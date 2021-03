Thomas Grzella ist neuer Verkaufsleiter Nord bei Best

Isernhagen (hds).- Thomas Grzella verstärkt seit 1. Februar 2021 als neuer Verkaufsleiter Nord das Team der Best GmbH, Isernhagen, spezialisiert auf Heizstrahl- und Kühldecken-Systeme. Der 52-Jährige verfügt über mehr als 13 Jahre Know-how im Bereich Heiz- und Kühltechnik. Hinzu kommt sein etabliertes Netzwerk mit zahlreichen Kontakten, das er ab sofort in dem international tätigen Unternehmen einbringen wird.

Im Laufe seiner Karriere war Thomas Grzella in mehreren Betrieben der SHK-Branche für Kundenbetreuung, Neukunden-Akquise, Qualitätsmanagement und die Einführung von Innovationen im Markt verantwortlich. Zudem kann der gebürtige Herner über fundierte Erfahrungen in der Projektleitung, als Ausbilder, in der Entwicklung neuer Produkte sowie der Erschließung weiterer Absatzmärkte zurückblicken. Die Palette, der bisher von ihm vertretenen Produkte reicht von wassergeführten Deckenstrahlheizsystemen über VRF-Anlagen und Wärmepumpen bis zu Infrarotheizsystemen wie Dunkelstrahler.

Vor seinem Wechsel zu Best arbeitete Thomas Grzella fast neun Jahre bei einem Mitbewerber im Deckenstrahlheizungsbereich bundesweit als Verkaufsleiter Heiztechnik und Fachberater für LED-Beleuchtungstechnik. In seiner Verantwortung lag dort unter anderem auch die Personalführung der Außendienstmitarbeiter und Handelsvertreter. Die Entwicklung und der erfolgreiche Launch einer neuen Marke sowie die SHK-Großhandelsbetreuung als Key-Account-Manager gehörten ebenfalls zum umfangreichen Aufgabenfeld. Davor betreute er für weitere Unternehmen der Branche, jeweils in der Position des Regionalverkaufsleiters, verschiedene Bundesländer – darunter Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Bremen und Bayern.

Bei Best kümmert sich Thomas Grzella nun in leitender Funktion im Verkauf um den Norden Deutschlands. Andreas Rohrbach, Geschäftsführer Best GmbH, über den Neuzugang: “Mit Thomas Grzella haben wir unser Team um einen erfahrenen, engagierten und technisch äußerst versierten Verkäufer erweitert. Er überzeugt durch Fachkompetenz und Führungsfähigkeiten. Somit sind wir auch in Zukunft bestens für den konstant wachsenden Bedarf an Heiz- und Kühlelementen sowie Warm- und Heißwasser-Heizsystemen aufgestellt.”

Mehr Informationen: www.best-kuehlheizen.de

Die Best GmbH wurde 1988 gegründet. Seit über 30 Jahren ist das Unternehmen auf Planung, Herstellung, Vertrieb und Montage von Deckenstrahlplatten zum Heizen und Kühlen spezialisiert. Die Heiz- und Kühlelemente sowie Warm- und Heißwasser-Heizsysteme sind besonders energieeffizient. Somit tragen sie dazu bei, den Ausstoß von klimaschädlichem CO2 zu verringern. Alle Deckenstrahlplatten eignen sich für den Einsatz von regenerativen Energien. Die Best-Beratungsleistungen umfassen den ganzheitlichen Service für TGA-Planer, Bauämter und Bauherren aus der Industrie in Deutschland, aber auch weltweit. Das Unternehmen beschäftigt 49 Mitarbeiter. Der Firmensitz befindet sich in Isernhagen bei Hannover.

Bildquelle: Bildnachweis: Foto Pollmann, Herten