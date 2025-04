TierklinikenNet erweitert Angebot um Reptilien-Themen

Das bekannte Tierportal bietet nun auch fundierte Informationen zu Bartagamen, Leguanen, Schildkröten und Geckos.

TierklinikenNet hat sich in den vergangenen Jahren als unverzichtbare Online-Plattform für Tierhalter etabliert und erweitert sein Angebot nun erheblich: Neben den etablierten Kategorien zu Hunden, Katzen, Pferden und Kleintieren wie Meerschweinchen, Kaninchen und Chinchillas finden Tierfreunde auf TierklinikenNet jetzt auch ausführliche Fachartikel zur Haltung, Pflege und Gesundheit von Reptilien. Die neue Rubrik umfasst dabei eine breite Auswahl an heimischen und exotischen Arten – von der populären Bartagame (Pogona vitticeps) über verschiedene Leguan-Arten bis hin zu Wasserschildkröten und Geckos.

Seit der Gründung des Portals durch die UPA Verlags GmbH stand TierklinikenNet für eine verlässliche, fachlich fundierte Informationsquelle. Die Redaktion, die sich bei Veterinärmedizinern, erfahrenen Züchtern und langjährigen Haltern informiert, hat das Angebot kontinuierlich ausgebaut. Die inhaltliche Tiefe reicht von grundsätzlichen Rasse- und Artporträts bis zu Artikeln über Orthopädie, Dermatologie, Augen- und Zahnheilkunde beim Hund und bei Katzen sowie weiteren Tierarten. Nun erweitert TierklinikenNet diesen Ansatz mit gezielten Beiträgen für Reptilienhalter:

Bartagame – Die australischen Wüstenechsen zählen zu den beliebtesten Reptilien in heimischen Terrarien. TierklinikenNet beleuchtet ihre Anatomie, Ernährung, Fortpflanzung und artgerechte Terrarieneinrichtung. So stehen etwa Artikel zur richtigen Temperaturabstufung, UVB-Beleuchtung und dem Einsatz natürlicher Sandsubstrate zur Verfügung. Darüber hinaus informieren die Autoren über typische Erkrankungen wie Zahn- und Kieferfehlstellungen oder Parasitenbefall.

Leguane – Ob Grüner Leguan (Iguana iguana) oder Malachit-Stachelleguan (Enyalioides palpebralis) – die Haltung dieser Großechsen erfordert besonderes Know-how. TierklinikenNet stellt innovative Konzepte zur Terrariengestaltung vor, erläutert das Spektrum geeigneter Pflanzenfutterpflanzen und erläutert, welche Gesundheitschecks bei Reptilien tierärztlich möglich sind. Detaillierte Grafiken verdeutlichen, wie Morphologie und Verhalten dieser Arten zusammenhängen und welche Symptome bei Vitamin-D3- oder Kalziummangel auftreten.

Schildkröten – Wasserschildkröten und Landschildkröten haben auf TierklinikenNet eigene Informationsrubriken erhalten. Neben Nährstofftabellen zum Vergleich von Calcium-, Phosphor- und Vitaminangaben für Futterpflanzen und Pellets thematisiert das Portal Techniken zur Wasseraufbereitung, Aquarienfilterung und Krankheitsprävention. Artikel zur Winterruhe und artgerechten Überwinterung im hauseigenen Freigehege vermitteln zudem praxisorientierte Tipps für Hobbyhalter.

Geckos – Bei lichtscheuen Arten wie Kronengeckos (Rhacodactylus spp.) sind spezielle Feucht- und Kletterhabitate entscheidend. TierklinikenNet erklärt in Beiträgen die Bedeutung von Mikroklimas, Dämmerungs-Phasen und UV-Lampen mit hohem Blaulichtanteil für Photosynthese-Partneralgen oder Keratinbildung in der Haut. Zudem gehen Autoren auf Verhaltensauffälligkeiten ein, die etwa durch zu geringe Luftfeuchte oder mangelhafte Versteckmöglichkeiten entstehen.

Mit der Aufnahme der Reptilieninformationen folgt TierklinikenNet einem klar erkennbaren Bedürfnis vieler Aqua- und Terrarianer nach verlässlicher, deutscher Fachlektüre. Während in der englischsprachigen Hyperspecialty-Szene oft Online-Foren oder Social-Media-Communities dominieren, liefert TierklinikenNet praxisferne wie praxisnahe Inhalte auf fundierter Basis. Jeder Artikel durchläuft einen Redaktionsprozess: Tiermedizinische Faktoren fließen genau so in den ersten Entwurf ein, wie Tipps und praktische Hinweise von Zoofachleuten und Züchtern. Schließlich prüft ein Lektor die Richtigkeit.

Besonderes Augenmerk liegt auf der stetigen Aktualisierung der unterschiedlichen Rubriken. Damit informierte Tierfreunde zeitnah von Forschungsergebnissen, neuen Leitlinien oder Produktvorstellungen erfahren. Für die Reptilienhalter bedeutet dies konkrete Empfehlungen etwa zu innovativen LED-UVB-Panels oder zur neuen Generation ph-neutraler UV-härtender Substrate, die das Risiko von Hautirritationen bei Reptilien mindern.

Neben der redaktionellen Expertise profitiert TierklinikenNet von einem umfangreichen Dienstleister-Verzeichnis. In diesem können Tierärzte, Zoofachgeschäfte, Hersteller von Spezialfuttermitteln und Ausstatter für Terrarien sowie Hundepensionen, Sattlereien und Anbieter tiergestützter Therapien ihr Profil präsentieren. So lassen sich über das Portal schnell spezialisierte Ansprechpartner, etwa für fachgerechte Betreuung und Notfallversorgung, finden.

Die Nutzeroberfläche von TierklinikenNet wurde vollständig responsive gestaltet. Die mobile Darstellung wurde optimiert, sodass Leserinnen und Leser auch unterwegs via Smartphone oder Tablet unkompliziert auf Artikel zugreifen, Videos abrufen und Checklisten herunterladen können. Für Tierärzte und Zoofachkräfte bietet das Responsive Design zudem die Möglichkeit, ihre Praxen und Betriebe noch besser zu präsentieren.

TierklinikenNet hat sich als Online-Kompendium für Tierhalter etabliert. Hund, Katze und Pferd sowie Fische und Kleintiere bleiben zentrale Schwerpunkte, während die neue Reptilienrubrik die in Deutschland stetig wachsende Gemeinschaft der Terrarianer anspricht. Durch die enge Verzahnung von Veterinärmedizin, Züchterwissen und Praxisanleitung schafft TierklinikenNet ein gelungenes Informations-Ökosystem, das Hunde-, Katzen- wie Reptilienfreunden gleichermaßen fundierte Hilfestellung bietet. Nutzer finden hier nicht nur Antworten auf Fragen zur Haltung und Pflege, sondern auch zu art- und altersgerechter Fütterung, Gesundheitsvorsorge und Notfallmanagement, wenn es einmal ernst wird. Damit setzt das Portal seinen Anspruch fort, Tierliebe und Fachwissen in steter Aktualisierung spannend und zugänglich zu verbinden.

Die UPA Verlags GmbH ist eine Internetagentur aus Bedburg-Hau (Kreis Kleve, NRW) Die Abteilung UPA-Webdesign betreut diverse Online-Portale, wie z.B. die Internetpräsenz TierklinikenNet, die Tierhaltern viele wertvolle Informationen über diverse Tierarten bietet. Es finden sich auf den Webseiten zum Beispiel interessante Artikel über Pferde, Vögel, Hunde und Katzen. Tiervideos sind ebenfalls zu finden. In der Kategorie „Hunde“ werden unter anderem Hilfestellungen für die Anschaffung eines Hundes, die Hundehaltung und die Hundeerziehung veröffentlicht. Natürlich werden auch allgemeine Informationen, etwa über die verschiedenen Hunderassen, bereitgestellt. Besonders wichtig für viele Tierhalter sind die Artikel über diverse Krankheiten, unter denen die Nutz- und Haustiere leiden können. Kleine Ratschläge helfen oftmals schon, die Symptome einer bestimmten Krankheit richtig zu deuten und entsprechende Maßnahmen für das Tier zu ergreifen. Im Zweifelsfall sollte dabei stets eine Tierarztpraxis oder eine Tierklinik aufgesucht werden.

Die einzelnen Kategorien sind bei TierklinikenNet auf die gleiche Art und Weise strukturiert worden. So wird es dem Benutzer erleichtert, sich auf dem umfangreichen Online-Portal zurecht zu finden. In der Kategorie „Katzen“ sind zum Beispiel ebenfalls Artikel über die Anschaffung, Haltung, Erziehung und Krankheiten von Katzen veröffentlicht worden. Unterschiedliche Katzenrassen werden auch behandelt. Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden einige Tierarten auch zusammenfassend betrachtet, wie beispielsweise Kleintiere, Fische oder Reptilien. Bei den Informationen über Kleintiere finden sich Artikel über Chinchillas, Kaninchen und Meerschweinchen. In der Kategorie „Reptilien“ werden unter anderem Leguane, Bartagamen und Schildkröten vorgestellt. Zu den vorgestellten Fischarten gehören unter anderem Regenbogenfische, Guppys, Metallpanzerwelse und Weißkehl-Doktorfische. TierklinikenNet ist ein weiteres Online-Portal, das von Mitarbeitern von UPA-Webdesign erdacht und umgesetzt wurde.

