Thelma Malar & Band

„Second Pillow“ – Album Release Concert und Aftershow Party im „Bildungs- und Kulturzentrum Peter Edel“ in Berlin-Weißensee

Schlaflose Nachte, Upright Pianos,

Akustik Gitarren und Bilder, die bleiben.

Das ist Thelma Malar.

Allein neben der Flosse des Hais auf dem Ozean treiben oder in den Armen eines Fremden aufwachen. Vakuum in der Lunge, das Dröhnen einer Bassdrum auf den Ohren oder zwischen Assen und Jokern nach Antworten suchen. Thelma baut Fiaskos, wie sie ihr in den Kopf kommen und teilt bedroom thoughts- ungefi lterte Geschichten, straight away from her „SECOND PILLOW“.

In ihrer Musik schafft Thelma es, eine verletzliche Seite zu zeigen, die sie auf der Bühne humorvoll und ehrlich präsentiert. Sie spricht über Beziehungen, Heimweh, „graue Gefühle“ und über all die Dinge, die schwer zu beschreiben sind so ganz ohne Musik dahinter. Getragen von einer unglaublichen Band und ihren einzigartigen Songs, liefert die zarte Thelma Malar eine fetzige Show ab, die durch und durch berührt und bewegt.

Am 8.Juli.2023 präsentiert sie nun ihr Debüt „SECOND PILLOW“ erstmals live. Ein Album, an dem Thelma gewachsen ist, wie nie zuvor. Zusammen mit Keyboarder und bestem Freund Jona entstehen 2021 die ersten Demos im selbstgebauten Homestudio, die ersten Konzerte in Wohnzimmern und später die ersten Shows in Venues wie dem Privatclub Berlin.

„SECOND PILLOW“ in seinem Entstehungsprozess war gleichermaßen Euphorie und Dankbarkeit wie Zweifel und Angst. Genau das macht Thelma für uns hörbar und teilt offen und ehrlich die Gedanken aus ihrem Schlafzimmer.

„SECOND PILLOW“ ist Umwege gegangen, hat sich gedreht und gewendet und ist nach zwei Jahren Produktion ein Album, das alles vereint, was Thelma sein möchte. Funky Pop-Songs wie „AMAZING THINGS“ stehen neben herzzerreißenden Balladen wie „VACUUM“ und genauso darf es sein.

„SECOND PILLOW“ klingt sowohl warm und liebevoll als auch melancholisch und grau, klingt

nostalgisch und nach dem Beginn von etwas Neuem.

Am Samstag, 8. Juli 2023 gehts um 20 Uhr los und die Türen zum Festsaal werden sich schon um 19 Uhr öffnen im:

https://www.peteredel.de/thelmamalar

Viel Spaß!

