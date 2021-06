Tierisches Naturspektakel im ELA Quality Resort Belek

Nicht nur Gäste vertrauen dem ELA Quality Resort Belek in Sachen Sicherheit, Gesundheit und Ruhe: Auch tierische Bewohner fühlen sich auf dem Resortgelände gut aufgehoben. Der neueste VIP-Gast ist eine Schildkröte. Ein Schildkrötenweibchen der Spezies Caretta-Caretta, zu Deutsch unechte Karettschildkröte, hat nun am Strand vom ELA Quality Resort ihre Eier gelegt. In zwei Monaten werden die Schildkrötenbabies schlüpfen.

Im Mittelmeer findet man heute nur noch drei Schildkrötenarten, darunter die besagte unechte Karettschildkröte. Diese Schildkrötenart kann mitunter sehr groß werden: So wiegt die größte Caretta-Caretta 140 Kilogramm und ist ungefähr 120 Zentimeter lang. Das kleinste Exemplar ist beeindruckende 80 Zentimeter lang. Im Wasser können sie durch ihre starken Vorderflossen eine Geschwindigkeit von bis zu 30 km/h erreichen.

Die türkische Riviera ist ein beliebter Nistplatz für sie: Die unechte Karettschildkröte, die nun am Strand des ELA Quality Resorts ihre Eier gelegt hat, wurde ebenfalls dort geboren. Die unechten Karettschildkröten kehren nämlich zum Eier legen immer dorthin zurück, wo sie selbst geschlüpft sind. Das engagierte Team des Resorts hat das Schildkrötennest unverzüglich abgesperrt, damit dieses in keinster Weise beschädigt wird. Generell liegt die Nistzeit der Caretta-Caretta zwischen Juni und August, sodass Gäste insbesondere im Spätsommer gute Chancen haben, mit eigenen Augen zu erleben, wie die kleinen Schildkröten sich auf dem Weg ins Mittelmeer machen.

Auch die kleinen Gäste werden im Rahmen des Everland Q Kids Clubs an dieses wichtige Thema ran geführt – ganz nach dem Edutainment-Prinzip für das das Resort bekannt ist.

Das ELA Quality Resort Belek gehört mit 583 exklusiven Zimmern, Suiten und Villen zu den besten Luxusresorts in der Türkei. Dank einer außergewöhnlich großen Poollandschaft, dem ausgezeichneten Ab-i-Zen Spa & Wellness Center sowie der Erlebniswelt Everland Q kommen Gäste aller Altersgruppen auf ihre Kosten. Mit einem Buffetrestaurant und sieben à-la-carte-Restaurants erwartet die Gäste des Resorts eine facettenreiche Küche. Belek gehört zu den beliebtesten Zielen für deutsche Touristen in der Türkei. Seine Lage an der türkischen Riviera, der feine Sandstrand und das umfangreiche Kulturangebot machen den Ort gleichermaßen attraktiv für Familien, Paare und aktive Reisende. Das ELA Quality Resort Belek ist lediglich 35 Minuten vom internationalen Flughafen Antalya entfernt. Weitere Informationen über das ELA Quality Resort Belek finden Sie im Internet unter www.elaresort.com

