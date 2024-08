The Unlimited Collection kommt mit drei Hotels nach Europa

Unkonventionelle, authentische Erlebnisse in faszinierenden Städten

The Ascott Limited (Ascott), die in Singapur beheimatete, weltweit aktive Dachgesellschaft für verschiedene Marken von Beherbergungsbetrieben, bringt The Unlimited Collection nach Europa. Im Zuge der Neuausrichtung und einem umfassenden Brand Refreshment dieser hochwertigen, in Asien bereits etablierten Hotelmarke wird die exklusive Auswahl an Häusern von The Unlimited Collection auch ins Vereinigte Königreich und nach Irland kommen. Erster europäischer Standort ist die schottische Hauptstadt Edinburgh, wo noch in diesem Jahr das Mount Royal Hotel Edinburgh zu einem Mitglied von The Unlimited Collection wird. Später folgen in den englischen East Midlands das Grand Hotel Leicester sowie in Irland das Temple Bar Hotel Dublin.

Die Hotels von The Unlimited Collection tragen dem Wunsch vieler Reisender nach authentischen Erlebnissen Rechnung, mit denen sie die Menschen in einem Reiseziel wie auch ihre Geschichte und Traditionen, aber auch Kulinarik und Alltägliches hautnah kennenlernen können. Entsprechend befinden sich die unabhängigen, thematisch sehr individuell gestalteten Häuser in lebendigen, bunten Stadtvierteln. Als eng verwobener Teil ihrer Nachbarschaft dienen die Hotels ihren Gästen als Ausgangspunkt, um echtes Lokalkolorit zu erleben und in die einzigartige Szene und Kultur eines Quartiers oder einer ganzen Stadt einzutauchen – aufregend, unkonventionell und fernab vom Mainstream.

Englische Geschichte, irische Traditionen und „Whisky in the Bar“

Wenn bis Jahresende das Mount Royal Hotel Edinburgh als Mitglied von The Unlimited Collection mit seinen 169 Zimmern eröffnet, können sich Citytripper auf ein ganz besonderes Erlebnis freuen. Hier treffen Tradition und Abenteuerlust aufeinander, Reisefreudige tauschen sich mit Connaisseurs aus, und Whisky-Freunde frönen ihrem Lieblingsgetränk in neuen Formen. Während die Hotellobby an eine altehrwürdige Bibliothek erinnert, deutet der Name des Restaurants „Whisky Writer“ schon darauf hin, dass es an der Bar besondere Whisky-Cocktail-Kreationen gibt und dass auch manche Speisen mit dem schottischen Nationalgetränk verfeinert werden.

Der Eröffnung des Grand Hotel Leicester (104 Zimmer) in der gleichnamigen englischen Stadt ist für das zweite Quartal 2025 vorgesehen. Das denkmalgeschützte, viktorianische Gebäude liegt zentral, nahe der Kathedrale und der Ausstellung über König Richard III., den letzten englischen König, der auf einem Schlachtfeld fiel und mit dessen Tod die Rosenkriege endeten. Gäste des Temple Bar Hotels Dublin befinden sich inmitten eines quirligen Stadtviertels mit Märkten, Galerien, Pubs und Boutiquen. Ein kurzer Spaziergang führt zu Dublins bekannten Shopping-Meilen wie Grafton Street oder Henry Street.

Neue Häuser auch in Indonesien, Malaysia und Marokko

The Unlimited Collection feierte 2020 mit drei Häusern in Singapur Premiere: Ann Siang House, KeSa House und Wanderlust. Alle drei liegen in spannenden Stadtvierteln, bieten exzellenten Service und präsentieren sich ganz individuell. Im Mai 2024 kürte das Forbes Magazin das KeSa House, gelegen in zehn aneinandergrenzenden, ehemaligen Ladengeschäften inmitten von Singapurs Chinatown, zum besten Boutiquehotel der Stadt sowie das im Art Deco gehaltene Wanderlust zum besten Hotel für Paare. 2023 erweiterte The Unlimited Collection ihr Portfolio um weitere Häuser (bereits im Betrieb sowie geplant). In Vietnam etwa öffnete Ende 2023 das elegante Anmira Resort & Spa Hoi An zwischen Strand und Altstadt seine Pforten. Bis Ende 2025 folgen in Malaysia und Indonesien das Macalister Hotel Penang, das Amatonn Hotel & Residence und das Costaluna Batam. In Marrakesch entsteht zur Zeit The Unlimited Collection Hotel Marrakech.

Offen für weitere Partnerschaften mit eigenständigen Hoteliers

The Unlimited Collection ist eine von Ascotts 14 Marken. „Unsere verschiedenen Marken sind die Basis, auf der die Wachstumspläne von Ascott fußen“, erläutert Serena Lim, Chief Growth Officer bei Ascott. „Sie eröffnen uns die Möglichkeit, mit unabhängigen Hotelbesitzern Partnerschaften einzugehen, welche die Einzigartigkeit ihrer Häuser bewahren wollen. Sie profitieren insbesondere von unserer umfassenden Management-Expertise, unserem globalen Vertrieb und unserem Bonusprogramm für Stammgäste. Mit The Unlimited Collection, die den kulturellen Charme eines Hauses in den Mittelpunkt rückt, schreiben wir eine weitere Erfolgsgeschichte. Nach dem Ausbau des Portfolios dieser Marke sehen wir zusätzliches Wachstumspotenzial zusammen mit Eigentümern, die ebenfalls von der zunehmenden Suche der Gäste nach authentischen Erlebnissen profitieren wollen. Ihnen offerieren wir maßgeschneiderte Hilfe.“

Weitere Informationen zu The Unlimited Collection sind unter www.discoverasr.com/de/the-unlimited-collection zu finden. Mehr zu allen Marken und Angeboten von Ascott gibt es unter www.discoverasr.com/de.

Seit der Eröffnung von The Ascott Singapore im Jahr 1984, dem ersten Appartment Hotel der internationalen Marke im asiatisch-pazifischen Raum, hat sich Ascott zu einem vertrauenswürdigen Gastgewerbeunternehmen mit rund 950 Häusern weltweit entwickelt. Ascott hat seinen Hauptsitz in Singapur und ist in mehr als 220 Städten in über 40 Ländern im asiatisch-pazifischen Raum, in Zentralasien, Europa, im Nahen Osten, in Afrika und in den USA vertreten. Das breit gefächerte Angebot an Unterkünften umfasst Serviced Apartment Hotels und unabhängige Seniorenwohnungen sowie Studentenwohnungen und Mietwohnungen. Zu den preisgekrönten Marken gehören Ascott, Citadines, lyf, Oakwood, Quest, Somerset, The Crest Collection, The Unlimited Collection, Preference, Fox, Harris, POP!, Vertu und Yello. Mit Ascott Star Rewards (ASR), dem Treueprogramm von The Ascott Limited, genießen die Mitglieder exklusive Privilegien und Angebote in den teilnehmenden Häusern. In diesem Jahr feiert Ascott sein 40-jähriges Bestehen im Gastgewerbe mit dem Start von Ascott Unlimited, einer ganzjährigen Kampagne die unlimitierte Möglichkeiten, Auswahl, Freiheit und Gutes bieten wird. Ascott Unlimited steht für eine Zukunft der unlimitierten Möglichkeiten vor dem Hintergrund des globalen Wandels und der sich verändernden Perspektiven des Reisens. Ascott Unlimited markiert Ascotts Ambitionen, neue Wege zu beschreiten und ein Sprungbrett für das nächste Wachstumskapitel als globales Gastgewerbeunternehmen zu sein. Mehr über Ascott Unlimited unter www.discoverasr.com/ascottunlimited

