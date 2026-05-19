Theorie und Methode des Fremdsprachenerwerbs im Fokus

Wie lernen Menschen Fremdsprachen und welche Methoden sind heute sinnvoll? Der Sammelband „Theorie und Methode des Fremdsprachenerwerbs“, erschienen im Juli 2024 bei GRIN, vereint zentrale theoretische Ansätze und praxisnahe Analysen aus der Fremdsprachendidaktik. Die Beiträge bieten fundierte Einblicke in Lernprozesse, Unterrichtsmethoden und aktuelle Forschungsdiskussionen.

Fremdsprachenlernen ist ein vielschichtiger Prozess, der kognitive, didaktische und gesellschaftliche Dimensionen miteinander verbindet. Fragen nach wirksamen Lernstrategien, geeigneten Unterrichtsmethoden und unterstützenden Hilfsmitteln stehen dabei ebenso im Fokus wie Erkenntnisse aus der Sprach- und Lernforschung. An dieser Schnittstelle setzt der Sammelband „Theorie und Methode des Fremdsprachenerwerbs“ an: Er vereint wissenschaftliche Beiträge verschiedener Autorinnen und Autoren, die unterschiedliche Perspektiven auf den Erwerb fremder Sprachen eröffnen und theoretische Ansätze mit ihrer Bedeutung für die Unterrichtspraxis verknüpfen.

Wissenschaftliche Grundlagen und didaktische Praxis vereint

In den einzelnen Beiträgen werden zentrale Themen der Fremdsprachendidaktik vertieft analysiert. Dazu zählen unter anderem der Einsatz ein- und zweisprachiger Wörterbücher beim Sprachenlernen, die Grammatik-Übersetzungsmethode im historischen und didaktischen Kontext sowie die Frage nach einer kritischen Periode beim Fremdsprachenerwerb. Ergänzt wird der Band durch Beiträge zur Reformpädagogik und zu kompetenzorientierten Prüfungsformaten, die aktuelle Herausforderungen im Sprachunterricht aufgreifen.

Der Sammelband richtet sich insbesondere an Studierende der Sprach- und Bildungswissenschaften, Lehramtsanwärterinnen und -anwärter sowie an Lehrkräfte im Bereich Fremd- und Zweitsprachenunterricht. Auch Forschende und pädagogische Praktikerinnen und Praktiker profitieren von den fundierten Analysen und der Verbindung von Theorie und Praxis. Damit bietet das Buch eine wertvolle Orientierung für alle, die sich vertieft mit dem Fremdsprachenerwerb auseinandersetzen möchten.

Das Buch ist im Juli 2024 bei GRIN erschienen (ISBN: 978-3-389-04765-1)

Direktlink zur Veröffentlichung: https://www.grin.com/document/1491560

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