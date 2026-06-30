Themen-Radio setzt im ersten Halbjahr 2026 wichtige Impulse für die betriebliche Mobilität

Praxisnahe Expertengespräche zu Elektromobilität, Flottenmanagement und Mobilitätsstrategien treffen den Nerv der Branche.

Weilburg, Juli 2026. Der Podcast-Kanal „Fuhrpark & Mobilität“ von Themen-Radio hat sich im ersten Halbjahr 2026 erneut als Informationsplattform für Fuhrparkverantwortliche, Mobilitätsmanager und Unternehmensentscheider etabliert. In mehreren Fachgesprächen griff der Kanal die aktuell wichtigsten Zukunftsthemen der betrieblichen Mobilität auf und bot praxisnahe Einblicke sowie konkrete Handlungsempfehlungen von den Expertinnen und Experten.

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Im Mittelpunkt standen insbesondere die Transformation zur Elektromobilität, die Softwareisierung, die zunehmende Digitalisierung des Flottenmanagements sowie wirtschaftliche und strategische Fragestellungen rund um den Wandel der Mobilitätsbranche. In den Podcast-Episoden beleuchteten Expertinnen und Experten aus Industrie, Beratung, Wissenschaft und Praxis die vielfältigen Herausforderungen, vor denen Unternehmen heute stehen. Dabei ging es nicht nur um den Einsatz alternativer Antriebe, sondern ebenso um intelligente Ladelösungen, den Aufbau einer leistungsfähigen Ladeinfrastruktur, den effizienten Einsatz von Flottenmanagement-Software sowie um rechtliche und steuerliche Rahmenbedingungen. Auch Themen wie Nachhaltigkeit, Kostenoptimierung, Digitalisierung von Prozessen und die sich wandelnden Anforderungen an betriebliche Mobilitätskonzepte wurden umfassend diskutiert.

Die Gespräche machten deutlich, dass die Mobilitätswende längst weit mehr ist als eine technologische Entwicklung. Sie verändert Unternehmensstrategien ebenso wie betriebliche Abläufe und stellt Verantwortliche vor neue Entscheidungen in den Bereichen Beschaffung, Energieversorgung, Datenmanagement und Mitarbeitermobilität. Gleichzeitig eröffnen innovative Technologien und digitale Lösungen neue Möglichkeiten, Fahrzeugflotten wirtschaftlicher, nachhaltiger und flexibler zu betreiben. Der Podcast greift diese Entwicklungen auf, ordnet aktuelle Trends ein und bietet seinen Hörerinnen und Hörern praxisnahe Informationen sowie wertvolle Erfahrungsberichte aus erster Hand.

„Unser Ziel ist es, komplexe Entwicklungen verständlich einzuordnen und den Verantwortlichen in Unternehmen konkrete Impulse für ihre tägliche Arbeit zu geben“, erklärt Themen-Radio-Chefredakteur Wolfgang Eck. „Die Resonanz zeigt, dass der Bedarf an unabhängigen Experteninformationen rund um Fuhrpark und Mobilität weiterhin wächst.“

Mit seinem Mix aus Interviews, Hintergrundgesprächen und Expertenanalysen richtet sich der Podcast an Fuhrparkleiterinnen und Fuhrparkleiter, Mobilitätsverantwortliche, Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer sowie Entscheiderinnen und Entscheider aus Einkauf, Personal und Verwaltung. Die Beiträge verbinden aktuelle Branchentrends mit konkreten Praxisbeispielen und bieten Orientierung für Unternehmen, die ihre Mobilitätsstrategien zukunftsfähig gestalten möchten. Durch die kontinuierliche Einordnung neuer Entwicklungen hat sich der Kanal „Fuhrpark & Mobilität“ als verlässliche Informationsquelle für die betriebliche Mobilität etabliert. Die Episoden stehen auf der Website von Themen-Radio sowie auf den gängigen Podcast-Plattformen zur Verfügung.

Alle Folgen 2026 Fuhrpark & Mobilität

Rechtssicherheit im Fuhrpark; Betrugsversuche im Fuhrpark: erkennen, verstehen, verhindern; Best Practice: Elektrifizierung des Fuhrparks; Geldwerter Vorteil im Fuhrpark; Rück- und Ausblick: „Flotte! Der Branchentreff“; Elektromobilität, Software und das Batterie-Ökosystem.

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