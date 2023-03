Tiefenhypnose Hamburg bei Eifersucht | Elmar Basse

Hypnose gegen Eifersucht in der Praxis für Hypnose Hamburg bei Dr. phil. Elmar Basse

Medizinische Hypnosetherapie in der Praxis für Hypnose Hamburg bei Dr. phil. Elmar Basse ist ein erprobtes und bewährtes Verfahren zur Heilbehandlung in einem weiten Bereich von Anwendungen:

Sehr beliebt und verbreitet ist die Rauchentwöhnung mit Hypnose bei Elmar Basse. Unter Coronabedingungen haben viele Menschen wieder mit dem Rauchen begonnen oder – auch und gerade viele Jugendliche – mit dem Rauchen angefangen. Hypnose kann ein hilfreicher Weg sein, mit dem Rauchen aufzuhören, sagt Elmar Basse von der Praxis für Hypnose Hamburg.

Des Weiteren ist das Thema Abnehmen für viele Menschen sehr leidig. Mit bloßer Willenskraft lassen sich hier laut Elmar Basse oft nicht die gewünschten Erfolge erzielen, vielmehr droht nicht selten ein Jojoeffekt. Hingegen kann die Tiefenhypnose, wie sie Elmar Basse in seiner Praxis für Hypnose Hamburg anwendet, bei vielen Menschen heilsam und vom Übergewicht befreiend wirksam werden.

Auch der Missbrauch von Alkohol ist ein wichtiges Thema, das die Betroffenen häufig zu Elmar Basse in die Praxis für Hypnose Hamburg führt. Dabei hat es sich als am sinnvollsten und den größten Erfolg versprechend erwiesen, zumindest für einen eingrenzbaren Zeitraum erst einmal ganz mit dem Trinken von Alkohol aufzuhören, also eine klare Unterbrechung des bisherigen Trinkverhaltens vorzunehmen, damit das Innere sich neu sortieren und befreien kann.

Nur scheinbar außerhalb dieser Auflistung liegt das Thema der Eifersucht. Tatsächlich ist es aber laut dem Hypnosetherapeuten Dr. phil. Elmar Basse von der Praxis für Hypnose Hamburg so, dass auch das Eifersuchts-Thema viel mit anderen Suchtthemen zu tun hat:

Die Betroffenen sind wie gefangen in ihrem durch die Eifersucht befallenen Denken, Fühlen und Handeln. Obwohl sie mit ihrem bewussten Verstand oftmals durchaus verstehen, dass ihr Erleben und Verhalten nicht angemessen ist, sondern nicht selten sogar zerstörerisch für ihre Beziehungen wirken kann, kommen sie trotzdem mit Verstehen und Willenskraft nicht davon los. Sie neigen, so beschreibt es der Hypnosetherapeut Elmar Basse von der Praxis für Hypnose Hamburg, dazu, immer weiterzumachen auf ihrem Eifersuchtsweg, ohne sich stoppen zu lassen. Nicht selten lassen sie erst, und dann auch nur momenthaft oder phasenweise, von der inneren und äußeren Artikulation der Eifersucht ab, wenn gewissermaßen seelisch und körperlich erschöpft sind. Dann aber geht es bald weiter. Der Eifersucht nachzugeben, zum Beispiel indem sie bestimmte Kontrollhandlungen vornehmen, wie etwa die emails des Partners beziehungsweise der Partnerin zu checken oder ihre Social-Media-Accounts, bringt nur eine kurzfristige Erleichterung. Schnell droht der Zweifel, die nagende Unsicherheit wiederzukommen und die Eifersuchtsaktivitäten werden weitergeführt.

Hypnose, insbesondere Tiefenhypnose, wie sie Elmar Basse in seiner Praxis für Hypnose Hamburg seit vielen Jahren anbietet, kann ein Weg aus dieser Problematik sein. Denn erst wenn Menschen sich innerlich von einem problematischen Erleben und Verhalten lösen, kann auch ein Heilungsprozess vonstattengehen. Gerade deshalb ist laut Elmar Basse eine möglichst tiefe Trance, also eine Tiefenhypnose, ein vielversprechender Heilungsweg, den schon viele Menschen erfolgreich beschritten haben.

Macht Erfahrung nicht oft den Unterschied? Klienten profitieren von der täglichen, intensiven Arbeit, die Dr. phil. Elmar Basse mit Hypnose ausübt und die ihm eine große Erfahrung eingebracht hat.

In seiner Praxis für Hypnose Hamburg bietet der Heilpraktiker für Psychotherapie Elmar Basse seit vielen Jahren klinische Hypnose und Hypnosetherapie an. Klinische Hypnose bei Elmar Basse kann bei einer großen Bandbreite von Anliegen helfen. Dazu zählen unter anderem die Raucherentwöhnung und die Gewichtsreduktion, aber auch die Behandlung von Ängsten und Schmerzen und vieles andere mehr. Gerne können Interessenten sich auch telefonisch oder per mail melden, um anzufragen, ob ihr Anliegen mit Hypnose bei Elmar Basse behandelt werden kann. Die Terminvereinbarung kann telefonisch erfolgen. Es steht aber auch ein Online-Terminkalender im Internet bereit, über den die Terminvereinbarung direkt elektronisch erfolgen kann.

