Thycotic SCIM Connector 2.0 erhöht die Transparenz über Identitäten und Benutzerzugriffe

Mit der Veröffentlichung des System for Cross-domain Identity Management (SCIM) Connectors 2.0 ermöglicht der PAM Spezialist Thycotic ab sofort erweiterte Integrationen zwischen Identity-Providern und seinem Secret Server. Kunden profitieren jetzt von einer erhöhten Transparenz über sämtliche Identitäten und Benutzerzugriffe hinweg und können ihre IT-Sicherheit auf diese Weise nachhaltig verbessern.

Viele Unternehmen haben sowohl Privileged Access Management (PAM)- als auch Identity Governance and Administration (IGA)-Lösungen im Einsatz. Da diese Tools meist unabhängig voneinander arbeiten, fehlt den Sicherheitsverantwortlichen oft ein einheitlicher Überblick über alle vorhandenen Identitäten. Dieser Mangel an Transparenz erschwert nicht nur die Identitätsverwaltung sowie die Compliance-Dokumentation, sondern geht auch mit erhöhten Sicherheitsrisiken einher.

Mit dem SCIM Connector 2.0 stellt Thycotic seinen Kunden deshalb ab sofort ein Tool zur Verfügung, das eine Automatisierung und Interoperabilität des Benutzerzugriffs ermöglicht. Auf diese Weise erhalten die IT-Teams einen vollständigen Einblick in den Benutzerzugriff und die Rollenzuweisungen sowie in laufende Benutzer- und Rollenänderungen. Indem die Sicherheit im gesamten Unternehmen optimiert und die Bereitstellung von privilegiertem Zugriff rationalisiert wird, kann die Produktivität sowohl der IT-Teams als auch aller Endbenutzer nachhaltig gesteigert werden.

“Der Einsatz des SCIM 2.0 Connectors hilft Unternehmen bei der Überbrückung unterschiedlicher PAM- und IGA-Implementierungen und bietet Sicherheitsteams eine größere Transparenz und Kontrolle über privilegierte Konten im gesamten Unternehmen”, so Jai Dargan, Vice President of Product Management bei Thycotic. “Erweiterungsmöglichkeiten und Interoperabilität spielen im Produktportfolio von Thycotic eine entscheidende Rolle, da sie es den Unternehmen ermöglichen, andere Teile ihres Sicherheits-Stacks zu integrieren und so den Wert ihrer bestehenden Cyber-Verteidigungsinvestitionen zu maximieren.”

Ein Vorteil des neuen SCIM Connectors besteht darin, dass Unternehmen Workflows zur Synchronisierung, Bereitstellung oder Änderung von Berechtigungen im Secret Server direkt innerhalb ihrer IGA-Plattform einrichten können. Dabei wird der Connector als Webanwendung installiert und erlaubt es den Benutzern, Berechtigungen und URL-Pfade zur direkten Verbindung mit dem Secret Server einzurichten. Darüber hinaus können die User den Secret Server mit einem oder mehreren Standard-SCIM-Endpunkten verbinden.

“Die SCIM-Spezifikation, die der Thycotic-Konnektor verwendet, erleichtert die Verwaltung von Benutzeridentitäten in Cloud-basierten Anwendungen und Diensten”, ergänzt Dargan. “Sie reduziert die Kosten und die Komplexität der Benutzerverwaltungs-Operationen, indem sie ein gemeinsames Benutzerschema und ein Erweiterungsmodell sowie verbindliche Dokumente bereitstellt, um Muster für den Austausch dieses Schemas unter Verwendung von Standardprotokollen bereitzustellen.”

Thycotic SCIM Connector 2.0 erweitert die Liste der Identity Provider, mit denen Secret Server integriert werden kann, einschließlich Microsoft Identity Manager, Oracle Identity Manager, Oracle Identity Cloud Service und Salesforce.com.

Thycotic ist ein führender Anbieter Cloud-fähiger Privilege Access Management-Lösungen. Mehr als 10.000 Unternehmen weltweit, von kleinen Firmen bis zu Fortune 500-Unternehmen, setzen auf die Sicherheitstools von Thycotic, um privilegierte Konten zu verwalten und vor Missbrauch zu schützen, eine Least Privilege-Strategie umzusetzen und Compliance-Richtlinien zu erfüllen. Indem das Unternehmen die Abhängigkeit von komplexen Sicherheitswerkzeugen hinter sich lässt und stattdessen Produktivität, Flexibilität und Kontrolle in den Vordergrund stellt, eröffnet Thycotic Unternehmen jeder Größe den Zugang zu effektivem Enterprise-Privilege Account Management. Hauptsitz von Thycotic ist Washington D.C. mit weltweiten Niederlassungen in Großbritannien und Australien. Weitere Informationen unter www.thycotic.com

Firmenkontakt

Thycotic Europe

Stefan Schweizer

Aldwych House 71-91

WC2B 4HN London

+49 (0) 175 2050 616

stefan.schweizer@thycotic.com

http://www.thycotic.com

Pressekontakt

Weissenbach PR

Dorothea Keck

Nymphenburger Straße 90e

80636 München

089 55067770

thycotic@weissenbach-pr.de

http://www.weissenbach-pr.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.