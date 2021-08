Tiermedizinische Kommunikation – für ein erfolgreiches Miteinander

Dr. Peter-Nahne Jens sieht sich als Ratgeber für Praxis- und KlinikinhaberInnen sowie als Mentor für deren MitarbeiterInnen. Er bietet Möglichkeiten an, die Kommunikation in den Teams verbessern.

TierärztInnen, die in Praxen und Kliniken die Rolle einer Führungskraft innehaben, stehen vor einigen Herausforderungen, wie Dr. Peter Nahne Jens aus eigener Erfahrung weiß. MitarbeiterInnen verlassen oft schon nach kurzer Zeit die Praxis oder Klinik und es ist nicht einfach, gutes Fachpersonal zu finden. Zudem erschweren Konflikte im Team den Arbeitsalltag und unzufriedene Kunden drücken zusätzlich auf die Stimmung. Als einen der Hauptgründe, warum MitarbeiterInnen ihren Arbeitsplatz wechseln, wird oft angegeben: “Mangelnde Kommunikation mit der oder dem Vorgesetzten oder Kommunikationsprobleme innerhalb des Teams.”

“Ich selbst praktizierte mehr als 25 Jahre als Gemischtpraktiker mit MitarbeiterInnen und weiß, dass Mitarbeiterführung und die Führungsrolle nichts sind, was an der Hochschule gelehrt wird. Für ein motiviertes Team und zufriedene KundInnen bedarf es der richtigen Kommunikation”, erläutert Dr. Peter-Nahne Jens. Als Ratgeber für InhaberInnen von Tierarztpraxen und Tierkliniken sowie als Mentor für deren MitarbeiterInnen deckt Dr. Peter-Nahne Jens ehrlich und wertschätzend auf, worin der Ursprung der Probleme liegt und erarbeitet gemeinsam mit seinen KlientInnen adäquate Lösungen.

Sein Ziel ist es, die Kommunikation zu verbessern – stets eng verknüpft mit Wertschätzung und Respekt – für mehr Motivation der MitarbeiterInnen, wirtschaftlichen Erfolg und eine stressfreie Führung. “Ich selbst habe durchlebt, wie es ist, MitarbeiterInnen in einer eigenen Praxis zu führen und selbst in der Angestelltenposition zu sein. Mein Wissen basiert nicht auf in Büchern angelesenen Theorien, sondern kommt aus der Praxis und ist für die Praxis”, akzentuiert Dr. Peter-Nahne Jens.

In seinen Coachings für TierärztInnen, in Workshops zur Teambildung und in Trainings on the Job unterstützt Dr. Peter-Nahne Jens auf dem Weg zur verbesserten Kommunikation. Zudem gibt er in seinen Typologie-Workshops für den Außendienst der Pharmaindustrie wertvolle Inhalte zum Kennenlernen und Verbessern der eigenen Kommunikationsstrategie weiter.

“Der Schlüssel für ein erfolgreiches Miteinander in Tierarztpraxen und -kliniken liegt in der Kommunikation. Wer sich selbst und seine Kommunikation besser versteht sowie die seiner MitarbeiterInnen, KollegInnen und KundInnen, wird schnell feststellen, wie positiv sich das auf den Arbeitsalltag und die Zusammenarbeit auswirkt”, bekräftigt Dr. Peter-Nahne Jens abschließend.

Mehr Informationen und Kontakt zu Dr. Peter-Nahne Jens – tiermedizinische Kommunikation – gibt es hier: www.tiermedizinische-kommunikation.de

