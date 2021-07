Tierherberge Kamp-Lintfort öffnet wieder

Normalbetrieb nach mehr als einem Jahr Schließung oder Einschränkungen

Endlich ist es so weit: Mehr als ein Jahr lang waren die Tore der Tierherberge Kamp-Lintfort wegen der Corona-Krise geschlossen oder nur mit Einschränkungen passierbar. Ab sofort (Donnerstag, 15. Juli 2021) wird das Tierheim wieder im Normalbetrieb geöffnet – natürlich unter Einhaltung aller noch geltenden Hygienemaßnahmen. Damit sind ab sofort Spaziergänge mit den Hunden und Besuche beispielsweise zum Kuscheln mit den Katzen wieder möglich, so der Bund Deutscher Tierfreunde e.V. als Träger des Tierheims.

Für alle Tiervermittlungen sollte vorab ein Termin, der selbstverständlich jeder Zeit möglich ist, vereinbart werden. Telefonisch erreichbar ist die BDT-Tierherberge wie gewohnt täglich von 8 – 18 Uhr unter 02842 -9283213. Sollte Interesse an der Vermittlung eines Hundes bestehen, sollte der Fragebogen zur Übernahme eines Hundes vollständig ausgefüllt und gemailt werden. Dieser ist auf der Startseite der Homepage zu finden ( www.tierherberge-kamp-lintfort.de ).

Das Coronavirus hatte viele Tierheime in Deutschland hart getroffen. So auch die BDT-Tierherberge Kamp-Lintfort. Zum Schutz der Mitarbeiter, die die Versorgung der Tiere sicherstellen, wurden die Tore der BDT-Tierherberge in Kamp-Lintfort im März 2020 geschlossen. Mit der Besuchersperre sollten die Tierpflegerinnen und -pfleger vor einer nicht auszuschließenden Ansteckung mit dem Virus durch Besucher oder Besuchergruppen geschützt werden. Sollte auch nur ein Mitarbeiter erkranken, müssten auch die Kolleginnen in Quarantäne. Dann wäre die Versorgung der zahlreichen Tiere nicht mehr gewährleistet gewesen.

Die Öffnungszeiten sind:

Dienstag : 10 – 12 Uhr

Donnerstag : 14 – 17 Uhr

Samstag & Sonntag : 14 – 17 Uhr

Der Bund Deutscher Tierfreunde e.V. mit Sitz im nordrheinwestfälischen Kamp-Lintfort ist ein überregionaler Tierschutzverein.Der 1999 gegründete BDT e.V. unterhält zwei eigene Tierheime in Kamp-Lintfort sowie in Weeze und unterstützt rund 30 Tierheime und Tierschutzvereine im gesamten Bundesgebiet. Der BDT e.V. ist ein Verein für Tier-, Natur- und Artenschutz. Das Tierheim in Kamp-Lintfort feierte 2014 bereits sein zehnjähriges Bestehen.

Firmenkontakt

Bund Deutscher Tierfreunde e.V.

Martina Klein

Am Drehmanns Hof 2

47475 Kamp-Lintfort

02842/92 83 20

presse@bund-deutscher-tierfreunde.de

http://www.bund-deutscher-tierfreunde.de

Pressekontakt

Bund Deutscher Tierfreunde e.V.

Harald Debus

Am Drehmanns Hof 2

47475 Kamp-Lintfort

02842/92 83 20

presse@bund-deutscher-tierfreunde.de

http://www.bund-deutscher-tierfreunde.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.