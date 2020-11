Theobaldus rettet die Welt – Kinderbücher

Theobaldus rettet die Welt

Theobaldus rettet die Welt – Kinderbuchserie

Kinderbücher gibt es wie Sand am Meer, Theobaldus rettet die Welt ist jedoch ein wenig anders als die meisten anderen Kinderbücher.

Mit Theobaldus rettet die Welt wird versucht, Kinder spielerisch an die Themen Klima- und Umweltschutz und an den fairen Umgang mit- und untereinander heranzuführen und zu begeistern.

Das Theobaldus als Umweltdetektiv zusammen mit den Kindern versucht kleine und auch große Umweltsünden zu beheben, gelingt nur deshalb, weil ihm seine unsichtbaren Freunde aus der Galaxie der Gemüsestraße dabei helfen die Welt zu retten. Eine spezielle Delegation bestehend aus Professor Nikodemus, Sumse-Bienchen und den PlaMüRexen hat sich dazu eigens eine unsichtbare Insel namens Kokomanien erschaffen.

Clou der Geschichten ist es, dass Kinder als Theobaldus Umwelt-Detektive angehalten werden, ihre Beobachtungen an Theobaldus zu melden, dass daraus dann wieder eine neue Gischte entstehen kann, bei der die Kinder mit Vornamen und Ortsangabe als “Ideengeber” für die weitere Folge genannt werden.

Die Macher von Theobaldus rettet die Welt sind allesamt Quereinsteiger.

Theo Gitzen aus Stade an der Elbe ist der Autor und schreibt die jeweiligen Folgen um diese dann als Selfpublisher bei BoD.de zu veröffentlichen.

Grit Boss aus Banzin bei Boizen an der Elbe ist Illustratorin und erdenkt sich Motive zu den einzelnen Abschnitten um diese dann als handgemalte Illustrationen zu erstellen.

Angela Hoffmann aus Wuppertal im Bergischen Land lektoriert und korrigiert die Bücher.

Obwohl mit Theobaldus und die Erdbeerianer die erste Geschichte veröffentlicht wurde, haben sich die Macher des Kinderbuches bis dato nicht persönlich getroffen. In Zeiten von Corona wurden alle Daten, Texte, Bilder via Internet ausgetauscht und koordiniert um sie dann als fertiges Buch zu präsentieren.

Ein weiterer Clou, die Serie wurde in drei unterschiedlichen Versionen aufgelegt. So gibt es das Kinder Vorlese-/Bilderbuch für 3-7 Jährige, mit insgesamt 68 Seiten, davon 30 auserdachte, handgemalte Illustrationen von Grit Boss einmal als großes 21x21cm Buch mit Hardcovereinband für zu Hause und einmal als kleines Ringbuch im Format 17x17cm für unterwegs. Für die 8-14 jährigen Kinder wurde ein Taschenbuch (A5) mit 88 Seiten aufgelegt.

Alle Bücher und die dazugehörigen E-Books gibt es weltweit von BoD.de, über Amazon, Thalia und Hugendubel in weiteren 2000 Onlineshops zu kaufen.

Theo Gitzen ist Autor der Kinderbuchreihe Theobaldus rettet die Welt. Geboren 1956 in der Eifel wuchs er dort auf wie Tom Sawyer und Huckleberry Finn von Mark Twain beschrieben. Den Kinderschuhen entwachsen, zog es Ihn in den 1970er Jahren in die Großstadt. Doch schon 15 Jahre später, kam bei ihm das Fernweh auf. Brasilien, Honduras, Mexiko und zuletzt die Türkei waren seine Ziele. Wieder zurück verdiente er sich als selbständiger, kreativer Erfinder seine Brötchen. Im Jahre 2013 zog es Theo Gitzen in die niedersächsische Stadt Stade. Als Fußball und Jugendsporttrainer kreierte er nicht nur sportliche Verfahren zur Leistungsdiagnostik, sondern er erfand auch Märchenerzählungen, auf deren Grundlage Kinder ihre motorischen und kognitiven Potentiale erhöhen konnten.

2017 veröffentlichte er mit Das FFP Potentialanalyseverfahren sein erstes Fachbuch als Selfpublisher. Im Laufe der nächsten zwei Jahre folgten weiter Bücher. 2019 wechselte er das Genre und kreirte

Theobaldus rettet die Welt.

