Thriller-Autor ist Autor des Monats bei Thalia

Psychothriller `Nach dir der Tod´ von Phillip Eilinger deutschlandweit in allen Filialen

Dreieich, 01. Februar 2023 I Das eigene Buch auf Büchertischen deutschlandweit in allen Thalia-Buchhandlungen, Werbung und Promotion, Social Media – mit diesem Erfolg hat der Debüt-Autor Phillip Eilinger und seine Verlegerin Tanja Rörsch vom Mainwunder Media House nicht gerechnet. Der Autor wurde mit seinem Psychothriller „Nach dir der Tod“ von tolino media in Kooperation mit Thalia zum „Autor des Monats“ ausgewählt.

Das ihm diese Ehre einmal zuteil wird, damit hätte „Der Eilinger“, wie er von seinen Fans liebevoll genannt wird, niemals gerechnet. „Ich bin glücklich und überwältigt von der Erfahrung, den Rückmeldungen der Leser und der Unterstützung durch Thalia. Zu wissen, dass dieses Buch deutschlandweit ausliegen wird und hoffentlich in den Händen neugieriger Leser landet, ist atemberaubend.“ Phillip, der in seiner Freizeit auf Twitch streamt und seit vielen Jahren im bunten Berlin lebt, veröffentlichte mit „Nach dir der Tod´ sein erstes Buch, einen emotionsgeladenen Psychothriller über Liebe, Hass und die vielseitigen Gesichter der Angst.

Ausgewählt wurde „Nach dir der Tod´ von Phillip Eilinger von tolino media, die regelmäßig die vielversprechendsten Titel an die Buchhändler der tolino-Allianz empfehlen. „Wenn ein Titel dann dort überzeugt, wird dieser in großer Auflage bestellt und in den Filialen präsentiert“, so Anna Ott, Author Relations Managerin bei tolino media.

In „Nach dir der Tod´ liegt die Welt von Hanna nach der Trennung von ihrem Mann und dem Verlust ihrer Kinder in Trümmern. Ihre Vergangenheit ertränkt sie in Alkohol, doch das ändert nichts an der Leere, die sie langsam aufzufressen droht, während ihr das Schlimmste erst noch bevorsteht. Als sie und ihre Kinder plötzlich von einem Unbekannten bedroht werden, beginnt eine blutige Hetzjagd, die sie an den Rand der Verzweiflung treibt. Gemeinsam mit dem einzigen Freund, der ihr geblieben ist, versucht sie dem Psychopathen zu entkommen und das tödliche Spiel zu beenden.

Thriller-Fans kommen bei „Nach dir der Tod´ voll auf ihre Kosten: So schreibt eine Leserin: „Habe lange nicht so einen spannenden Thriller gelesen, der mich derart gefesselt hat.“ Buchbloggerin Miraskleinehobbywelt schreibt: „Es ist spannend und sehr abwechslungsreich, es ist brutal und absolut gnadenlos geschrieben und genau das gehört zu einem guten Buch dazu. Ich ziehe meinen Hut vor dem Autor, der hier ein tolles Debüt geschrieben hat.“

Ab Februar 2023 ist das Taschenbuch deutschlandweit in allen Thalia-Filialen erhältlich sowie Online auf Thalia.de. Buch bei Thalia kaufen Das E-Book ist exklusiv auf Amazon erhältlich.

Über den Autor

Phillip Eilinger lebt seit vielen Jahren in Berlin, stammt aber von der kleinen Ostseeinsel Fehmarn. Seit seiner Jugend schreibt er Geschichten für Gaming, Pen & Paper Rollenspiele und Live Events. In diesem Zusammenhang beschäftigt er sich seit über 20 Jahren mit Fantasy, Dark Fantasy und SciFi. Über Plattformen wie Twitch, Instagram und Twitter teilt er seine Reise mit einer wachsenden Community und liebt den Austausch mit anderen Autoren, Kreativen und Interessierten.

Über den Verlag

Mainwunder Media House ist ein Medienunternehmen mit den Geschäftsbereichen Marketing Agentur, Publishing und Management für Influencer und Autoren.

Mainwunder Media House ist ein Medienunternehmen mit den Geschäftsbereichen Marketing Agentur, Publishing und Management für Influencer und Autoren.

Kontakt

Mainwunder Media House

Tanja Rörsch

Heinrich-Heine-Str. 13

63303 Dreieich

061035091606

tanja.roersch@mainwunder.de

http://mainwunder.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.