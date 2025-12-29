Tierheim Tierfutter informiert über die kritische Lage in Tierheimen und die effektive Unterstützung durch Futterspenden. Insbesondere ausländische

Tierheim Tierfutter macht schier unmögliches möglich

Tierheime erhalten dringend benötigte Unterstützung durch Futterspenden

Horb, 28.12.2025

Durch intensive Aufklärungsarbeit und abgeschlossene Futterpatenschaften möchte das Unternehmen die Versorgung der Tierheime mit hochwertigem, kostenlosem Futter sicherstellen.

Die dadurch eingesparten Kosten können die Tierheime die Mittel für andere notwendige Maßnahmen einsetzen.

Dramatische Situation in Tierheimen

Tierheim Tierfutter beschreibt die alarmierende Situation in vielen Tierheimen und Tierschutzvereinen, die zunehmend von der großen Anzahl von Hunden überlastet sind, insbesondere solche, die aus Tötungsstationen gerettet wurden. Die ausländischen Organisationen fühlen sich oft überfordert angesichts der Flut von Tieren und der damit verbundenen Herausforderungen. Diese Situation verlangt nach dringenden Maßnahmen und Unterstützung, um den Tieren eine angemessene Pflege und Unterkunft bieten zu können.

Effektive Hilfe durch Futterpatenschaften

Tierheim Tierfutter hebt hervor, dass durch engagierte Aufklärungsarbeit und das System der Futterpatenschaften wertvolle Hilfe geleistet werden kann. Diese Patenschaften ermöglichen es dem Unternehmen, hochwertiges und kostenfreies Tierfutter direkt an die Bedarfsträger zu liefern. Tierheim Tierfutter sieht hierin eine nachhaltige Lösung, die es den Einrichtungen erlaubt, eingesparte Ressourcen in andere wichtige Bereiche wie medizinische Versorgung und erforderliche Sanierungen zu investieren.

Aufklärungsarbeit als Schlüssel zur Veränderung

Tierheim Tierfutter betont die Wichtigkeit der Aufklärungsarbeit an Infoständen, um das öffentliche Bewusstsein für die dramatische Tierheimsituation zu schärfen. Durch umfassende Informationskampagnen wird das Verständnis für die Bedürfnisse und Herausforderungen der Tierheime gefördert. Die Organisation hofft, durch diese Anstrengungen noch mehr Futterpaten und Unterstützer zu gewinnen, die langfristig zur Lösung der strukturellen Problemstellungen in den Einrichtungen beitragen können.

Vereinfachte Kostenstruktur durch Futterspenden

Die Bereitstellung kostenfreier Futtermittel durch Tierheim Tierfutter verschafft den Tierheimen eine erheblich vereinfachte finanzielle Lage. Tierheim Tierfutter betont, dass durch die gesparten Ausgaben die Einrichtungen die Möglichkeit erhalten, in andere dringend benötigte Bereiche zu investieren. Dies könnte die veterinärmedizinische Versorgung betreffen, dringend erforderliche Umbauten oder Erweiterungen der Kapazitäten, um noch mehr Tieren eine Zuflucht bieten zu können.

Tierheim Tierfutter ist ein führendes Unternehmen in der Bereitstellung von Tiernahrung zur Unterstützung von Tierheimen und Tierschutzorganisationen. Das Engagement liegt im Wohl von Tieren, die dringend Hilfe benötigen. Durch innovative Unterstützungssysteme wie Futterpatenschaften wird ihr Ziel einer nachhaltigen Verbesserung der Situation von geretteten Tieren verfolgt.

Aktuelle Auslieferungen sowie Bilder mit Dankschreiben können Sie hier bei Tierheim Tierfutter einsehen:

Tierheim Tierfutter Auslieferungen, Fotos und Dankschreiben

„Tierheim Tierfutter versorgt Tierheime in ganz Europa mit hochwertigem und kostenlosem Hunde- und Katzenfutter. Die Situation im östlichen Europa ist verheerend. Deutsche Tierschutzvereine retten Hunde und Katzen vor der Tötungsstation und versorgt Sie mit hochwertigem Hunde- und Katzenfutter bis zur Vermittlung nach Deutschland. Genau da wollen und können wir, die Firma Tierheim Tierfutter, ansetzen. Tierheim Tierfutter sammelt Hunde- und Katzenfutter als Sachspende und leitet das dringend benötigte Futter an die Tierheime kostenlos weiter. Das ist unser Beitrag von Tierheim Tierfutter damit die Tiere gesund an ein neues und schönes Zuhause vermittelt werden können.“

