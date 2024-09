Thomson Pulse – Notebooks für kreative Arbeit und KI

Neues von der IFA 2024

Berlin, 20. September 2024. Mit dem Aufkommen von Bildern, Videos und sozialen Netzwerken sind Grafikbearbeitung, Videoschnitt und Fotobearbeitung für viele Benutzer, professionelle Kreative und Hobbykünstler gleichermaßen, zum Alltag geworden. Mit der Pulse-Reihe bietet Thomson Notebooks an, die auf die kreative Arbeit und die Nutzung von KI zugeschnitten sind, dabei aber mit ihren geringen Abmessungen und ihrem geringen Gewicht sehr mobil bleiben.

Viele Berufe und Hobbys beinhalten mittlerweile die Bearbeitung von Bild, Video und Ton. Egal, ob man ein Foto für eine Präsentation oder ein persönliches Album bearbeiten, ein Video für YouTube oder soziale Netzwerke schneiden möchten, ein ausreichend leistungsfähiger Computer ist unerlässlich, um entspannt arbeiten zu können. Jetzt ist es möglich, ein solches Werkzeug mit Mobilität zu kombinieren. Mit der Pulse-Reihe vereint Thomson diesen Fortschritt mit einem attraktiven Preis und einer tadellosen Verarbeitung. Diese Notebooks richten sich an ein mittlerweile sehr breites Publikum, sei es in der Freizeit oder am Arbeitsplatz. Natürlich eignen sich die Pulse-Notebooks auch besonders für Kreative, egal ob Videofilmer oder Grafiker, Profi oder Amateur! Als Sahnehäubchen ist der Prozessor für Software optimiert, die KI nutzt.

Thomson Pulse: Komfort und Kompaktheit

Die Notebooks der Pulse-Reihe bieten ein Chassis, das Leichtigkeit und Robustheit vereint, insbesondere mit einer Außenverkleidung aus Metall, die ihnen ein elegantes Aussehen verleiht. Dasselbe gilt für die Kompaktheit mit einem Bildschirm mit sehr schmalen Rändern, wodurch die Größe im Verhältnis zum Platzbedarf maximiert wird. Die Pulse-Notebooks werden in zwei Bildschirmdiagonalen angeboten: in 14 und 16 Zoll – je nachdem, ob man Wert auf volle Mobilität oder auf visuellen Komfort legt. Die beiden Größen unterscheiden sich nur in den Abmessungen, die der Bildschirm vorgibt, das Pulse 16 ist etwa vier Zentimeter länger und zwei Zentimeter breiter. Die Dicke ist mit 1,9 Zentimeter identisch, ebenso wie das Gewicht mit 1,7 Kilo in beiden Versionen. Egal, ob man sich für den Pulse 14 oder den Pulse 16 entscheidet, die Leichtigkeit und Schlankheit ist auf jeden Fall gegeben!

Thomson Pulse: Grafikleistung und ein hochwertiger Bildschirm

Der Bildschirm ist natürlich ein zentrales Element eines jeden Computers, der für die Bild- und Videoverarbeitung bestimmt ist. In beiden Größen gibt es sie im 16:10-Format in Full-HD+ (1920×1200) oder QHD+ (2560×1600). Außerdem ermöglicht ein HDMI-Anschluss den Anschluss an einen Monitor für den Heimgebrauch. Im Bereich der Grafiken setzt Pantone den Maßstab für die Farbpalette. So sind alle Pulse-Geräte Pantone-zertifiziert und in der Lage, alle Nuancen des Spektrums getreulich und gleichmäßig auf der gesamten Bildschirmfläche wiederzugeben.

Die Grafikleistung ist natürlich von entscheidender Bedeutung, wobei zu beachten ist, dass für weniger schwere Arbeiten die integrierte ARC Graphics von Intel ausreicht. Für anspruchsvollere Aufgaben können Sie sich jedoch für einen NVIDIA-Grafikchip der neuesten Generation entscheiden, eine RTX 4050 mit 6 GB oder sogar eine RTX 4060 mit 8 GB. Diese Wahl erweitert auch die Kompatibilität mit NVIDIA Studio, das eine außergewöhnliche Leistung für 3D-Animationen, Videobearbeitung und Fotobearbeitung garantiert.

Und für anspruchsvolle Kreative: Software wie Autodesk, Photoshop, Lightroom, After Effects, Illustrator, Premiere oder DaVinci können die Leistung des Grafikchips voll ausschöpfen. Mit Studio bietet NVIDIA auch Tools zur Unterstützung der Kreativität an, wie NVIDIA Canvas, um KI-gestützte Landschaften zu erstellen.

Thomson Pulse: Dedizierte Prozessoren

Auch die Prozessoren kommen nicht zu kurz, denn die Pulse-Serie enthält Intel Core Ultra-Prozessoren der 14. Generation. Man hat die Wahl zwischen einem Core U5-125H mit 14 Kernen oder einem Core U7-155H mit seinen 16 Kernen. Sie wurden speziell für schwere Aufgaben wie Grafikdesign entwickelt. Außerdem enthalten sie eine NPU (Neuronal Processing Unit), die speziell für die Verarbeitung von Algorithmen des maschinellen Lernens, auf denen KI-Anwendungen basieren, vorgesehen ist. Sie kann zum Beispiel die Bilderkennung oder die Sprachverarbeitung beschleunigen. Auch der Arbeitsspeicher ist mit 16 oder 32 GB DDR5 mit 5600 MHz nicht zu verachten. Damit Bilder und Videoprojekte sehr schnell geladen werden können, erfolgt die Speicherung auf einer PCIe 4 M2 SSD mit einer Kapazität von 512 MB oder 1 GB. Die Kommunikation erfolgt über Wi-Fi 6E oder optional sogar 7. Schließlich sind die Anschlüsse mit Thunderbolt 4, USB-C, RJ45, HDMI und sogar einem Micro-SD-Kartenleser vielfältig. Und um all diese Power auch mobil nutzen zu können, brauchte es eine Akkulaufzeit von bis zu 12 Stunden mit einer einzigen Ladung.

Technische Daten

– Thomson Pulse 14

– Bildschirm: 14 Zoll Full-HD+ (1920×1200) oder QHD+ (2560×1600) Pantone Validated.

– Prozessor: Intel Core U5-125H mit 14 Kernen oder Core U7-155H mit 16 Kernen.

– Grafikchip: Intel ARC, NVIDIA RTX 4050 6GB oder NVIDIA RTX 4060 8GB.

– Arbeitsspeicher: 16 oder 32 GB DDR5 mit 5600 Mhz.

– SSD: M2 PCIe Gen 4 512 MB oder 1 GB.

– Betriebssystem: Windows 11 Pro

– Kommunikation: Wi-Fi 6E oder Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3

– 1 Thunderbolt 4 USB-C, 1 USB-C 3.2, 2 USB-A 3.2, 1 RJ45 Gigabit, 1 HDMI, 1 Micro-SD.

– Abmessungen und Gewicht: 31,7 x 23,5 x 1,9 cm, 1,7 kg.

– Empfohlener Verkaufspreis: ab 1099EUR zzgl. MwSt.

– Thomson Pulse 16

– Bildschirm: 16 Zoll Full-HD+ (1920×1200) oder QHD+ (2560×1600) Pantone Validated.

– Prozessor: Intel Core U5-125H mit 14 Kernen oder Core U7-155H mit 16 Kernen.

– Grafikchip: Intel ARC, NVIDIA RTX 4050 6GB oder NVIDIA RTX 4060 8GB.

– Arbeitsspeicher: 16 oder 32 GB DDR5 mit 5600 Mhz.

– SSD: M2 PCIe Gen 4 512 MB oder 1 GB.

– Betriebssystem: Windows 11 Pro

– Kommunikation: Wi-Fi 6E oder Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3

– 1 Thunderbolt 4 USB-C, 1 USB-C 3.2, 2 USB-A 3.2, 1 RJ45 Gigabit, 1 HDMI, 1 Micro-SD.

– Abmessungen und Gewicht: 35,8 x 25,8 x 1,9 cm, 1,7 bis 1,9 kg.

– Empfohlener Verkaufspreis: ab 1.199EUR zzgl. MwSt.

Fotos und weitere Informationen unter: https://www.dropbox.com/scl/fo/9kre92z7vdc3a6e113thr/ACrVTlXqGsDKqNgqFcDEOlc?rlkey=5gec5prqerlk7jxyy5xwo338t&st=19equrpw&dl=0

Über THOMSON

Seit 130 Jahren ist THOMSON maßgeblich an bahnbrechenden technologischen Revolutionen beteiligt und stets darauf bedacht, diese Innovationen für jedermann nützlich und zugänglich zu machen. Heute ist die Marke THOMSON im häuslichen Alltag zu einem festen Begriff geworden dank einer umfangreichen Palette praktischer, innovativer, zuverlässiger und eleganter Produkte und Lösungen: Fernsehen, Audio/Video, Telefonie, Computer, vernetzte Produkte, Haushalt- und Küchengeräte, Gesundheit und Wellness THOMSON ist eine Marke von Talisman Brands, Inc. Für mehr Informationen: www.mythomson.com

