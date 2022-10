Tierversicherer bietet erste Rudel-Police für Züchter

Hundezüchter profitieren von der sinnvollen Ergänzung zu ihrer TIERdirekt OP- oder Krankenvollversicherung

Hamburg, den 10. Oktober 2022 – TIERdirekt bietet als erster Anbieter ab sofort eine einzigartige Züchterpolice für Zuchthunde an, die das gesamte Rudel betrifft. Kosten fallen mit dem Schutz nur für die aktuell in einem Zuchtrudel angemeldeten Hündinnen an. Sollten also Tiere temporär oder dauerhaft nicht zur Zucht eingesetzt werden, lässt sich deren Zuchterschutz einfach und kostenlos auf ein anderes Tier übertragen. Die Police baut auf den bewährten TIERdirekt OP- oder Vollversicherungsprodukten auf und versichert ein gesamtes Zuchtrudel einschließlich der Welpen mit nur einer Versicherung.

Züchter müssen sich nun bei der Geburt um die Kosten und die Gesundheit ihres Rudels keine Sorgen mehr machen: Der TIERdirekt Züchterschutz als Ergänzung zu OP- oder Krankenvollversicherung für Zuchthunde deckt sowohl die Tierarztkosten für die Behandlung der Zuchthündin (z.B. bei einem Kaiserschnitt) als auch die zugehörigen Welpen bis zur Übergabe an die Welpenkäufer. Nabelbrüche und Frakturen, die während oder kurz nach der Geburt eintreten, können somit schnellstens und bestmöglich versorgt werden. Durch eine Registrierung als TIERdirekt Partnerzüchter können sich Züchter zudem durch Weiterempfehlungen attraktive Prämien sichern.

„Unser Ziel ist es die bestmögliche und sinnvollste Absicherung von Haustieren anzubieten. Die Züchterpolice macht es nun sehr viel einfacher, ein gesamtes Rudel und die Welpen direkt auf einmal zu versichern. Welpenkäufer wiederum haben den Vorteil, die bestehende Krankenvollversicherung für ihr neues Familienmitglied einfach übernehmen zu können“, so TIERdirekt-Gründer Stephan Haverkamp. „Die Welpenfamilien profitieren von einem sofortigen Versicherungsschutz ohne Wartezeit und einem zusätzlichen lebenslangen Discount auf die TIERdirekt Versicherungsprämie.“

TIERdirekt gelang es als einziger Anbieter in Deutschland, die Leistungsprüfung vollständig zu digitalisieren und in die führenden Abrechnungssysteme für Tierärzte zu integrieren. Sowohl Tierärzte als auch Tierhalter erfahren dadurch einen einzigartigen Komfort im Leistungsfall. Diesen konsequent digitalen, kundenzentrierten Ansatz teilt der Assekuradeur mit dem Hamburger Insurtech helden.de, das TIERdirekt als Teil seiner Wachstumsstrategie im April diesen Jahres übernahm. Mit der Akquisition erweitert helden.de konsequent sein Angebot für Tierhalter: Die innovative Tierkrankenversicherung ermöglicht eine zuverlässige finanzielle Absicherung des Kostenrisikos von Tierhaltern durch hohe tiermedizinische Behandlungskosten.

Über TIERdirekt

TIERdirekt wurde 2018 von Stephan Haverkamp gemeinsam mit Munich Re als Partner gegründet. Mit 15 Jahren Erfahrung im internationalen Tierkrankenversicherungsgeschäft erkannte Haverkamp die Defizite im Angebot bestehender Tierkrankenversicherungen in Deutschland, sodass er ein völlig neues Konzept entwickelte: Keinen undurchsichtigen Tarifdschungel mit umfangreichen Ausschlüssen und Optionen. Jeder Tierhalter erhält den höchsten Kostenschutz, eine Limitierung der Jahreshöchstleistung gibt es nicht. Durch die Digitalisierung der Leistungsprüfung ist TIERdirekt in die führenden Abrechnungssysteme für Tierärzte integriert – für ein bestmögliches Kundenerlebnis.

Über helden.de

Bereits seit 2015 erneuert helden.de mit durchdachten, fairen und digitalen Versicherungsprodukten die Versicherungsindustrie und gehört damit zu den InsurTech-Pionieren in Deutschland. Ein erfahrenes Experten-Team entschied sich, bisherige Versicherungsangebote zu hinterfragen und Sinnvolles zu schaffen. Die neu entstandenen Produktlösungen sind einfach, verständlich, transparent und haben ein faires Pricing.

Bei helden.de umfasst das Spektrum mittlerweile privaten Haftpflichtschutz für Menschen, Pferde, Hunde sowie Drohnen und einen Hausratschutz inklusive Fahrräder – erst kürzlich ergänzt um einen Business-Bereich mit einem umfassenden Versicherungsschutz für mehr als 400 Berufe. Über TIERdirekt bietet helden.de darüber hinaus auch Tierversicherungen für Hunde-, Katzen- und Kaninchenhalter. Das Unternehmen wurde von Focus Money mehrfach mit Bestnoten ausgezeichnet, insbesondere für das fairste Produktangebot, die Kommunikation mit Kunden und den Service im Schadenfall.

Nach einer aktuellen Untersuchung gehört helden.de zu den Top 100 Digital-Champions, das Handelsblatt kürte helden.de im Rahmen der Erhebung „Deutschlands beste Dienstleister“ bei Versicherungen/InsurTechs mit einem Spitzenplatz und das Vertrauensranking der WirtschaftsWoche zeichnete das Unternehmen als „Digitalen Versicherungsexperten“ mit dem höchsten Kundenvertrauen aus.

Firmenkontakt

helden.de

Fabian Engel

Heidenkampsweg 81

20097 Hamburg

0049 40 228682590

fe@helden.de

https://helden.de/

Pressekontakt

Element C

Tobias Jost

Aberlestr. 18

81371 München

00498972013725

t.jost@elementc.de

https://elementc.de/