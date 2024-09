think tank eröffnet hoch modernes Data Science und KI Labor

München, 5. September 2024. think tank Business Solutions, Experte für die digitale Transformation und innovative Technologien, eröffnet mit AILAC ein eigenes KI und Data Science Labor, um eine Führungsrolle in diesem Bereich einzunehmen.

Die Gründung eines Labors und nicht nur eines Kompetenzzentrums ist die Antwort auf die steigende Nachfrage von think tanks Kunden nach Deep Collaboration. Der Standort Tunis unterstreicht das strategische KI-Wachstumspotenzial, das think tank in Afrika sieht.

Afrikanische Kunden werden zunehmend sensibler für „Made in Africa“. Veränderungsaspekte und spezifische Anpassungen, Wissenstransfer und gemeinsame Forschungs- und Innovationsprojekte erfordern lokale Affinität, und Tunis mit seinen 2,5 Millionen Einwohnern und exzellenten Universitätsclustern ist das ideale Tor zu Afrika.

Natürlich bedient AILAC auch die europäischen Märkte, insbesondere den französischen und den DACH-Markt durch seine Büros in München und Zürich und seine Beratungspartner in Europa. Damit trägt think tank seinen unterschiedlichen Märkten Rechnung: auf der einen Seite die , hochdynamischen und explorativen Märkte Afrikas und auf der anderen Seite der mature, strukturell sehr spezifische und stark regulierte Markt Europa. AILAC steht für „AI Out of Africa“ und berücksichtigt die speziellen Bedürfnisse der Kunden auf einem Kontinent, der sechsmal so groß ist wie die EU und ganz andere Ansätze für die Digitalisierung erfordert aber dafür auch ganze andere Potenziale bietet.

„In dem Maße, wie sich künstliche Intelligenz von exotischen Anwendungsfällen zu E2E-Prozessen und von Megawatt-Rechenzentren zu Edge-Intelligenz in kleinsten Objekten entwickelt, steigt auch die Nachfrage unserer Kunden nach echter Business Intelligence. In Europa sehen wir einen starken Trend zu gemeinsamen Forschungs- und Innovationsprojekten mit unseren Kunden, und natürlich sind KI-Strategie und -Governance zentrale Themen und Anliegen, während afrikanische Kunden von den Vorteilen eines Leap-Scale-Adopters mit weit mehr Freiheitsgraden profitieren wollen“, sagt Alexander Vocelka, Senior AI Advisor bei think tank.

„Die digitale Transformation wird in Zukunft ohne Intelligenz nicht mehr möglich sein. Die zukünftige Expansion von think tank wird stark von Lösungen im Bereich der künstlichen Intelligenz getrieben sein und mit AILAC stellen wir die Weichen entsprechend. AILAC ist wahrscheinlich der aufregendste Schritt in die Zukunft für think tank seit seiner Gründung, und wir freuen uns sehr darauf, im Herbst einige unserer neuen Lösungen auf den Markt zu bringen“, erläutert Mohamed Chergui, Gründer und CEO von think tank.

„AILAC wird völlig neue Data-Science-Methoden und Machine-Learning-Modelle entwickeln und an kybernetischen Konzepten arbeiten sowie die Bereitstellung modernster Geschäftslösungen unterstützen“, ergänzt Mohamed Guermazi, Leiter des AILAC in Tunis.

Die AILAC-Produkte reichen von intelligenten Geschäftsplattformen über digitale Assistenten bis hin zu kompletten Geschäftsoptimierungslösungen. Geforscht wird im Bereich der maximalen Edge Intelligenz in Objekten und Maschinen sowie Sensoren aller Art.

Die think tank Business Solutions AG ist ein mittelständisches Unternehmen mit Sitz in München sowie Niederlassungen in Tunesien und in der Schweiz. Das Unternehmen bietet seit Jahrzehnten Business und IT-Consulting sowie innovative Individualsoftwarelösungen für die Automobil- und Fertigungsbranche sowie den Finanzbereich an. Als Experte für die digitale Transformation und innovative Technologien begleitet die think tank Business Solutions AG Kunden zudem auf ihrem Weg der agilen Transformation. Ein weiterer Schwerpunkt ihrer Geschäftstätigkeit ist die Informationssicherheit. In den kommenden Jahren setzt das Unternehmen darüber hinaus verstärkt auf Künstliche Intelligenz in seinen Lösungen.

