Themenwelt “Grau trifft Gelb” bei erwinmueller.de – Wohntrends des Jahres

Illuminating und Ultimate Gray – die Trendfarben 2021

Wie in jedem Jahr hat das Farbinstitut Pantone auch 2021 die Trendfarben des Jahres gekürt. Die Wahl ist auf “Illuminating”, ein sonniges Gelb und “Ultimate Gray”, ein dezentes Grau gefallen. Grau ist das Sinnbild für Zuverlässigkeit, Gelb steht für Hoffnung und Lebensfreude. In den Wohnbereich lassen sich die beiden Farben harmonisch integrieren und strahlen Ruhe und Fröhlichkeit aus. Wie, das zeigt die Themenwelt “Grau trifft Gelb” bei erwinmueller.de.

Grau und Gelb im Wohn- und Schlafbereich

Frisch und dezent wirken Grau und Gelb im Schlaf- und Wohnbereich. Die neuen Designs bei Bettwäsche reichen von schlicht und unifarben, über Streifen bis hin zu auffälligen Mustern. Sie passen zu jedem persönlichen Wohnstil. Hochwertige Materialien wie Mako-Satin, Flanell, Single-Jersey oder Renforce schmeicheln der Haut und vermitteln ein Gefühl von Luxus.

Gemütliche Wohndecken und Kissen in den Trendfarben des Jahres laden zu einem entspannten Abend oder einem geruhsamen Wochenende auf dem Sofa ein. Die Farbzusammenstellung in verschiedenen Grau- und Gelbtönen wirkt beruhigend und frisch, was von weichen Velours- und Baumwollmaterialien noch unterstützt wird. Wohndecken mit modernen Farbkompositionen in harmonieren Kissenhüllen im selben Design.

Sommerlich wird es mit einer leichten Waffelpique Wohndecke. Die angenehm kühle Decke ist genau das Richtige für warme Nächte oder als Begleiter beim Badeausflug. Durch die reliefartige Wabenstruktur liegt sie luftig auf der Haut.

Nachtwäsche in erfrischenden Farben

Gelb und Grau ist auch bei Nachtwäsche ein Ausdruck von Lebensfreude. Schlafanzüge und Nachthemden aus weichen Stoffen, unifarben, gestreift oder mit fröhlichen Mustern sind nicht nur für das Bett, sondern auch für das Sofa oder den Frühstückstisch bestens geeignet. Klassische, bequeme Schnitte machen die Nachtwäsche zu einem Wohlfühlstück.

Stilvolle Akzente für den Esstisch

Mit den beiden Trendfarben 2021 verwandelt sich der Esstisch im Nu zu einem stilvollen Sommertisch. Tischdecken, Tischsets und Servietten in Gelb- und Grautönen bilden die Grundlage für einen schön gedeckten Tisch. Ergänzt mit sonnig gelbem Geschirr und Frühlingsblumen wird jede Mahlzeit auch zum Augenschmaus. Sehr edel wirkt die Erwin Müller Jacquard-Damast Tischwäsche “Remscheid” mit dem eingewebten Rankenmuster. Sie ist mit Fleckschutz ausgerüstet. Flüssigkeiten perlen einfach ab und können vorsichtig abgetupft werden.

Stoffservietten verleihen jedem Tisch eine feierliche Note. Die Redbest Serviette aus dem Uni-Programm “Seattle” ist in vielen Farben, auch in trendigem Grau und Gelb erhältlich und lässt sich bestens kombinieren. Ein praktischer Eyecatcher sind runde Tischsets in moderner Flechtoptik.

Farbtrend auch im Bad

Auch in das Badezimmer halten die beiden Trendfarben Einzug und sorgen für eine angenehme, fröhliche Atmosphäre. Mit flauschigen Badematten, Hand- und Duschtüchern in strahlendem Gelb und Anthrazit fühlt man sich schnell wie im persönlichen Spa. Die Erwin Müller Badematten zeichnen sich durch einen besonders dichten, feinen Flor aus. Die Rückseite ist mit Latex rutschhemmend beschichtet.

In der Themenwelt “Grau trifft Gelb” zeigt erwinmueller.de noch viele kreative Ideen für eine Gestaltung des Interieurs mit den Trendfarben des Jahres 2021.

Firmenprofil Erwin Müller

Vom Textilgroßhandel zum Versandhaus für die ganze Familie

Die Erwin Müller Versandhaus GmbH aus Buttenwiesen bei Augsburg wurde 1951 als Textilgroßhandel gegründet und ist bis heute ein Familienunternehmen. Seit Gründung wurde das Unternehmen kontinuierlich ausgebaut und gehört mit rund 400 Mitarbeitern zu einem der größten Arbeitgeber in der Region.

Pionier im Onlinehandel

Innovation und unternehmerisches Gespür waren und sind ausschlaggebend für den Erfolg des Unternehmens. Bereits 1997 eröffnete Erwin Müller einen Onlineshop. Seit 2005 ist das Unternehmen in Österreich, seit 2008 in der Schweiz und seit 2009 international mit einem Onlineshop vertreten. Der Shop wird regelmäßig ausgezeichnet. 2013, 2017 und 2019 konnte Erwin Müller den 1. Platz des Deutschen Online-Handels-Awards in der Kategorie Wohnen & Einrichten gewinnen.

Neuer Onlineshop in 2019

Gemäß der Firmenphilosophie “Das Versandhaus für die ganze Familie” wurde der Onlineshop 2019 thematisch neu ausgerichtet und bietet in den Rubriken “Schlafen”, “Wäsche & Homewear”, “Bad”, “Wohnen & Deko”, “Tisch” und “Küche” Artikel für die ganze Familie.

Unter dem Stichwort “Themen” finden sich die Erwin Müller Welten für besondere Anlässe, individuelle Lieblingsthemen aller Familienmitglieder, sowie Besonderheiten wie Bio- oder Allergikerprodukte. Der erfolgreichen “manutextur” mit personalisierten Produkten wird mehr Raum gewidmet.

Die großzügige grafische Gestaltung und die intuitive Menüführung verleihen dem Onlineshop ein modernes, frisches Outfit.

Firmenkontakt

Erwin Müller Versandhaus GmbH

Franziska Fries

Buttstr. 2

86647 Buttenwiesen

08274-52910

franziska.fries@erwinmueller.de

http://www.erwinmueller.de

Pressekontakt

Hummel Public Relations

Sigrid Hummel

Oskar-Messter-Str. 33

85737 Ismaning

089-37416566

info@hummel-public-relations.de

http://www.hummel-public-relations.de

Bildquelle: erwinmueller.de