The Lux Collective unterzeichnet ersten Hotelmanagementvertrag in Guangzhou

Neue Luxus-Resort-Oase in Kooperation mit Jumbo Group China soll 2024 eröffnen

München/ Singapur, 09. August 2022. Die internationale Hospitality-Gruppe The Lux Collective und die Jumbo Group in China haben im Juli 2022 eine Hotelmanagementvereinbarung für das erste LUX*-Resort in Guangzhou unterzeichnet. Mit dem LUX* Guangzhou positioniert sich The Lux Collective in einer der drei führenden Städte Chinas und stärkt somit seine Markenpräsenz in einem äußerst wichtigen Quellmarkt. Das neue Hotel wird voraussichtlich im Juni 2024 eröffnet.

„Wir fühlen uns geehrt mit der Jumbo Group in China zusammenzuarbeiten, um dieses neue Luxushotel als urbane Oase in Guangzhou zu verwalten und zu betreiben. Unser strategischer Einstieg in Guangzhou stärkt unsere Präsenz in der Wirtschaftszone des Pearl River Delta und in der Guangdong-Hongkong -Macao Greater Bay Area. Wir sind zuversichtlich, dass diese Partnerschaft unsere Luxusmarke LUX* aufwerten wird, während wir in China weiter expandieren“, betont Paul Jones, Chief Executive Officer von The Lux Collective.

„Wir freuen uns mit dem LUX* Guangzhou unser allererstes Hotelprojekt zu realisieren. Wir haben uns mit LUX* zusammengetan, um ein luxuriöses Stadtresort in der Gegend von Huangpu zu entwickeln. Hier sollen die Schönheit der Kunst, das historische Erbe und die Essenz der Natur, Körper, Geist und Seele inspirieren.“, sagt Liu Yi, Vorsitzender der Jumbo Group.

Das LUX* Guangzhou befindet sich im Bezirk Huangpu von Guangzhou. Die Stadt gilt seit der Antike als Tor nach Südchina mit einem reichen kulturellen Erbe und einer langen Geschichte. Dieses neue Projekt ist ein luxuriöser Immobilienkomplex, der ein Hotel mit 109 Zimmern, 36 luxuriösen Residenzen, einer Kunstgalerie und einem modernen Bürogebäude umfasst. Alle Zimmer und Suiten bieten eleganten Komfort zusammen mit dem unvergleichlichen Service von LUX*.

Das Hotel wird einen geräumigen Bankettsaal, Restaurants mit Weltklasse-Küche, einen Spa-Bereich, ein Fitnesscenter, einen Swimmingpool, einen Kinderspielplatz und andere moderne Einrichtungen und Annehmlichkeiten bieten.

Das LUX* Guangzhoul liegt etwa eine Fahrstunde vom internationalen Flughafen Guangzhou Baiyun, Shenzhen und Zhuhai sowie drei Fahrstunden von Macau und Hongkong entfernt. Das LUX* Guangzhou ist das erste LUX*-Hotel in der Stadt Guangzhou und nach dem LUX* Hengqin, Zhuhai und dem LUX* Doumen, Zhuhai, das dritte LUX*-Hotel in der Provinz Guangdong, das von The Lux Collective verwaltet wird.

The Lux Collective baut seine globale Präsenz aus und verwaltet derzeit 15 betriebene Resorts und Hotels in China, den Malediven, Mauritius und der Ile de la Reunion sowie insgesamt 13 Hotels in China, Europa, dem Nahen Osten und Südostasien.

The Lux Collective ist ein globaler Hotelbetreiber mit Sitz in Singapur und verwaltet die Marken LUX*, SALT, Tamassa, SOCIO und Cafe LUX*. Weitere von The Lux Collective gemanagte Immobilien sind das Hotel Le Recif, Reunion Island sowie die Ile des Deux Cocos, eine private Insel vor Mauritius. Erfolgreiche Hospitality-Erlebnisse entstehen durch harte Arbeit, Leidenschaft und die Zusammenarbeit von Menschen mit unterschiedlichen Fähigkeiten. The Lux Collective arbeitet mit einigen der leidenschaftlichsten und kreativsten Denker und Macher zusammen. Zusammen mit ihren Teammitgliedern, Stakeholdern und Partnern kreieren und bieten sie einige der führenden Hospitality-Erlebnisse der Welt. Den Menschen in den Vordergrund zu stellen, ist der Kern der Kultur von The Lux Collective und bleibt gleichzeitig seinen Werten treu, leidenschaftlich, verantwortungsbewusst und innovativ zu sein. www.theluxcollective.com

Bildquelle: @ The Lux Collective