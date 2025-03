Thomson Automotive – Energie fürs Auto

Intelligentes Zubehör

Paris. Thomson, bereits in vielen Kategorien der Unterhaltungselektronik vertreten, erweitert seine Präsenz im Automobilbereich mit intelligenten Energiezubehörteilen. Diese helfen unter anderem dabei, mobile Geräte mit höherem Energiebedarf zu laden, ältere Fahrzeuge an neue Standards anzupassen und die von Autos erzeugte Elektrizität in 220V umzuwandeln.

Alle mobilen Geräte aufladen

Zwar passen sich Autos langsam an die Energieanforderungen mobiler Geräte an, aber meistens beschränkt sich dies auf Smartphones. Für das Aufladen eines Laptops oder einer tragbaren Konsole reicht das nicht aus. Daher bietet Thomson Automotive äußerst kompakte Ladegeräte an, die einfach an die 12-Volt-Steckdose angeschlossen werden können, über die fast jedes Auto verfügt.

Das leistungsstärkste Modell, der 741050, liefert 130 Watt mit GaN-Technologie, die es ermöglicht, die Größe des Ladegeräts bei gleichbleibender Leistung erheblich zu reduzieren. Zudem ist es mit PD-Technologie ausgestattet, die jedem Gerät die maximale unterstützte Ladeleistung bietet, um den Ladevorgang zu beschleunigen.

Dieses Ladegerät verfügt über zwei USB-C-Anschlüsse mit jeweils 100W und 30W, sowie einen USB-A-Anschluss mit 18W. Mit 100W können nahezu alle mobilen Geräte aufgeladen werden, darunter Notebooks, Tablets oder eine Nintendo Switch.

Der empfohlene Verkaufspreis beträgt 49,90 Euro.

Das Modell 741030 liefert 95W, davon 65W über einen USB-C-Anschluss -ausreichend für leichte Notebooks – zum Preis von 34,90 Euro.

Für Nutzer mit geringerem Leistungsbedarf gibt es auch 38W- und 60W-Modelle.

USB und Bluetooth für ältere Fahrzeuge

Ein älteres Auto erfüllt oft noch seinen Zweck, ist jedoch nicht für moderne mobile Geräte ausgelegt. Wenn das Fahrzeug ein FM-Radio hat, übernimmt Thomson den Rest.

Der Transmitter 743002 ist nicht nur ein Ladegerät für den Zigarettenanzünder mit zwei USB-A-Anschlüssen (18W) und einem USB-C-Anschluss (30W) – insgesamt 48W gleichzeitig -, sondern verbindet sich auch über UKW-Frequenz mit dem Autoradio und verfügt über Bluetooth 5.4.

Ein halbrotierender Knopf ermöglicht eine einfache Bedienung. Damit kann das Smartphone drahtlos verbunden und freihändig genutzt werden. Zudem lassen sich Musikdateien vom Smartphone direkt über die Lautsprecher des Autoradios abspielen. Während der Musikwiedergabe schaltet das Gerät automatisch in den Freisprechmodus, wenn ein Anruf eingeht.

Ein zusätzliches Feature: Beim Starten des Fahrzeugs zeigt der Transmitter die Batteriespannung an.

Der empfohlene Verkaufspreis beträgt 29,90 Euro.

Das Modell 743001 bietet ebenfalls zwei USB-A-Ports und einen USB-C-Anschluss (30W). Zudem kann es Musik von einem USB-Stick abspielen. Es ist für 24,90 Euro erhältlich.

Das Modell 743010 verfügt über einen USB-A- und einen USB-C-Anschluss, sowie über ein externes Display und ein Mikrofon mit einem 2-Meter-Kabel – ideal, wenn die 12V-/24V-Steckdose schwer zugänglich ist. Es kostet 34,90 Euro.

Haushaltsgeräte mit 220V im Auto nutzen

Um 220V-Geräte im Auto zu verwenden, bietet Thomson Automotive eine Reihe von 12V- und 24V-Wandlern an, die entweder an den Zigarettenanzünder oder direkt an die Batterie angeschlossen werden können. Dies ist besonders praktisch beim Camping oder für Outdoor-Aktivitäten.

Die Leistung reicht von 150W bis 1200W, je nach Bedarf. Beispielsweise kann der Wandler 733095, der mit 12V oder 24V am Zigarettenanzünder oder an der Batterie betrieben wird, 350W Leistung in 220V liefern. Zusätzlich ist ein USB-A-Anschluss integriert.

Wie alle Modelle verfügt er über Überlast-, Überspannungs- und Überhitzungsschutz und warnt, wenn die Fahrzeugbatterie schwach wird.

Der empfohlene Verkaufspreis beträgt 99,90 Euro.

Smartphone-Halterung mit Induktionsladung

Thomson Automotive bietet zudem verschiedene Smartphone-Halterungen, darunter Modelle mit integrierter Induktionsladung.

Das Modell 750500 ermöglicht kabelloses Laden mit bis zu 15W und kann an der Windschutzscheibe oder dem Armaturenbrett befestigt werden.

Der empfohlene Verkaufspreis beträgt 39,90 Euro.

Testgeräte und Verfügbarkeit

Wenn Sie Ladegeräte, Transmitter, Halterungen oder Wandler von Thomson Automotive testen möchten, die im ersten Quartal 2025 verfügbar sein werden, kontaktieren Sie uns.

Fotos finden Sie unter: https://www.dropbox.com/scl/fo/y9rarotcfm147nzvmshg9/AAFqMWhc_kG47_DYGoyZK6w?rlkey=f84qyulmdik2w9fgtx5vhqi9j&e=2&st=fe9kdw73&dl=0

