Tiger Kwon: Disziplin & Leidenschaft in der Kampfkunst

Tiger Kwon – Eine Kampfkunstschule mit Tradition

Seit über drei Jahrzehnten steht die Kampfkunstschule Tiger Kwon für Disziplin, Leidenschaft und kontinuierliche Weiterentwicklung. Was 1992 als persönliche Reise im Kampfsport begann, hat sich unter der Leitung von Peter Neuwirth zu einer anerkannten Institution in der österreichischen Kampfsportszene entwickelt. Mit einem umfassenden Trainingsangebot für Kinder, Jugendliche und Erwachsene fördert Tiger Kwon nicht nur die körperliche Fitness, sondern auch mentale Stärke und charakterliche Entwicklung.

Die Kampfkunstschule Tiger Kwon verfolgt eine ganzheitliche Philosophie, die über das reine Techniktraining hinausgeht. Disziplin, Respekt und Durchhaltevermögen sind die zentralen Werte, die jedem Schüler vermittelt werden – unabhängig von Alter oder Erfahrungsstand. Der Kampfsport ist dabei nicht nur ein Mittel zur Selbstverteidigung, sondern ein Weg zur persönlichen Weiterentwicklung.

Besonders das vielfältige Trainingsangebot macht Tiger Kwon einzigartig. Von Kickboxen über Sochin ryu Kobudo bis hin zum speziell für Kinder entwickelten Programm Tiger Kwon – Kids bietet die Schule ein umfassendes Spektrum an Kampfkünsten. Dabei geht es nicht nur um die Perfektionierung von Techniken, sondern auch um die Vermittlung von Werten, die im Alltag von unschätzbarem Wert sind.

Neben dem regulären Training legt Tiger Kwon großen Wert auf gemeinschaftliche Events wie die TKA Kampfsportlehrgänge, bei denen sich Kampfsportler unterschiedlicher Stilrichtungen austauschen und weiterbilden. Auch die Flexibilität der Schule zeigt sich in neuen Trainingskonzepten, wie etwa der Einführung von Online-Trainings während der COVID-19-Pandemie, um den Schülern auch in herausfordernden Zeiten ein kontinuierliches Training anzubieten.

Mit der klaren Vision, Kampfkunst für alle zugänglich zu machen und Tradition mit Innovation zu verbinden, ist Tiger Kwon heute eine der führenden Kampfkunstschulen in Oberösterreich. Der Weg dorthin war geprägt von harter Arbeit, Leidenschaft und dem ständigen Streben nach Verbesserung – Werte, die bis heute jeden Aspekt der Schule prägen.

Die Anfänge: Vom ersten Training bis zur eigenen Schule

Die Geschichte von Tiger Kwon begann im Jahr 1992, als Peter Neuwirth erstmals die Welt der Kampfkünste betrat. Gemeinsam mit seinem Vater trat er dem Judo-Verein Lambach bei, wo er unter der Anleitung von Großmeister Adolf Bauer erste Erfahrungen im Ju-Jutsu und Judo-Do sammelte. Schnell wurde klar, dass Kampfsport mehr als nur ein Hobby war – es wurde eine Leidenschaft, die ihn fortan begleitet.

Ein bedeutender Meilenstein folgte 1994 mit dem Beginn des Tae Kwon-Do Trainings bei Großmeister Shin Bong Hee in Wels. Die Jahre des intensiven Trainings führten zu zahlreichen Erfolgen in Vollkontakt-Wettkämpfen sowie zur Prüfung zum 1. Dan im Jahr 2000 nach den Richtlinien der World Tae Kwon-Do Federation (WTF). Parallel dazu begann er 1998 mit dem Kickboxtraining, das ihn zusätzlich forderte und seine Fähigkeiten weiter ausbaute.

Mit dem Wunsch, seine Begeisterung für Kampfsport weiterzugeben, gründete Peter Neuwirth im Jahr 2000 seine erste eigene Trainingsgruppe – die Sektion „Tiger Kwon – Allstyle“ innerhalb des ÖTB Bad Schallerbach. Hier verfolgte er das Ziel, eine vielseitige und offene Kampfkunstschule zu etablieren, in der sich verschiedene Disziplinen miteinander verbinden lassen. Neben Tae Kwon-Do und Kickboxen wurde das Training später um Kobudo erweitert.

Die ersten Jahre waren geprägt von intensiver Aufbauarbeit, Wettkampferfolgen und der Teilnahme an zahlreichen Lehrgängen. Doch der Grundstein war gelegt: Tiger Kwon wuchs stetig und entwickelte sich zu einer Schule, die nicht nur Techniken vermittelt, sondern auch die Werte von Disziplin, Respekt und Durchhaltevermögen lebt. Diese Philosophie ist bis heute das Herzstück der Kampfkunstschule.

Die Entwicklung von Tiger Kwon – Allstyle zur Marke

Mit der Gründung von Tiger Kwon – Allstyle im Jahr 2000 begann für Peter Neuwirth ein neuer Abschnitt. Seine Vision war es, eine Kampfkunstschule zu schaffen, die verschiedene Stile vereint und nicht auf eine einzelne Disziplin beschränkt ist. Unter dem Motto „Allstyle“ wurden von Beginn an Tae Kwon-Do, Kickboxen und später Kobudo angeboten. Die Trainingsmethoden wurden stetig weiterentwickelt, um Schülern aller Altersklassen eine hochwertige Ausbildung zu bieten.

Schon in den ersten Jahren wuchs die Schule kontinuierlich. 2008 wurde das reguläre Vereinstraining in Wels wieder aufgenommen, wodurch Kickboxen erneut ein fester Bestandteil des Trainingsprogramms wurde. Gleichzeitig wurde die Teilnahme an Wettkämpfen und Formenwettbewerben intensiviert, um Schülern die Möglichkeit zu geben, ihre Fähigkeiten unter realen Bedingungen zu testen.

Die stetige Weiterentwicklung führte dazu, dass sich Tiger Kwon – Allstyle mehr und mehr zu einer eigenständigen Marke entwickelte. Um der wachsenden Bedeutung und dem erweiterten Angebot gerecht zu werden, erfolgte schließlich die Umbenennung in „Kampfkunstschule Tiger Kwon“. Diese Entscheidung spiegelte nicht nur den professionellen Anspruch wider, sondern auch die zunehmende Anerkennung innerhalb der Kampfsportszene.

Ein wichtiger Meilenstein war die offizielle Eintragung der Marke „Tiger Kwon“ und „Tiger Kwon – Kids“ beim österreichischen Patentamt im Jahr 2021. Damit wurde die Kampfkunstschule auch rechtlich als eigenständige Marke anerkannt. Heute steht Tiger Kwon für eine professionelle und vielseitige Ausbildung, die sowohl die körperliche als auch die geistige Entwicklung der Schüler fördert. Die Werte Disziplin, Respekt und Durchhaltevermögen bleiben dabei die Grundpfeiler der Schule.

Disziplin und Leidenschaft als Grundpfeiler des Erfolgs

Der Erfolg der Kampfkunstschule Tiger Kwon beruht auf zwei wesentlichen Säulen: Disziplin und Leidenschaft. Diese Werte prägen nicht nur das Training, sondern auch die gesamte Philosophie der Schule. Seit der Gründung im Jahr 2000 vermittelt Peter Neuwirth seinen Schülern, dass wahres Können nicht nur aus körperlicher Stärke besteht, sondern aus kontinuierlicher Arbeit, Ausdauer und einer positiven Einstellung.

Disziplin bedeutet bei Tiger Kwon mehr als nur das regelmäßige Absolvieren von Trainingseinheiten. Es geht um Selbstbeherrschung, Zielstrebigkeit und die Fähigkeit, Herausforderungen zu meistern. Jeder Schüler wird ermutigt, seine eigenen Grenzen zu überwinden und sich stetig zu verbessern – nicht nur im Kampfsport, sondern auch im Alltag.

Leidenschaft ist die treibende Kraft, die Schüler und Trainer gleichermaßen motiviert. Die Begeisterung für den Kampfsport spiegelt sich in jedem Training wider. Ob Anfänger oder Fortgeschrittene – bei Tiger Kwon zählt nicht nur die Technik, sondern auch die persönliche Entwicklung. Durch individuelle Förderung und ein motivierendes Umfeld entsteht eine Gemeinschaft, in der sich jeder weiterentwickelt.

Diese Kombination aus Disziplin und Leidenschaft hat Tiger Kwon über die Jahre hinweg zu einer der angesehensten Kampfkunstschulen in Oberösterreich gemacht. Sie bildet das Fundament für den Erfolg jedes Schülers und zeigt, dass Kampfkunst weit mehr ist als nur ein Sport – sie ist eine Lebensschule.

Vielfältiges Trainingsangebot: Kickboxen, Kobudo & mehr

Die Kampfkunstschule Tiger Kwon bietet ein breites Trainingsangebot, das sich an Kinder, Jugendliche und Erwachsene richtet. Dabei stehen sowohl traditionelle Kampfkünste als auch moderne Wettkampfsportarten im Fokus.

Kickboxen ist eine der Hauptdisziplinen der Schule. Es kombiniert effektive Schlag- und Tritttechniken mit Konditionstraining und fördert gleichzeitig Schnelligkeit, Ausdauer und Reaktionsvermögen. Durch regelmäßige Gürtelprüfungen und Wettkämpfe erhalten Schüler die Möglichkeit, ihre Fähigkeiten kontinuierlich zu verbessern und sich neuen Herausforderungen zu stellen.

Ein weiteres zentrales Element ist Sochin ryu Kobudo, eine traditionelle japanische Waffenkampfkunst. In dieser Disziplin erlernen Schüler den Umgang mit verschiedenen Waffen wie Bo, Tonfa, Sai und Nunchaku. Kobudo fördert nicht nur die Technik, sondern auch die Koordination, Konzentration und Körperbeherrschung.

Zusätzlich zum regulären Training bietet Tiger Kwon spezielle Programme wie Selbstverteidigungskurse und individuelle Förderung für Wettkämpfer an. Hier wird gezielt auf die Stärken der Schüler eingegangen und ein maßgeschneiderter Trainingsplan erstellt.

Durch diese Vielfalt an Disziplinen sind die Schüler in der Lage ihre eigenen Interessen zu entdecken und ihre individuellen Stärken auszubauen. Die Kombination aus traditioneller Kampfkunst und modernen Trainingsmethoden macht Tiger Kwon zu einer der führenden Kampfkunstschulen in Oberösterreich, die für jeden das passende Training bietet.

Tiger Kwon – Kids: Kampfkunst für die nächste Generation

Die Förderung junger Kampfkünstler liegt der Kampfkunstschule Tiger Kwon besonders am Herzen. Mit Tiger Kwon – Kids wurde ein speziell auf Kinder zugeschnittenes Trainingsprogramm entwickelt, das ihnen nicht nur die Grundlagen der Kampfkunst vermittelt, sondern auch Disziplin, Respekt und Selbstbewusstsein stärkt.

Das Training für Kinder unterscheidet sich in vielen Bereichen vom Erwachsenentraining. Spielerische Elemente, altersgerechte Übungen und motivierende Erfolgserlebnisse sorgen dafür, dass die jungen Schüler mit Freude und Begeisterung dabei bleiben. Gleichzeitig werden sie in ihrer motorischen Entwicklung gefördert und lernen, sich in herausfordernden Situationen sicher zu behaupten.

Ein besonderes Highlight sind die speziellen Gürtelprüfungen für Kinder. Diese sind so gestaltet, dass sie jedem Kind die Möglichkeit bieten, sich individuell weiterzuentwickeln und persönliche Erfolge zu feiern. Erfolgserlebnisse in der Kampfkunst stärken das Selbstvertrauen und helfen Kindern, sich auch außerhalb des Trainings selbstbewusst zu präsentieren.

Neben der körperlichen Ausbildung spielt auch die Gewaltprävention eine große Rolle im Programm. Kinder lernen, gefährliche Situationen frühzeitig zu erkennen und angemessen darauf zu reagieren – sei es durch eine selbstbewusste Körpersprache oder den Einsatz von verbaler Selbstverteidigung.

Mit Tiger Kwon – Kids schaffte die Kampfkunstschule eine Umgebung, in der Kinder mit Freude und Sicherheit trainieren – und gleichzeitig wertvolle Fähigkeiten für ihr ganzes Leben mitnehmen.

TKA Kampfsportlehrgänge: Austausch und Weiterentwicklung

Die TKA Kampfsportlehrgänge sind ein fester Bestandteil der Kampfkunstschule Tiger Kwon und bieten Kampfsportlern aus verschiedenen Stilrichtungen eine einzigartige Plattform zum Austausch und zur Weiterentwicklung. Seit ihrer Einführung im Jahr 2002 haben sich diese Lehrgänge als wichtige Veranstaltungen für Kampfsportbegeisterte aus ganz Österreich und darüber hinaus etabliert.

TKA steht für „Tiger Kwon – Allstyle“ und spiegelt die ursprüngliche Philosophie wider, unterschiedliche Kampfstile miteinander zu verbinden. Die Lehrgänge sind stil- und verbandsoffen und richten sich sowohl an Anfänger als auch an erfahrene Kampfsportler. Teilnehmer erhalten die Möglichkeit, Techniken aus verschiedenen Disziplinen kennenzulernen, darunter Kickboxen, Tae Kwon-Do, Kobudo und Selbstverteidigung.

Ein besonderes Merkmal der TKA Lehrgänge ist, dass nicht der Wettkampf im Mittelpunkt steht, sondern das gemeinsame Lernen. Jeder teilnehmende Verein stellt eigene Trainer, die ihr Wissen weitergeben. Dadurch entsteht ein dynamischer Austausch, der neue Perspektiven auf Kampfsporttechniken und Trainingsmethoden eröffnet.

Bis heute wurden bereits über 30 TKA Kampfsportlehrgänge durchgeführt, bei denen zahlreiche Kampfsportler wertvolle Erfahrungen gesammelt und neue Kontakte geknüpft haben. Diese Lehrgänge unterstreichen den Anspruch von Tiger Kwon, eine offene, lernorientierte und gemeinschaftliche Kampfkunstschule zu sein, die ihre Schüler kontinuierlich fordert und fördert.

Kampfkunst als Lebensschule: Werte und Persönlichkeitsentwicklung

In der Kampfkunstschule Tiger Kwon geht es nicht nur um Technik und körperliche Fitness – vielmehr ist Kampfkunst eine Lebensschule, die Werte vermittelt, die weit über das Training hinausgehen. Disziplin, Respekt, Durchhaltevermögen und Selbstbeherrschung sind essenzielle Prinzipien, die jede Kampfsportart begleiten und die persönliche Entwicklung der Schüler nachhaltig fördern.

Ein zentraler Aspekt des Trainings ist die Stärkung des Selbstbewusstseins. Kinder, Jugendliche und Erwachsene lernen, sich selbst und ihre Fähigkeiten realistisch einzuschätzen, Herausforderungen anzunehmen und eigene Grenzen zu überwinden. Dies führt nicht nur zu sportlichen Erfolgen, sondern auch zu einer positiven Einstellung im Alltag.

Respekt und Fairness sind ebenfalls feste Bestandteile des Trainings. Schüler lernen, mit Partnern und Gegnern achtsam umzugehen und sich gegenseitig zu unterstützen. Dieser respektvolle Umgang überträgt sich auch auf andere Lebensbereiche, sei es in der Schule, im Berufsleben oder im sozialen Umfeld.

Neben der körperlichen und mentalen Stärke vermittelt Tiger Kwon auch Geduld und Zielstrebigkeit. Fortschritte in der Kampfkunst erfordern kontinuierliches Training und Ausdauer – eine wertvolle Lektion, die auch außerhalb des Dojos von großer Bedeutung ist.

Durch die Kombination aus körperlicher Herausforderung und charakterlicher Entwicklung ist Kampfkunst weit mehr als ein Sport – sie ist ein Lebensweg, der Menschen auf vielfältige Weise stärkt und begleitet.

Flexibilität und Innovation: Online-Training & digitale Angebote

Die Kampfkunstschule Tiger Kwon hat sich in den letzten Jahren nicht nur durch ihre Trainingsqualität, sondern auch durch ihre Anpassungsfähigkeit und Innovationskraft ausgezeichnet. Besonders während der COVID-19-Pandemie stellte sich die Herausforderung, das Training trotz Einschränkungen fortzuführen. Innerhalb kürzester Zeit entwickelte Tiger Kwon ein umfangreiches Online-Trainingsprogramm, das es Schülern ermöglichte, von zu Hause aus weiter zu trainieren.

Mit Live-Stream-Trainings, Video-Tutorials und interaktiven Online-Kursen wurde sichergestellt, dass die Schüler auch ohne physische Präsenz im Dojo Fortschritte erzielten. Dieses digitale Angebot ermöglichte nicht nur eine flexible Teilnahme, sondern stärkte auch den Zusammenhalt innerhalb der Tiger Kwon-Community. Besonders für das Kinderprogramm Tiger Kwon – Kids war dies ein großer Erfolg, da Kinder weiterhin trainieren und sich auf Gürtelprüfungen vorbereiteten.

Auch nach der Pandemie bleibt das Online-Training ein wichtiger Bestandteil der Schule. Ergänzende digitale Lehrmaterialien und Online-Trainingsvideos bieten Schülern zusätzliche Unterstützung bei der Vorbereitung auf Prüfungen und zur Vertiefung von Techniken.

Diese Flexibilität zeigt, dass Tiger Kwon Tradition und Moderne erfolgreich verbindet. Durch die Kombination aus klassischem Dojo-Training und digitalen Angeboten stellt die Schule sicher, dass jeder Schüler, unabhängig von äußeren Umständen, bestmöglich gefördert wird

Fazit: Tiger Kwon – Eine Schule, die Kampfsport lebt

Die Kampfkunstschule Tiger Kwon steht seit über drei Jahrzehnten für Disziplin, Leidenschaft und kontinuierliche Weiterentwicklung. Was 1992 mit dem ersten Kampfsporttraining von Peter Neuwirth begann, hat sich zu einer anerkannten Institution entwickelt, die weit über die Grenzen Oberösterreichs hinaus bekannt ist.

Mit einem vielfältigen Trainingsangebot, das von Kickboxen über Sochin ryu Kobudo bis hin zum speziell entwickelten Kinderprogramm Tiger Kwon – Kids reicht, bietet die Schule für jede Alters- und Erfahrungsstufe das passende Training. Dabei stehen nicht nur Technik und körperliche Fitness im Vordergrund, sondern auch Werte wie Respekt, Durchhaltevermögen und Selbstbewusstsein.

Durch die Einführung der TKA Kampfsportlehrgänge hat Tiger Kwon eine Plattform geschaffen, die den Austausch zwischen verschiedenen Kampfstilen ermöglicht. Die innovative Weiterentwicklung zeigt sich auch in der Flexibilität des Trainings, insbesondere durch die erfolgreichen Online-Trainingsangebote, die während der Pandemie entwickelt wurden und weiterhin eine wertvolle Ergänzung zum regulären Training darstellen.

Heute ist Tiger Kwon eine der führenden Kampfkunstschulen in Oberösterreich und ein Ort, an dem Tradition und Moderne perfekt vereint werden. Die Schule lebt den Kampfsport mit voller Hingabe und bleibt dabei stets offen für neue Entwicklungen, um ihren Schülern die bestmögliche Ausbildung zu bieten. Tiger Kwon – mehr als eine Schule, eine Lebensschule.

