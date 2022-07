Theorie und Praxis der Diät- und Ernährungsberatung mit Honorarprofessor PhDr. Sven-David Müller, M.Sc.

Honorarprofessor PhDr. Sven-David Müller leitet Seminar Theorie und Praxis der Diät- und Ernährungsberatung an der Donau Universität Krems

Vom achten bis zum zehnten September 2022 findet jeweils von 9.00 bis 18.00 Uhr das Praxisseminar Theorie und Praxis der Diät- und Ernährungsberatung an der Donau Universität Krems statt. Dozent ist Honorarprofessor PhDr. Sven-David Müller, M.Sc. Sven-David Müller hat angewandte Ernährungsmedizin studiert und ist staatlich geprüfter Diätassistent sowie Diabetesberater der Deutschen Diabetes Gesellschaft. Die TeilnehmerInnen sollen umfassende theoretische und praktische Kenntnisse und Skills in der Diät- und Ernährungsberatung sowie der Patientenberatung erwerben. Inhalte der Lehrveranstaltung sind:

Grundlagen der Kommunikation und des Dialoges in der ernährungsmedizinischen Beratung mit gesunden und kranken Menschen

Der schwierige Patient oder Klient

Beratungs- und Schulungssetting

Ernährungsmedizinische Notwendigkeiten bei relevanten Erkrankungen / Volkskrankheiten

Grundlagen der Einzelberatung/Ernährungseinzelberatung von gesunden Menschen

Grundlagen der Gruppenberatung und Schulung inklusive Rhetorik und Präsentation

Grundlage der Beratung und Schulung von kranken Menschen

Gesundheitsförderung – Ernährungskonsequenzen für verschiedene Zielgruppen

Schulung von Menschen mit Erkrankungen und zur Prophylaxe von Erkrankungen

Die Teilnahmegebühr beträgt 300,- Euro für Studierende und Absolventen der Donau-Universität Krems sowie Mitglieder des Deutschen Kompetenzzentrum Gesundheitsförderung und Diätetik. Die reguläre Teilnahmegebühr beträgt 495,- Euro.

Sven-David Müller ist seit 2012 Lehrbeauftragter der Donau Universität Krems – Klinische Ernährungsmedizin und seit 2022 Lehrbeauftragter der HOCHSCHULEN FRESENIUS – Fachbereich Gesundheit & Soziales/Idstein. Er ist Honorarprofessor am Institut für Gesundheitsmanagement der Warschau Management University. Sven-David Müller ist am Leibniz-Institut DSMZ-Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen in Braunschweig tätig. Er ist erster Vorsitzender des Deutschen Kompetenzzentrum Gesundheitsförderung und Diätetik. Unter www.svendavidmueller.de finden Sie weitere Informationen.

Anmeldung unter https:// www.donau-uni.ac.at/de/studium/semianr-theorie-und-praxis-der-diaet–und-ernaehrungsberatung.hml

Das Deutsche Kompetenzzentrum Gesundheitsförderung und Diätetik e.V. ist eine interdisziplinärer anerkannte Fachgesellschaft, die sich im deutschsprachigen Raum für ganzheitliche wissenschaftliche begründete Gesundheitsförderung und die Förderung der gesunden Lebensführung (Diätetik) einsetzt. Das Deutsche Kompetenzzentrum Gesundheitsförderung und Diätetik e. V. fordert die rechtliche Absicherung der Ernährungsberatung. Mitglied im Deutschen Kompetenzzentrum Gesundheitsförderung und Diätetik e. V. sind insbesondere staatlich geprüfte Diätassistenten, Ärzte, Trainer, Physiotherapeuten, Apotheker, Ernährungswissenschaftler, Pädagogen, Psychologen und Heilpraktiker. 2021 feiert das Deutsche Kompetenzzentrum Gesundheitsförderung und Diätetik das 15-jährige Bestehen. Erster Vorsitzender ist seit 15 Jahren PhDr. Sven-David Müller, M.Sc.

Firmenkontakt

Deutsches Kompetenzzentrum Gesundheitsförderung und Diätetik e. V.

PhDr. Sven-David Müller, M.Sc.

Heckenstraße 36

38226 Salzgitter-Lebenstedt

0173-8530938

info@dkgd.de

http://www.dkgd.de

