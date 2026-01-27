Thermische Hygienisierung

Wie Abfallverbrennung vor Seuchen schützt

Abfall verbrennen rettet Leben. Der Grund: Im Gesundheits- und Veterinärwesen fallen täglich riesige Mengen potenziell infektiöser Abfälle an. Verbrennung mit Hochtemperatur zerstört zuverlässig Krankheitserreger, Gift- und Schadstoffe. Das unterbricht Infektionsketten und reduziert somit die Ansteckungsgefahr. Wichtig für die Zukunft: Denn mit wachsender Bevölkerung steigt die Gefahr globaler Pandemien.

Eine aktuelle Studie warnt: Die Häufigkeit von Zoonosen – Krankheiten, die von Tieren auf Menschen überspringen – nimmt weltweit deutlich zu. Zoonosen sind der Haupttreiber vieler moderner Epidemien und Pandemien, darunter Ebola, Covid-19, Vogelgrippe (H5N1), HIV und Zika-Virus. Ursache: Mehr Menschen, mehr Kontakte mit Krankheitsträgern. Angesichts dieser Risiken wird klar, wie entscheidend der sichere Umgang mit infektiösen Abfällen ist. Die Verbrennung liefert hierfür einen zuverlässigen Schutz.

Infektionsrisiken zuverlässig beseitigen

In Kliniken, Laboren und Pflegeeinrichtungen entstehen weltweit täglich große Mengen an Abfällen, von denen etwa 15% infektiös, chemisch oder radioaktiv sind. Bei Seuchenausbrüchen erhöht sich die Zahl schnell: Während der Covid-19-Pandemie kamen zusätzlich über 87 000 Tonnen Schutzausrüstung und mehr als 144 000 Tonnen Spritzen und Sicherheitsbehälter hinzu, die sicher entsorgt und entsprechend behandelt werden mussten. Die thermische Abfallbehandlung hat verlässlich gearbeitet, „ein Entsorgungsnotstand konnte knapp vermieden werden“, resümiert die Interessensgemeinschaft der Thermischen Abfallbehandlungsanlagen in Deutschland (ITAD e.V.) in ihrer Studie: „Die Rolle der thermischen Abfallbehandlung in der nationalen Kreislaufwirtschaft der Bundesrepublik Deutschland“.

Die thermische Hochtemperatur-Behandlung von pathologischen Materialien, Blut, Organen, kontaminierter Schutzkleidung oder Tierkadavern ist eine zuverlässige Methode der hygienischen Entsorgung – sie zerstört Krankheitserreger verlässlich. Damit werden Infektionsketten unterbrochen und die Übertragung auf Menschen, Tiere und Umwelt gestoppt.

Verbrennung als zentraler Abwehrmechanismus

Bei Tierkadavern während Seuchenausbrüchen zeigt sich die Dringlichkeit der thermischen Behandlung besonders deutlich: Hochkontagiöse Erreger können nur durch Verbrennung ordnungsgemäß eliminiert werden. Alternative Methoden wie Begraben, Kompostieren oder Lagerung bieten eine deutlich geringere Sicherheit. Internationale Studien bestätigen, dass thermische Verfahren die einzige Methode darstellen, die Erreger zuverlässig zerstört und eine schnelle Ausbreitung verhindert.

Moderne Verbrennungsanlagen arbeiten mit Temperaturen über 850 °C; bei Tierkadavern werden über 1.000 °C empfohlen, um vollständige Schutzwirkung zu erzielen. So wird die Ausbreitung von Infektionen unterbunden – lokal und über größere Regionen hinweg – und damit auch die Ausbreitung von Epidemien.

Vorsorge für Mensch, Tier und Umwelt

Die Abfallverbrennung ist ein unverzichtbarer Baustein der Seuchenprävention: Sie schützt nicht nur die Mitarbeiter im Gesundheitswesen, sondern auch die Bevölkerung, Tiere und die Umwelt. Bei hochpathogenen Erregern wie der Vogelgrippe (H5N1) verhindert sie massive wirtschaftliche Schäden in der Tierhaltung und reduziert ernsthafte Gesundheitsrisiken für den Menschen.

Auch angesichts zunehmender Zoonosen erweist sich die thermische Hygienisierung als ein unverzichtbares Instrument, um Epidemien frühzeitig einzudämmen und die Übertragung von Krankheiten von Tieren auf Menschen zuverlässig auszuschalten.

