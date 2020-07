Thomson Außenkamera OUTDOOR 512494 – Kamera plus Lampe!

Paris / Düsseldorf. Diese Außenkamera ist ideal dazu geeignet, die Umgebung eines Hauses zu überwachen. Und in Kombination mit einer Lampe, die sich nachts automatisch einschaltet, sobald sie Bewegungen erkennt, ist sie doppelt nützlich. Hinzu kommt, dass man Ereignisse auf dem Smartphone angezeigt bekommt und diese auf einer MicroSD-Karte aufzeichnen kann. Thomson hatte die Idee, all diese Funktionen in einem Gerät zu kombinieren, und hat sie mit der IP-Außenkamera OUTDOOR 512494 umgesetzt.

Gerade richtig für den Sommer: in den Urlaub fahren, ohne sich Gedanken um das Zuhause zu machen. Mit der Thomson Außenkamera OUTDOOR 512494 lässt sich die Umgebung des Hauses überwachen. Via Smartphone kann der Besitzer dann aus der Ferne beobachten, was zuhause vor sich geht. Dank integrierter Nachtsichtfunktion funktioniert all das auch im Dunkeln. Die Thomson OUTDOOR vereint mehrere Ideen in einem Gehäuse: eine Außenkamera, eine Lampe und einen Bewegungsmelder. Sobald es dunkel wird schaltet sich das Licht automatisch ein und nach vordefinierter Zeit wieder aus.

Zusätzlich wird auf Wunsch die Kamera aktiviert, sobald eine Bewegung im Aufzeichnungsbereich erkannt wird. In Kombination mit dem Lampenlicht ist die Erkennung von Personen deutlich präziser.

Und es ward Licht!

Die integrierte Lampe ist mit einem E27-Sockel ausgestattet, der es erlaubt, jede Art herkömmlicher Leuchtmittel mit einer Leistung von bis zu 60W (7,5W LED) zu benutzen. Darüber hinaus überzeugt ein weiteres cleveres Merkmal dieser Thomson-Lösung: das Erscheinungsbild der Außenkamera vermittelt den Eindruck, es handele sich um eine normale Haustür-Außenlampe: der Videoüberwachungsteil ist versteckt und kaum sichtbar.

Die einfache Installation an der Wand erfolgt unter Verwendung einer vorhandenen 220V-Stromversorgung, das Netzteil ist im Sockel integriert.

Einfach und praktisch

Nach Installation im Heimnetzwerk erfolgt die Kommunikation für Video und Einstellungen über die kostenlose THOMSON Link-Home-App für Apple und Android. Dazu wird der QR-Code auf der Kamera gescannt und die App führt den Nutzer in einfachen Schritten durch die Installation.

Einmal in Betrieb genommen, zeigt die App Live-Bilder der Kamera. Zusätzlich lassen sich Bewegungserkennungs-Auslöser setzen, die bei jedem Auslöser eine Benachrichtigung verschicken. Und es ist auch möglich, das automatische Ein- und Ausschalten der Lampe einzustellen. Sehr wichtig im Falle aller Fälle: die Videos werden auf einer Micro-SD-Karte aufgezeichnet (nicht im Lieferumfang). So bleiben die Daten lokal und laufen nicht Gefahr, auf diversen Servern abgegriffen zu werden.

Allwettertauglich

Die Kamera ist regengeschützt (IP54-Standard), sie bietet hochauflösende Aufzeichnung (720p) und einen Betrachtungswinkel von 110°. Die Lampenfassung ist aus Mattglas gefertigt, um ein angenehmes und blendfreies Licht zu verbreiten. Die Thomson IP-Außenkamera 512494 ist ab sofort verfügbar und kostet 129 Euro.

Über THOMSON:

Seit mehr als 120 Jahren ist THOMSON maßgeblich an bahnbrechenden technologischen Revolutionen beteiligt und stets darauf bedacht, diese Innovationen für jedermann nützlich und zugänglich zu machen. Heute ist die Marke THOMSON im häuslichen Alltag zu einem festen Begriff geworden dank einer umfangreichen Palette praktischer, innovativer, zuverlässiger und eleganter Produkte und Lösungen: Fernsehen, Audio/Video, Telefonie, Computer, vernetzte Produkte, Haushalt- und Küchengeräte, Gesundheit und Wellness THOMSON ist eine Marke von TECHNICOLOR S.A. www.mythomson.com

