Tierärzte in der Verantwortung für Tier, Mensch +Umwelt

AVA-Tierärztetagung -5.bis 8. Oktober: „Tierärztliche Bestandsbetreuung im Rinder- und Schweinebetrieb“, in Bad Salzschlirf (Nähe Fulda)

Den Arzneimitteleinsatz im landwirtschaftlichen Betrieb reduzieren; Tiergesundheit, Tierschutz und Tierwohl optimieren: Dazu bietet die Agrar- und Veterinär-Akademie (AVA), eine Fortbildungsgesellschaft für Tierärzte und Landwirte, vom 5. bis 08.Oktober 2022 eine viertägige Fortbildungsveranstaltung für Nutztierärzte und -ärztinnen unter dem Generalthema „tierärztliche Bestandsbetreuung im Rinder- und Schweinebetrieb“, in Bad Salzschlirf (Nähe Fulda) an.

Diese mittlerweile 22. AVA-Haupttagung, das „Jahresevent“ der Agrar- und Veterinär-Akademie (AVA) für Tierärzt*innen der Nutztierpraxis, wird kaum an Attraktivität, fachlicher Kompetenz und Knowhow zu überbieten sein, was bisherige AVA-Veranstaltungen immer wieder bewiesen haben. Das Tagungsprogramm ist festgezurrt und kann auf der AVA-Homepage unter www.ava1.de abgerufen werden.

Aktuelle Themen aus allen Bereichen der tierärztlichen Nutztier-Bestandsbetreuung werden während der Fortbildungstage in getrennten Sektionen (Rind und Schwein) intensiv diskutiert. Die Agrar- und Veterinär- Akademie (AVA) ist bekannt für ihre Fortbildungen mit absoluter Praxisnähe. Oberste Prämisse der AVA-Fortbildungen sind Tierwohl, Tierschutz und Verbraucherschutz. AVA-Fortbildungen helfen Arzneimittel sparen!

Die Vielzahl der Facetten einer modernen tierärztlichen Bestandsbetreuung, nach neuester tiermedizinischer und landwirtschaftlicher Wissenschaft, geben den Tierärzten mit international hoch anerkannten Referenten praktische Hinweise und Tipps, die direkt für die tägliche tierärztliche Arbeit auf den Tierhaltungsbetrieben umsetzbar sind. Eine Vielzahl von zusätzlichen Workshops in der Rinder- und Schweinesektion runden die AVA-Tierärztetagung ab. Natürlich erfüllen alle Tagungsbeiträge vollständig die Fortbildungsvoraussetzungen der Akademie für tierärztliche Fortbildung (ATF).

Persönlich treffen – persönlich diskutieren – face to face fachlich austauschen. Den Rahmen dazu bietet das Tagungshotel AQUALUX, welches nicht nur zum Tagen, sondern ist auch ein ausgewiesenes Wellness- und Spahotel mit Massagen, Kosmetik-Treatments und Körperbehandlungen ist. Es gibt Ruheräume, Relaxbereiche, Pool, Solebecken und Saunalandschaften. Somit stehen mitangereisten Partner*innen der Tagungsbesucher eine Vielzahl von „Erholungsmöglichkeiten“ zur Verfügung, die selbstverständlich gerne parallel zu den Fortbildungsbeiträgen genutzt werden können. Die AVA-Haupttagung ist weit mehr als nur eine reine Fortbildungsveranstaltung. Weitere Infos auf der AVA-Homepage unter www.ava1.de , bzw. per Mail info@ava1.de , oder telefonisch unter +49-2551-7878.

Die AVA ist eine Fortbildungsgesellschaft mit dem Ziel der Aus- und Weiterbildung und der Verteilung von Informationen für den landwirtschaftlichen und tiermedizinischen Bereich. Gleichzeitig ist die AVA ein Forum für Landwirte und Tierärzte, die die Herausforderungen der Produktion gesunder Nahrungsmittel in den nächsten Jahrzehnten in den Blick nimmt.

Ziel der Agrar- und Veterinär-Akademie ist es, die Probleme der modernen, nachhaltigen Landwirtschaft und Tierhaltung zu erörtern. Wir wollen gemeinsam Wege finden, um tiergerecht, praxisbezogen und verbraucherorientiert zu arbeiten. AVA-Fortbildungen helfen Arzneimittel einsparen! Ernst-Günther Hellwig, Gründer und Leiter der AVA, Steinfurt, Burgsteinfurt

Ernst-Günther Hellwig

Agrar- und Veterinär-Akademie (AVA) EG Hellwig

Wettringer Straße 10 – D 48565 Steinfurt-Burgsteinfurt

fon: +49-(0)2551- 7878 fax: +49-(0)2551-83 43 00

info@ava1.de www.ava1.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.