Tenables flexibles Preismodell auf Basis des Asset-Verhältnisses ermöglicht es Kunden, Tenable One individuell zu skalieren und gezielt unterschiedliche Assets zu überwachen.

Der Forrester Report hebt außerdem hervor, dass das Unternehmen „seine etablierten Vulnerability-Assessment-Angebote mit der Tenable One Plattform konsequent in Richtung Exposure-Management weiterentwickelt.“

„Angesichts immer raffinierterer Angreifer benötigen Unternehmen umfassende Transparenz und risikobasierte Priorisierung, um die Nase vorn zu behalten“, so Eric Doerr, Chief Product Officer bei Tenable. „Unified Vulnerability Management ist aus unserer Sicht der entscheidende erste Schritt auf dem Weg zu effektivem Exposure-Management. Wir verstehen die Einstufung als Bestätigung unserer Kompetenz, Kunden beim Übergang von fragmentierten Daten zu einem konsistenten, risikobasierten Ansatz zu unterstützen. Mit Tenable One geben wir ihnen die nötige Klarheit und Entscheidungsgrundlage, um Risiken schneller und gezielter zu reduzieren.“

Weitere Informationen zu Tenable One finden Sie unter: https://www.tenable.com/products/tenable-one

Den vollständigen Report finden Sie unter: https://www.tenable.com/analyst-research/forrester-wave-unified-vulnerability-management-wave-q3-2025

* The Unified Vulnerability Management Solutions Landscape, Q1 2025, Forrester Research, Inc.

Forrester spricht keine Empfehlungen für in seinen Analystenberichten genannte Unternehmen, Produkte, Marken oder Dienstleistungen aus und rät auch nicht zur Auswahl bestimmter Anbieter auf Basis der in diesen Berichten enthaltenen Bewertungen. Alle Informationen basieren auf den bestverfügbaren Quellen. Die geäußerten Einschätzungen spiegeln den Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wider und können sich ändern. Weitere Informationen zur Unabhängigkeit von Forrester finden Sie hier.

Über Tenable

Tenable®, das Unternehmen für Exposure-Management, identifiziert und schließt Sicherheitslücken, die den Wert, die Reputation und die Vertrauenswürdigkeit von Unternehmen gefährden. Die KI-gestützte Exposure-Management-Plattform von Tenable bietet umfassende Sichtbarkeit und handlungsrelevante Erkenntnisse entlang der gesamten Angriffsfläche und ermöglicht es Unternehmen, sich vor Cyberangriffen zu schützen – von IT-Infrastrukturen über Cloud-Umgebungen bis hin zu kritischen Infrastrukturen und allen dazwischenliegenden Bereichen. Rund 44.000 Kunden weltweit verlassen sich auf Tenable, wenn es darum geht, Sicherheits- und Geschäftsrisiken zu minimieren. Weitere Informationen finden Sie auf de.tenable.com.

Firmenkontakt

Tenable

Dulcie McLerie

Birketweg 31

80639 München

+49 (0) 89 3803 6443



http://de.tenable.com

Pressekontakt

H zwo B Kommunikations GmbH

Michal Vitkovsky

Nürnberger Straße 17-19

91052 Erlangen

+ 49 (0) 9131 81281-25



https://www.h-zwo-b.de/