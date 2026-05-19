Tickets jetzt erhältlich: Neues Erlebnis im Edge NYC startet am 11. Juni

Edge NYC präsentiert New Yorks größtes Kaleidoskop und sieben neue immersive Welten jenseits des Skyline-Erlebnisses

Edge at Hudson Yards, die höchste Aussichtsplattform mit Innen- und Außenbereich der westlichen Hemisphäre, präsentiert ab dem 11. Juni 2026 eine neue dauerhafte immersive Indoor-Erlebniswelt. Das neue Erlebnis umfasst unter anderem das größte Kaleidoskop New Yorks sowie eine beeindruckende, zweigeschossige Installation mit 200 rotierenden, kinetischen Spiegeln. Ergänzt wird das Konzept durch fünf weitere multisensorische, wetterunabhängige Installationen, die Licht, Farben und Klänge der Stadt New York auf spielerische Weise neu interpretieren. Vor der spektakulären Skyline der Stadt zeigt das neu gestaltete Indoor-Erlebnis von Edge die Stadt in einem ganz neuen Licht.

Tickets für das neue Erlebnis im Edge NYC sind ab sofort unter https://www.edgenyc.com/experiences/ erhältlich und die Preise beginnen bei 49 US-Dollar. Edge NYC bleibt bis zur offiziellen Premiere der neuen Erlebniswelt im kommenden Monat weiterhin sieben Tage die Woche geöffnet.

Sieben neue Installationen umgeben die Besucher mit der Magie der Stadt, noch bevor sie die Outdoor-Aussichtsplattform des Edge NYC betreten. Diese Indoor-Erlebnisse umfassen:

Prism: Das Erlebnis beginnt hier, wenn Besucher durch das „Objektiv“ eines sich ständig verändernden Prismas schreiten, in dem sich die wechselnden Bilder von New York City in neue Winkel, Farben und Muster brechen und so eine dynamische, visuelle Transformation der Stadt entsteht.

Pulse: Mehr als 350 leuchtende, farbwechselnde Kugeln umgeben die Besucher und reagieren auf ihre Bewegung mit pulsierenden weißen Lichtimpulsen. So entsteht für jeden Gast ein einzigartiges, individuell erlebbares visuelles Spektakel.

Skyrise: Die Geschwindigkeit der Stadt wird in einem filmreifen Aufzugserlebnis spürbar, das mit visuellen und akustischen Effekten die Erfahrung simuliert, in weniger als einer Minute 100 Stockwerke über Manhattan aufzusteigen.

Reflections: Ein Wald aus 200 sich drehenden Spiegelflächen lädt zum Eintauchen ein, wobei sich die Elemente scheinbar den Besuchern zuwenden. Die kinetische Skulptur beeindruckt mit dynamischen, auf Bewegung reagierenden Lichtshows und sorgt für ein eindrucksvolles, immersives Erlebnis.

Kaleidoscope: Eine Reise durch mehrere riesige Kaleidoskop-Räume – darunter das größte Kaleidoskop New Yorks – in denen sich Licht und Farben kontinuierlich verändern und in allen Richtungen reflektiert werden, untermalt von eigens komponierter Musik. Ergänzende Bereiche bieten wechselnde Muster, Fotospots sowie interaktive Elemente, die sich im Tagesverlauf stetig weiterentwickeln.

Crystal Cave: Unter einer rund 7,5 Meter hohen Decke aus riesigen Kristallen bewegen sich die Besucher durch eine Installation, in der das Licht eingefangen und in regenbogenartige Farbspiele auf den Boden projiziert wird.

Infinite City: Die Installation umfasst 18 großformatige, lichtdurchflutete Säulen, die von den Wolkenkratzern New Yorks inspiriert sind. Ihre spiegelnden und lichtdurchlässigen Oberflächen reflektieren die Skyline und reagieren auf die Bewegungen der Besucher mit wellenartigen Farb- und Klangverläufen.

Edge NYC ist bekannt für seine 345 Meter hohe Aussichtsplattform im Freien sowie einen 360-Grad-Blick auf die Skyline. Das neue Indoor-Erlebnis erweitert das bisherige Angebot weit über die reine Aussicht hinaus, indem es Umgebungen schafft, die sich je nach Tageszeit, Besucherbewegung und Lichtverhältnissen verändern.

Um dieses umfangreiche kreative Projekt zu realisieren, hat Hudson Yards Experiences, das Team hinter Edge NYC, mit international renommierten Studios für Experience Design und Entertainment zusammengearbeitet, darunter Moment Factory, Journey sowie SOFTlab.

Die Neugestaltung des Innenbereichs von Edge NYC umfasst zudem das neue Skyline Bar & Cafe von Tao Group Hospitality. Die von Chief Culinary Officer Chef Ralph Scamardella kuratierte Speisekarte bietet eine gehobene Auswahl an Frühstücks-, Lunch- und Afternoon-Snack-Optionen, inspiriert von den ikonischsten Gerichten New Yorks. Dazu zählen unter anderem Mini-Smoky-Bagel-Bites, Babka-Pastry-Sticks, Wagyu-Hot-Dogs sowie Mini-Cannoli. Auch die rund 560 Quadratmeter große Dining- und Eventfläche oberhalb von Edge wurde umfassend neu gestaltet und greift gestalterisch die ikonische Art-Deco-Architektur Manhattans auf. Zu den neuen kulinarischen und nightlife-orientierten Konzepten von Tao Group Hospitality zählen das neu interpretierte Restaurant „Peak with Priceless“, die neue Avenue Sky Lounge sowie die saisonale Rückkehr des Marquee Skydeck im Edge NYC.

Als offizieller Partner von Hudson Yards können Mastercard-Karteninhaber exklusive „Priceless Experiences“ im Edge NYC genießen, darunter bevorzugter Eintritt sowie Early Access zum Edge. Weitere Informationen finden Sie unter priceless.com/hudsonyards.

Wer das neue Edge NYC bereits diesen Sommer als einer der Ersten erleben möchte, kann Tickets ab sofort unter https://www.edgenyc.com/experiences/ erwerben.

Edge ist die höchstgelegene Aussichtsplattform mit Innen- und Außenbereich der westlichen Hemisphäre und bietet einen unvergleichlichen 360-Grad-Blick auf die berühmte Skyline von New York City. In 345 Metern Höhe, im 100. Stock des 30 Hudson Yards, verfügt der Außenbereich über einen Glasboden, schräge Glaswände und im Freien verlaufende Stufen, die vom 100. bis zum 101. Stock führen. Im Sommer 2026 werden neue, immersive Innenbereiche und Gastronomieangebote eröffnet, die Besucher auf eine farbenprächtige Reise in den Himmel entführen. Besucher können in den Bars des Edge köstliche Speisen und Getränke in luftiger Höhe genießen oder das „Peak with Priceless“ besuchen, das von der Tao Group Hospitality betrieben wird. Weitere Informationen finden Sie auf www.edgenyc.com

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