The New Normal”: Matrix42 lädt am 17. November zum virtuellen Kundentag “Digital Workspace World 2020” ein

Zahlreiche Online-Veranstaltungen rund um das Thema Neue Digitale Arbeitswelt – und wie man sie sicher und agil gestaltet

Frankfurt a.M., 28. Oktober 2020 – Das Unternehmen Matrix42, Marktführer im Bereich Digital Workspace Management, lädt auch in diesem Jahr zum Kundentag Digital Workspace World ein. Passend zum Motto “The New Normal” wird das Event am 17. November 2020 komplett virtuell stattfinden.

Die neue Matrix42 Digital Workspace World liefert Antworten und Strategien rund um die digitale Transformation am Arbeitsplatz. Kunden, Partner und Interessierte können aus einem vielseitigen Programm mit mehr als 25 Online-Veranstaltungen auswählen. Dabei geht es nicht allein um Wissensvermittlung, sondern auch um Networking sowie den Austausch mit und unter Experten.

Neben Keynotes zu Themen wie

-Prepare for the new normal

-Future-proof UEM integrates security

-How to get IT balanced

erwarten die Besucher auch zahlreiche “Hands-On”-Trainings, die ganz konkret auf praktische Fragestellungen aus Bereichen wie Unified Endpoint Management, Configuration Packaging oder Secure Discovery and Dependency Mapping eingehen. Dazu kommen zahlreiche technische Sessions rund um die Schwerpunkte

-Enterprise Service Management

-Secure Unified Endpoint Management

-Digital Workspace Platform

Weitere Informationen zur Veranstaltung sowie die Anmeldung finden sie hier: https://digitalworkspaceworld.matrix42.com/

Über Matrix42

Matrix42 unterstützt Organisationen dabei, die Arbeitsumgebung ihrer Mitarbeiter zu digitalisieren und sicherer zu machen. Die Software für Digital Workspace Experience verwaltet Geräte, Anwendungen, Prozesse und Services einfach, sicher und konform. Die innovative Software integriert physische, virtuelle, mobile und cloudbasierte Arbeitsumgebungen nahtlos in vorhandene Infrastrukturen.

Matrix42 AG hat den Hauptsitz in Frankfurt am Main, Deutschland, und vertreibt und implementiert Softwarelösungen weltweit mit lokalen und globalen Partnern. Weitere Informationen unter: www.matrix42.com

