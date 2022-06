thyssenkrupp Materials Services verbessert Kundenorientierung mit intelligenter Bestellverarbeitung

Das Unternehmen stellt auf der SSO Digital Week Europe 2022 die Implementierung einer internationalen Lösung zur automatisierten Bestellverarbeitung mit smart ORDER von Insiders Technologies vor.

Kaiserslautern, 14. Juni 2022 – Insiders Technologies, technologisch führender Anbieter von Software für intelligente Prozessautomatisierung, erläutert gemeinsam mit seinem Kunden thyssenkrupp Materials Services auf der SSO Digital Week Europe 2022, wie sie die internationale Auftragsabwicklung mit Künstlicher Intelligenz transformieren konnten.

thyssenkrupp Materials Services ist der größte werksunabhängige Werkstoff-Händler und -Dienstleister der westlichen Welt und fokussiert sich auf die Lieferung von Roh- und Werkstoffen sowie Produkte und Dienstleistungen im Bereich Supply Chain Management. Das Digital Technology Office des Unternehmens steht dafür, Digitalisierung als Geschäftsstrategie zu begreifen, kundenorientierte Lösungen im Tagesgeschäft zu implementieren und Vorreiter in einem sich wandelnden Industrieumfeld sein. Im Jahr 2018 begann das Unternehmen seinen ehrgeizigen Weg, ein Kernelement des Erfolgs eines jeden Unternehmens zu transformieren: den Vertrieb. Mit Insiders Technologies, dem führenden Experten für intelligentes Input Management aus Kaiserslautern, war schnell der passende Wegbegleiter gefunden und eine starke Innovationspartnerschaft entstand.

In einem Vortrag mit dem Titel „Forging customer centricity in sales – A case study on Intelligent Document Processing @ thyssenkrupp Materials Services“ berichten Dr.-Ing. Arne Conrad, Head of Process Automation Hub bei thyssenkrupp Materials Services, und Jana Wendenburg, Business Development Manager bei Insiders Technologies, wie der Werkstoff-Händler und -Dienstleister Künstliche Intelligenz zur Transformation ihrer internationalen Auftragsabwicklung einsetzt. Sie schildern, wie ein kleines Pilotprojekt in der Auftragsabwicklung mit smart ORDER schnell zu einer globalen Lösung ausgebaut werden konnte und den Ausgangspunkt für eine Reihe innovativer Lösungen rund um das intelligente Input Management bildete. In ihrem Vortrag gehen sie darauf ein, welche Hürden das Projektteam nehmen musste, welche Erfolge es feiern konnte und welche Pläne in der Zukunft umgesetzt werden sollen.

Dr.-Ing. Conrad startete seine Karriere 2019 als Projektleiter im Bereich operative Digitalisierung im Digital Transformation Office von thyssenkrupp Materials Services. Seit diesem Jahr ist er als Head of Process Automation tätig und konzentriert sich in dieser Funktion stark auf die digitale Prozessautomatisierung.

Die digitale Fachkonferenz SSO Digital Week Europe findet in diesem Jahr vom 21. bis 23. Juni 2022 statt. Der Vortrag von thyssenkrupp Materials Services und Insiders Technologies ist für Dienstag, den 21.6., 11.30 Uhr CET eingeplant. Die Teilnahme an dem Event ist kostenlos, Interessierte müssen sich dafür lediglich vorab registrieren.

Mehr Informationen und die Möglichkeit zur Registrierung für die Fachkonferenz SSO Digital Week Europe 2022: https://www.ssonetwork.com/events-sso-digital-week-europe

Weitere Informationen zur intelligenten Software für effiziente Order-to-Cash-Prozesse unter: https://insiders-technologies.com/de/o2c-automation/

Insiders Technologies ist das erfolgreichste Spin-off des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz (DFKI). Das vielfach ausgezeichnete Produkthaus ist technologisch führender und marktetablierter Anbieter von KI-basierter Software für intelligente Prozessautomatisierung. Über 3.000 Unternehmen weltweit setzen für ihre Dokumentverarbeitung und Kundenkommunikation auf Insiders Produkte und Cloud-Services. https://www.insiders-technologies.com/

Firmenkontakt

Insiders Technologies GmbH

Dr. Stephan Stuhlmann

Brüsseler Str. 1

67657 Kaiserslautern

+49 631 92081 1639

s.stuhlmann@insiders-technologies.de

https://www.insiders-technologies.de/

Pressekontakt

bloodsugarmagic GmbH & Co. KG

Bernd Hoeck

Gerberstr. 63

78050 Villingen-Schwenningen

+49 7721 9461 220

bernd.hoeck@bloodsugarmagic.com

http://www.bloodsugarmagic.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.